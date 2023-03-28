Когда можно пить алкоголь после увеличения губ — ответ врача

Контурная пластика губ — одна из самых популярных услуг эстетической медицины. Благодаря введению гиалуроновой кислоты в губы, косметолог корректирует форму, изменяет размер и исправляет асимметрию уст.
Процедура увеличения губ имеет немало противопоказаний. Кроме того, девушки должны соблюдать определенные правила как до, так и после проведения контурной пластики.
Факты ICTV узнавали, что запрещено делать после увеличения губ и как долго нельзя употреблять алкоголь.
Что нельзя делать после контурной пластики губ?
Врач-дерматовенеролог Наталья Черняк отмечает, что после процедуры на губах появляется отек, синяки, легкая боль от уколов. И это нормально, ведь губы травмированы!
Если не следовать рекомендациям своего косметолога, возможны осложнения после контурной пластики:
- появление гематом в месте укола;
- заражение бактериальной инфекцией.
— Чтобы предотвратить развитие осложнений и ускорить реабилитации, необходимо придерживаться рекомендаций дерматолога-косметолога, — советует Черняк.
По словам врача, после контурной пластики нельзя трогать, почесывать или давить на губы в течение двух-трех дней после процедуры. Также нельзя целоваться.
Кроме того, до полного заживления следует отказаться от:
- продуктов, которые задерживают жидкость в организме (колбасные изделия, соль и специи);
- алкогольных напитков и курения.
— В течение 48 часов после увеличения верхней губы следует избегать воздействия высоких температур, отказаться от посещения горячей йоги, сауны и бани. Сильный жар может сделать отек губ более выраженным, — говорит Черняк.
Косметолог также может посоветовать вам отказаться от полетов самолетом как минимум на одну неделю. Дело в том, что перепады давления могут усугубить гематомы и синяки, появившиеся после увеличения губ.
Когда можно пить алкоголь после увеличения губ?
По словам врача-дерматовенеролога, алкоголь разжижает кровь и вызывает воспаление. Поэтому алкогольные напитки нельзя употреблять первые несколько дней после процедуры.
— Лишь после того, как отек с губ полностью исчезнет, можно снова пить алкогольные напитки! — говорит врач.
Обычно после контурной пластики губы полностью заживают в течение одной недели. Но в течение 7-10 дней может сохраняться незначительная отечность. Поэтому советуем дождаться, когда отек полностью исчезнет и лишь тогда пить алкоголь. Это же касается и курения!
Курить также можно лишь после того, как полностью сойдет отек.
— Курение повышает риск заражения инфекцией. Поэтому курить после контурной пластики губ нельзя с момента введения филлера до исчезновения отека, — добавляет врач.
Кстати, чтобы предотвратить попадание инфекции и ускорить уменьшение отечности, красить губы сразу после увеличения тоже нельзя.
— Пользоваться блесками, помадами и карандашами для губ можно через три-четыре дня после контурной пластики, — говорит Черняк.