Сегодня будем готовить простой в приготовлении и невероятно ароматный компот из алычи на зиму.

Конечно, его можно приготовить исключительно из красной или желтой алычи или сделать микс двух видов алычи. Но получится гораздо вкуснее, если добавить к нему другие ягоды и фрукты.

Итак, если у вас есть алыча, приготовьте этот напиток обязательно. Зимой все пригодится! Ниже читайте, как сделать компот из алычи на зиму по проверенному временем и опытной хозяйкой рецепту.

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Советы:

Для получения более насыщенного вкуса можно добавить несколько веточек мяты или несколько щепоток молотой корицы.

Если вам нравится экспериментировать, замените часть сахара на мед или добавьте ванильный сахар.

Для тех людей, кто не употребляет сахар, компот можно приготовить с фруктозой, уменьшив ее количество. Если на трехлитровую банку берем 250 г сахара, фруктозы надо будет не более 100-130 г.

Компот из алычи на зиму: рецепт

Если вы готовите напиток исключительно из алычи, на каждую банку добавляйте обязательно 1/3 ч. л. лимонной кислоты. Выбирайте алычу, которая уже хорошо вызрела, но остается крепкой и упругой.

Ингредиенты на 3-литровую банку:

алыча – 400 г

ягоды (любые, например красная смородина или малина) – 250 г

яблоко большое – 1 шт.

сахар – 250 г

вода – опционально

Рецепт компота из алычи пошагово:

Банки хорошо моем с содой и стерилизуем удобным вам способом. Например, в духовке около 15 минут при 150 °C. Алычу, другие ягоды и яблоко моем. Яблоко нарезаем, предварительно удалив сердцевину. Все выкладываем в банки. Банка должна быть наполнена подготовленными ягодами и фруктами примерно на 3/4 части. Воду доводим до кипения. Всыпаем в каждую банку сахар и сразу заливаем кипятком до самого верха. Банки закатываем стерилизованными крышками. Кладем их на стол застеленный полотенцем и слегка катаем их по столу, чтобы разошелся сахар. Затем их переворачиваем и оставляем до полного остывания.