Сегодня будем готовить простой в приготовлении и невероятно ароматный компот из алычи на зиму.
Конечно, его можно приготовить исключительно из красной или желтой алычи или сделать микс двух видов алычи. Но получится гораздо вкуснее, если добавить к нему другие ягоды и фрукты.
Итак, если у вас есть алыча, приготовьте этот напиток обязательно. Зимой все пригодится! Ниже читайте, как сделать компот из алычи на зиму по проверенному временем и опытной хозяйкой рецепту.
Советы:
- Для получения более насыщенного вкуса можно добавить несколько веточек мяты или несколько щепоток молотой корицы.
- Если вам нравится экспериментировать, замените часть сахара на мед или добавьте ванильный сахар.
- Для тех людей, кто не употребляет сахар, компот можно приготовить с фруктозой, уменьшив ее количество. Если на трехлитровую банку берем 250 г сахара, фруктозы надо будет не более 100-130 г.
Компот из алычи на зиму: рецепт
Если вы готовите напиток исключительно из алычи, на каждую банку добавляйте обязательно 1/3 ч. л. лимонной кислоты. Выбирайте алычу, которая уже хорошо вызрела, но остается крепкой и упругой.
Ингредиенты на 3-литровую банку:
- алыча – 400 г
- ягоды (любые, например красная смородина или малина) – 250 г
- яблоко большое – 1 шт.
- сахар – 250 г
- вода – опционально
Рецепт компота из алычи пошагово:
- Банки хорошо моем с содой и стерилизуем удобным вам способом. Например, в духовке около 15 минут при 150 °C.
- Алычу, другие ягоды и яблоко моем. Яблоко нарезаем, предварительно удалив сердцевину. Все выкладываем в банки. Банка должна быть наполнена подготовленными ягодами и фруктами примерно на 3/4 части.
- Воду доводим до кипения. Всыпаем в каждую банку сахар и сразу заливаем кипятком до самого верха.
- Банки закатываем стерилизованными крышками. Кладем их на стол застеленный полотенцем и слегка катаем их по столу, чтобы разошелся сахар.
- Затем их переворачиваем и оставляем до полного остывания.
Компот из алычи на зиму быстрый в приготовлении и насыщенный напиток, который станет настоящим хитом на зимнем столе. Вкусной зимы!