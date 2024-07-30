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Компот из алычи на зиму: рецепт быстрый пошаговый

30 июля 2024, 11:35
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Компот з аличі на зиму
Источник: Depositphotos

Сегодня будем готовить простой в приготовлении и невероятно ароматный компот из алычи на зиму.

Конечно, его можно приготовить исключительно из красной или желтой алычи или сделать микс двух видов алычи. Но получится гораздо вкуснее, если добавить к нему другие ягоды и фрукты.

Итак, если у вас есть алыча, приготовьте этот напиток обязательно. Зимой все пригодится! Ниже читайте, как сделать компот из алычи на зиму по проверенному временем и опытной хозяйкой рецепту.

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Советы:

  • Для получения более насыщенного вкуса можно добавить несколько веточек мяты или несколько щепоток молотой корицы.
  • Если вам нравится экспериментировать, замените часть сахара на мед или добавьте ванильный сахар.
  • Для тех людей, кто не употребляет сахар, компот можно приготовить с фруктозой, уменьшив ее количество. Если на трехлитровую банку берем 250 г сахара, фруктозы надо будет не более 100-130 г.

Компот из алычи на зиму: рецепт

Если вы готовите напиток исключительно из алычи, на каждую банку добавляйте обязательно 1/3 ч. л. лимонной кислоты. Выбирайте алычу, которая уже хорошо вызрела, но остается крепкой и упругой.

Ингредиенты на 3-литровую банку:

  • алыча – 400 г
  • ягоды (любые, например красная смородина или малина) – 250 г
  • яблоко большое – 1 шт.
  • сахар – 250 г
  • вода – опционально

Рецепт компота из алычи пошагово:

  1. Банки хорошо моем с содой и стерилизуем удобным вам способом. Например, в духовке около 15 минут при 150 °C.
  2. Алычу, другие ягоды и яблоко моем. Яблоко нарезаем, предварительно удалив сердцевину. Все выкладываем в банки. Банка должна быть наполнена подготовленными ягодами и фруктами примерно на 3/4 части.
  3. Воду доводим до кипения. Всыпаем в каждую банку сахар и сразу заливаем кипятком до самого верха.
  4. Банки закатываем стерилизованными крышками. Кладем их на стол застеленный полотенцем и слегка катаем их по столу, чтобы разошелся сахар.
  5. Затем их переворачиваем и оставляем до полного остывания.

Компот из алычи на зиму быстрый в приготовлении и насыщенный напиток, который станет настоящим хитом на зимнем столе. Вкусной зимы!

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