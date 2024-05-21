Компот из цветков бузины на зиму – это уютный аромат лета в банке. Именно так, потому что этот напиток способен превратить зимние вечера в праздник!
Почему стоит попробовать компот из цветков бузины? Цветы бузины имеют выразительный аромат и нежный вкус, которые дарят напитку неповторимый букет вкуса и аромата.
А еще бузина известна своими полезными свойствами. Из нее готовят отвары, используемые для снижения температуры и облегчения симптомов простуды.
Компот из цветков бузины на зиму: рецепт
В этом рецепте ничего лишнего, только бузина, сахар и лимонная кислота. Но по желанию, в напиток можно добавить для вкуса 2-3 кружочка апельсина и для цвета щепотку каркаде.
Ингредиенты на 1 банку объемом 3 л:
- соцветия бузины – 4-5 шт.
- сахар – 250 г
- лимонная кислота – 1 ч. л.
Как приготовить компот из цветков бузины на зиму:
- Сначала нужно простерилизовать банку и крышку.
- Затем хорошо промыть и слегка обсушить соцветия бузины.
- Воду (примерно 3 л) довести до кипения, потому что нужно будет заливать кипятком.
- В банку выложить соцветия бузины и лимонную кислоту.
- В кипящую воду всыпать сахар и довести его до кипения.
- Сладким кипятком перелить в банку и сразу закатать крышкой.
- Банку с компотом из цветков бузины на зиму перевернуть и накрыть теплым полотенцем или одеялом.
- Оставить напиток до полного остывания, а затем перенести на хранение в темное прохладное место (погреб или кладовку).
Кстати, из соцветий бузины можно приготовить квас и шампанское.
Интересный факт. Бузина известна своим умением отпугивать насекомых. Часто цветы бузины используются для изготовления природных репеллентов.
Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.