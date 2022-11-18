Хрен отличается среди всех съедобных растений острым вкусом. Он однозначно добавит ярких акцентов ко многим блюдам, но он имеет еще целый ворох полезных свойств т используется для лечебных целей.

Уменьшает воспаление

Хрен содержит синигрин, блокирующий или изменяющий части иммунной системы, вызывающие воспаление, тем самым уменьшая его. Эпидемилогические исследования показывают, что синигрин помогает облегчить симптомы атеросклероза.

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Предотвращает повреждение сосудов

Корень хрена богат антиоксидантами. Присоединяясь к свободным радикалам, они защищают клетки от повреждений. Лабораторные исследования показали, что хрен может предотвратить рост раковых клеток толстой кишки, легких и желудка.

Улучшает дыхание

Хотя хрен и вызывает чувство жжения в носу, горле и пазухах при употреблении его в пищу, он все же оказывает положительное влияние на органы дыхания. Одно исследование показало, что добавка из сушеного хрена и настурции эффективно лечит инфекции носовых пазух и бронхит.

Питательные вещества

Хрен содержит ряд важных микроэлементов и витаминов. В частности, кальций, магний, калий, фолаты, витамин С и цинк.

Одна чайная ложка магазинного соуса из хрена имеет 28,2 калории, 2,85 г жиров, 2,8 мг холестерина, 41 мг натрия, 0,5 г углеводов, 0,5 г сахара.

В то же время в 130 г свежего молотого хрена есть 150 калорий, 2 г жира, 25 мг натрия, 34 г углеводов, 14 г клетчатки, 9 г сахара и 6 г белков.

Обратите внимание, что магазинный соус, как и другие обработанные пищевые продукты содержит много натрия. Его избыток увеличивает риск развития высокого артериального давления, сердечных заболеваний и инсульта. При употреблении любой обработанной пищи важно помнить о размере порций.

С добавлением хрена

Чаще хрен потребляют в виде готового соуса. Как приправу к рыбе, мясу, а для пикантного вкуса добавляют в картофель или намазывают на хлеб.

Если вы хотите приготовить хрен свежий, вам нужно сначала очистить овощ от кожуры и нарезать его. Хрен можно варить, тушить или жарить на гриле. Он хорошо сочетается с другими корнеплодами, в том числе со свеклой и картофелем, а также с брокколи или брюссельской капустой.

Источник: Олег Швец