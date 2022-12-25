Популярный медицинский онлайн-ресурс Береги себя поделился рецептом своего журналиста Натальи Бушковской приготовления полезной и вкусной шоколадной пасты Нутелла в домашних условиях.
Ингредиенты:
- 1 стакан лещины (желательно без кожицы);
- 10 крупных фиников (без косточек);
- 2 ст. л. воды;
- 2 ст. л. качественного не сладкого какао;
- пакетик ванильного сахара;
- щепотка соли;
- миндальное молоко для кремовой текстуры и вкуса, но можно использовать и другое молоко на ваш вкус.
Приготовление
Поджарьте орешки в духовке или на сухой сковороде в течение 15 мин. Из орехов выделятся масла, благодаря чему текстура Нутеллы будет более кремовой.
Тщательно измельчите орехи в блендере до состояния пасты. Сначала орехи будут похожи на крошку, но в итоге все получится.
Воду и финики тщательно перемешайте в блендере до однородной консистенции. Финики можно заранее замочить в воде.
Смешайте вместе финики, какао, ореховую пасту, ванильную эссенцию (сахар), соль и молоко. Молоко добавляйте понемногу, чтобы получилась именно та консистенция, которая напоминает Нутеллу.
Экспериментируй со специями — здесь отлично подойдет корица и/или имбирь.
Такую вкуснятину можно мазать на хлеб, добавлять к йогурту и творогу, использовать как начинку для пончиков или рогаликов, уверяют эксперты Береги себя.
Источник: Береги себя