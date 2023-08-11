Открыть зимой баночку квашеных огурцов с сухой горчицей и порадовать семью или удивить гостей удастся каждой хозяйке, которая сейчас уделит приготовлению этого блюда не более часа.

Закуска получится хрустящей и ароматной благодаря горчичному порошку, который является прекрасным консервантом. Огурцы не размякнут, останутся такими же тугими. Да еще и остренькими в меру.

Если вы ни разу не использовали для зимних заготовок горчицу или горчичный порошок, стоит попробовать. Этот рецепт точно займет видное место в вашей записной книжке консерваций.

На банку объемом 3 л понадобятся:

Небольшие огурцы

Соль 2,5 ст. л.

Горчица сухая 1 ст. л.

Перец черный молотый 1 ст. л.

Чеснок пропущенный через пресс 1 ст. л.

Укроп

Теперь пошагово, что за чем делать

Огурцы хорошо моем. Так же тщательно споласкиваем соцветия укропа. Подготавливаем чистую банку объемом 3 л и капроновую крышку к ней. Подготовленные огурцы и укроп закладываем в банку. Огурцы должны лечь плотно. Засыпаем в банку соль и аккуратно вливаем немного холодной воды, чтобы соль попала вниз. Кладем молотый перец и так же “смываем” его небольшим количеством воды до дна банки. Кладем горчицу и аккуратно заливаем огурцы в банке водой уже до самого верха. Накрываем банку плотной капроновой крышкой и встряхиваем, чтобы соль, перец и горчица хорошо разошлись по жидкости. Банку с огурцами переносим на хранение в прохладное темное место и даем продукту выстояться минимум 2 месяца.

Квашеные огурцы с сухой горчицей готовы!

Джерело: Смачно