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Еда

Квашеные огурцы с сухой горчицей: пошаговый рецепт хрустящей закуски на зиму

11 августа 2023, 16:29
Валентина Андрейко журналіст
квашені огірки
Источник: Pixabay

Открыть зимой баночку квашеных огурцов с сухой горчицей и порадовать семью или удивить гостей удастся каждой хозяйке, которая сейчас уделит приготовлению этого блюда не более часа.

Закуска получится хрустящей и ароматной благодаря горчичному порошку, который является прекрасным консервантом. Огурцы не размякнут, останутся такими же тугими. Да еще и остренькими в меру.

Если вы ни разу не использовали для зимних заготовок горчицу или горчичный порошок, стоит попробовать. Этот рецепт точно займет видное место в вашей записной книжке консерваций.

На банку объемом 3 л понадобятся:

  • Небольшие огурцы
  • Соль 2,5 ст. л.
  • Горчица сухая 1 ст. л.
  • Перец черный молотый 1 ст. л.
  • Чеснок пропущенный через пресс 1 ст. л.
  • Укроп

Теперь пошагово, что за чем делать

  1. Огурцы хорошо моем. Так же тщательно споласкиваем соцветия укропа.
  2. Подготавливаем чистую банку объемом 3 л и капроновую крышку к ней.
  3. Подготовленные огурцы и укроп закладываем в банку. Огурцы должны лечь плотно.
  4. Засыпаем в банку соль и аккуратно вливаем немного холодной воды, чтобы соль попала вниз.
  5. Кладем молотый перец и так же “смываем” его небольшим количеством воды до дна банки.
  6. Кладем горчицу и аккуратно заливаем огурцы в банке водой уже до самого верха.
  7. Накрываем банку плотной капроновой крышкой и встряхиваем, чтобы соль, перец и горчица хорошо разошлись по жидкости.
  8. Банку с огурцами переносим на хранение в прохладное темное место и даем продукту выстояться минимум 2 месяца.

Квашеные огурцы с сухой горчицей готовы!

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Джерело: Смачно

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здорова їжа Кулінарні рецепти
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