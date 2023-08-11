Открыть зимой баночку квашеных огурцов с сухой горчицей и порадовать семью или удивить гостей удастся каждой хозяйке, которая сейчас уделит приготовлению этого блюда не более часа.
Закуска получится хрустящей и ароматной благодаря горчичному порошку, который является прекрасным консервантом. Огурцы не размякнут, останутся такими же тугими. Да еще и остренькими в меру.
Если вы ни разу не использовали для зимних заготовок горчицу или горчичный порошок, стоит попробовать. Этот рецепт точно займет видное место в вашей записной книжке консерваций.
На банку объемом 3 л понадобятся:
- Небольшие огурцы
- Соль 2,5 ст. л.
- Горчица сухая 1 ст. л.
- Перец черный молотый 1 ст. л.
- Чеснок пропущенный через пресс 1 ст. л.
- Укроп
Теперь пошагово, что за чем делать
- Огурцы хорошо моем. Так же тщательно споласкиваем соцветия укропа.
- Подготавливаем чистую банку объемом 3 л и капроновую крышку к ней.
- Подготовленные огурцы и укроп закладываем в банку. Огурцы должны лечь плотно.
- Засыпаем в банку соль и аккуратно вливаем немного холодной воды, чтобы соль попала вниз.
- Кладем молотый перец и так же “смываем” его небольшим количеством воды до дна банки.
- Кладем горчицу и аккуратно заливаем огурцы в банке водой уже до самого верха.
- Накрываем банку плотной капроновой крышкой и встряхиваем, чтобы соль, перец и горчица хорошо разошлись по жидкости.
- Банку с огурцами переносим на хранение в прохладное темное место и даем продукту выстояться минимум 2 месяца.
Квашеные огурцы с сухой горчицей готовы!
Джерело: Смачно