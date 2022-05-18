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Еда

Кисло-сладкий сироп из ревеня к мороженому и мясу

18 мая 2022, 16:13
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
сироп варення ревінь

Весна начинает дарить нам растения, из которых можно приготовить полезные и вкусные блюда. Ревень один из них.

Из ревеня можно приготовить и выпечку, и варенье, и десерты. Его вкус – кисло-сладкий – просто идеален к мясу. Поэтому Евгений Клопотенко предлагает приготовить сироп из ревеня, который можно использовать как дополнение к мороженому, и как соус к мясным или овощным блюдам.

Ингредиенты

  • 500 г ревеня
  • 500 г сахара
  • 500 г воды
  • 4 зернышка кардамона

Ревень помойте, очистите от кожицы. Нарежьте стебли на кусочки длиной 1,5-2 см.

Переложите в кастрюльку, добавьте сахар и воду.

Поставьте кастрюльку на средний огонь. Когда вода закипит, убавьте огонь до минимума и варите 20 минут.

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Остудите готовый сироп. Его можно хранить в холодильнике в закрытой стеклянной банке в течение месяца.

Источник: Евгений Клопотенко

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