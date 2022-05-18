Весна начинает дарить нам растения, из которых можно приготовить полезные и вкусные блюда. Ревень один из них.
Из ревеня можно приготовить и выпечку, и варенье, и десерты. Его вкус – кисло-сладкий – просто идеален к мясу. Поэтому Евгений Клопотенко предлагает приготовить сироп из ревеня, который можно использовать как дополнение к мороженому, и как соус к мясным или овощным блюдам.
Ингредиенты
- 500 г ревеня
- 500 г сахара
- 500 г воды
- 4 зернышка кардамона
Ревень помойте, очистите от кожицы. Нарежьте стебли на кусочки длиной 1,5-2 см.
Переложите в кастрюльку, добавьте сахар и воду.
Поставьте кастрюльку на средний огонь. Когда вода закипит, убавьте огонь до минимума и варите 20 минут.
Остудите готовый сироп. Его можно хранить в холодильнике в закрытой стеклянной банке в течение месяца.
Источник: Евгений Клопотенко