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Еда

Легкое блюдо для летнего ужина: запеканка из кабачков

12 июня 2022, 12:26
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
кабачки
Источник: Depositphotos

Как правило, летом хочется готовить максимально простые и легкие блюда. Шеф Евгений Клопотенко считает, что идеальный вариант для обеда или ужина – запеканка из кабачков с томатным соком.

К тому же, как отмечают диетологи, кабачки это полезный продукт питания.

Ингредиенты

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  • 2 средних кабачка
  • 200 мл томатного сока
  • 100 г твердого сыра
  • 20 г сливочного масла
  • соль и перец по вкусу

Возьмите 2 средних кабачка и разрежьте вдоль на пластинки  толщиной примерно 2-3 мм.

Твердый сыр натрите на крупной терке.

Емкость, в которой будете запекать кабачки с томатным соком, смажьте сливочным маслом.

Выложите на дно емкости слой из кабачков. Каждый слой кабачков немного солите.

Посыпайте натертым сыром, затем снова слой кабачков. Чередуйте слои.

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Сверху залейте запеканку томатным соком и посыпьте сыром. Отправьте запекаться в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов.

Источник: Евгений Клопотенко

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