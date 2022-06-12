Как правило, летом хочется готовить максимально простые и легкие блюда. Шеф Евгений Клопотенко считает, что идеальный вариант для обеда или ужина – запеканка из кабачков с томатным соком.

К тому же, как отмечают диетологи, кабачки это полезный продукт питания.

Ингредиенты

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2 средних кабачка

200 мл томатного сока

100 г твердого сыра

20 г сливочного масла

соль и перец по вкусу

Возьмите 2 средних кабачка и разрежьте вдоль на пластинки толщиной примерно 2-3 мм.

Твердый сыр натрите на крупной терке.

Емкость, в которой будете запекать кабачки с томатным соком, смажьте сливочным маслом.

Выложите на дно емкости слой из кабачков. Каждый слой кабачков немного солите.

Посыпайте натертым сыром, затем снова слой кабачков. Чередуйте слои.

Сверху залейте запеканку томатным соком и посыпьте сыром. Отправьте запекаться в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов.

Источник: Евгений Клопотенко