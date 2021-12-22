Новогодние праздники – сложный период для людей, которые следят за своей фигурой, ведь большинство блюд достаточно высококалорийны.

Факты ICTV подготовили рецепты полезных блюд, которые не нанесут значительного вреда фигуре.

Легкое меню на Новый год

Закуска

Начать застолье людям, которые придерживаются диеты, можно с разнообразных закусок — сыров с овощами, зеленью и маслинами. Желательно, чтобы там преобладали разные овощи и зелень.

Основное блюдо

На новогодние праздники в Украине принято готовить салаты — оливье, шубу. Заменить их можно менее калорийными аналогами, где нет майонеза, но есть питательный белок и овощи.

Салат с авокадо и курицей

Ингредиенты

200 г куриного филе

10 шампиньонов

1 авокадо

1 пучок

10 помидоров черри

кунжут

бальзамический уксус

соль

перец

специи

Приготовление

Курицу отварить, охладить и порезать полосками. Грибы почистить, порезать и поджарить. Авокадо почистить и порезать. Листья салата порвать. Все ингредиенты перемешать, посолить и поперчить.

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Десерт

Мандариновая панкота

Ингредиенты

Сливочный слой

400 мл сливок 33%

400 мл йогурта

1 ст. л. желатина

сахар — по вкусу

ваниль — по желанию

Мандариновое желе

750 г мандарин

25 г желатина

сахар — по вкусу

Приготовление

Соединить сливки и йогурт, довести до кипения. В горячую смесь добавить сахар, по желанию немного ванили. Приготовить желатин так, как указано на упаковке, добавить его в смесь. Тщательно перемешать и вылить в стаканы. Охладить смесь и поместить в холодильник для застывания. Для желе почистить мандарины и выжать из них сок. Можно добавить по вкусу немного сахара. Разогреть сок до растворения сахара. Кипятить его не следует, но температура должна быть такой, чтобы в нем растворился желатин. Вылить смесь поверх сливочного слоя и поставить снова застывать.

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В качестве десерта можно также использовать фрукты, сухофрукты, пастилу.