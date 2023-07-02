Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Красота

Врач рассказала, какие виды растительного масла эффективны против старения кожи

2 июля 2023, 15:35
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Людмила Сердюк врач-терапевт, семейный врач
олія
Источник: Pexels

Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комменатрии Фактам ICTV рассказала, какие виды растительного масла эффективно работают против старения кожи.

— Растительные масла издавна известны, как великолепное средство против морщин и дряблости кожи. Плюс в том, что их можно найти практически в любой аптеке по приемлемым ценам, — рассказала врач.

По ее словам, в ходе многочисленных исследований доказано, что некоторые виды растительного масла являются сильными антиоксидантами, способными бороться с самым коварным врагом нашей кожи — свободными радикалами.

Читайте также:
красаЧтобы кожа выглядела молодой и ухоженной: эксперты об предотвращении старения рук и шеи

Кроме того, масло, отлично увлажняя кожу, препятствует закреплению мимических морщин, благодаря наличию в своем составе витамина Е, который называют витамином молодости.

Растительные масла против старения кожи:

  • масло виноградных косточек;
  • масло герани;
  • масло шалфея.

По словам медика, эти масло — прекрасные антисептики с антибактериальным действием. Они подходят для любого типа кожи.

Людмила Сердюк, рекомендует добавлять эти масла в свой любимый увлажняющий крем.

Теги
Красота олія поради лікаря Проблемна шкіра
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь