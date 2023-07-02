Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комменатрии Фактам ICTV рассказала, какие виды растительного масла эффективно работают против старения кожи.

— Растительные масла издавна известны, как великолепное средство против морщин и дряблости кожи. Плюс в том, что их можно найти практически в любой аптеке по приемлемым ценам, — рассказала врач.

По ее словам, в ходе многочисленных исследований доказано, что некоторые виды растительного масла являются сильными антиоксидантами, способными бороться с самым коварным врагом нашей кожи — свободными радикалами.

Кроме того, масло, отлично увлажняя кожу, препятствует закреплению мимических морщин, благодаря наличию в своем составе витамина Е, который называют витамином молодости.

Растительные масла против старения кожи:

масло виноградных косточек;

масло герани;

масло шалфея.

По словам медика, эти масло — прекрасные антисептики с антибактериальным действием. Они подходят для любого типа кожи.

Людмила Сердюк, рекомендует добавлять эти масла в свой любимый увлажняющий крем.