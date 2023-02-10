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Еда

Лечебная диета №9: кому назначают и как питаться

10 февраля 2023, 10:33
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Дієта, харчування, їжа
Источник: Depositphotos

Диета №9 — лечебный тип питания, который разработал советский врач-гастроэнтеролог, профессор Мануил Певзнер.

Врач разработал диету №9 для людей, страдающих от сахарного диабета легкой и средней тяжести.

Известно, что диабет требует строгого контроля количества углеводов в рационе, при этом, должно быть сохранено сбалансированное соотношение всех питательных веществ. Диета №9 разработана Певзнером именно с учетом таких требований.

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Факты ICTV узнали, какие продукты можно есть на диете №9, что стоит исключить из рациона, а также меню на неделю.

Диета №9: особенности и польза

Впервые лечебную диету №9 разработал профессор Певзнер. В современном мире ее редко используют эндокринологи, однако врачи составляют индивидуальную диету для каждого пациента именно на ее основе. Кстати, диету также называют стол №9.

Кроме того, диета №9 будет актуальной для людей, которые не страдают сахарным диабетом, но хотят снизить свой вес.

По данным врача Певзнера, диета №9 назначается:

  • для людей с сахарным диабетом легкой и средней тяжести;
  • для пациентов с диабетом, которые имеют нормальную или избыточную массу тела;
  • также для тех, кто не получает инсулин или получает его в небольших дозах (20-30 ЕД).

Более того, диета №9 основана на принципах здорового питания, поэтому ее можно использовать тем, кто хочет снизить свой вес и оздоровить организм.

Гастроэнтеролог высшей категории, доктор медицинских наук Владимир Васильев отмечает, что особенности стола №9 в умеренном понижении калорийности путем исключения легкоусвояемых углеводов и животных жиров.

— При этом, количество белков в рационе соответствует стандартам здорового питания. Также исключены сахар и сладости. Диета умеренно ограничивает содержание соли, холестерина, экстрактивных веществ, — добавляет Васильев.

Режим питания прост: 5-6 приемов пищи в день. Важно, чтобы суточная норма углеводов была равноценно распределена в течение всего дня.

При диете №9 пищу преимущественно варят, запекают и тушат. Жарить тоже можно, но редко!

Также важно, чтобы рацион был наполнен витаминами. Не забываем о чистой воде, ее нужно выпивать не менее 1,5 л/день. Суточная норма калорий при диете №9 — 2400-2600 ккал.

Химический состав диеты №9

  • Белки — 80-90 г/сутки.
  • Жиры (растительного происхождения) — 70-80 г/сутки.
  • Углеводы — 300-350 г/сутки.
  • Соль — 12 г/сутки.
  • Вода — 1,5 л/сутки.
  • Калорийность — 2400-2600 ккал/сутки.

Какие продукты можно есть на диете №9

Дієта при діабеті, діабет та їжа

Фото: Depositphotos

Это должны быть продукты с низким гликемическим индексом:

  • нежирные сорта мяса, рыбы и птицы;
  • рыбные консервы в собственном соку или в томатном соусе;
  • нежирное мясо и рыба;
  • куриные яйца (до 1-1, 5 в сутки);
  • супы — овощные и мясные;
  • хлеб — ржаной, белково-отрубной, белково-пшеничный и пшеничный из муки второго сорта (в среднем 300 г в день);
  • молоко и кисломолочные напитки, полужирный, нежирный и несоленый сыр;
  • овощи — лучше выбирать такие, которые содержат менее 5% углеводов (капуста, салат, кабачки, баклажаны, огурцы, томаты);
  • крупы — следует отдавать предпочтение кашам из гречневой, пшенной, ячневой, овсяной и перловой круп;
  • бобы;
  • блюда можно заправлять сливочным, топленым маслом или растительным маслом;
  • фрукты и ягоды только кисло-сладких сортов;
  • кофе с молоком, чай, овощные соки, а также соки из фруктов и ягод.

Во время диеты №9 важно внимательно читать состав продуктов. Выбирайте только те, где содержание углеводов минимально.

Запрещенные продукты

Врач-гастроэнтеролог советует исключить из рациона:

  • изделия из сдобного и слоеного теста;
  • бульоны с рисом и лапшой;
  • жирные бульоны;
  • молочную кашу с манной крупой;
  • жирные сорта мяса — утка, гусыня;
  • копченые, острые и соленые продукты;
  • консервы;
  • жирные сорта рыбы;
  • соленую рыбу и икру;
  • соленые сыры, сладкие творожные сырки, сливки;
  • крупы, а именно рис, манную крупу и макаронные изделия;
  • соленые и маринованные овощи;
  • виноград, изюм, бананы, инжир, финики;
  • сахар;
  • варенье, конфеты, мороженое;
  • жирные, острые и соленые соусы;
  • виноградный и другие сладкие соки, лимонады с сахаром;
  • мясные и кулинарные жиры.

Пример меню на диете №9

Гастроэнтеролог высшей категории, врач медицинских наук Владимир Васильев приводит пример идеального меню на диете №9:

День 1

  • Первый завтрак: творог нежирный с молоком, каша гречневая рассыпчатая + чай.
  • Второй завтрак: отвар пшеничных отрубей.
  • Обед: суп из свежей капусты с растительным маслом, мясо отварное с молочным соусом, тушеная морковь + желе фруктовое.
  • Полдник: яблоки свежие.
  • Ужин: шницель капустный, отварная рыба, запеченная в молочном соусе + чай.

День 2

  • Первый завтрак: яйцо или белковый омлет, кусочек ржаного хлеба с разрешенным видом сыра, чай.
  • Второй завтрак: салат из разрешенных фруктов и ягод.
  • Обед: овощной суп и кусочек нежирной отварной рыбы или окрошка на закваске (без картофеля, сметану следует заменить нежирным кефиром).
  • Полдник: печеные яблоки.
  • Ужин: запеканка из зелени с сыром и овсяными хлопьями.

День 3

  • Завтрак: творог, орехи.
  • Обед: овощной суп на вторичном рыбьем бульоне, вареная рыба, салат из капусты.
  • Ужин: тушеная спаржевая фасоль с измельченной говядиной, салат с огурцами и зеленым луком.
  • Перекус: кислые зеленые яблоки.

День 4

  • Завтрак: вареное яйцо, винегрет.
  • Обед: суп гороховый, тыквенное пюре, вареное мясо индейки.
  • Ужин: печеный перепелка, салат из помидоров и огурцов.
  • Перекус: овощной салат.

День 5

  • Завтрак: овсянка с фруктами, авокадо-тост.
  • Обед: суп овощной, гречаники со свининой.
  • Ужин: рагу овощное, паровые тефтельки из куриного мяса + сырники.
  • Перекус: блин с мясом.

Помните, лишь врач может прописать вам такую диету! Не стоит самостоятельно садиться на стол №9, особенно больным диабетом. Стоит быть крайне осторожными, ведь диетическое питание должно быть обязательно согласовано с врачом.

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Диета Диабет здорова їжа Здоровое питание
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