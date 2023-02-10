Диета №9 — лечебный тип питания, который разработал советский врач-гастроэнтеролог, профессор Мануил Певзнер.
Врач разработал диету №9 для людей, страдающих от сахарного диабета легкой и средней тяжести.
Известно, что диабет требует строгого контроля количества углеводов в рационе, при этом, должно быть сохранено сбалансированное соотношение всех питательных веществ. Диета №9 разработана Певзнером именно с учетом таких требований.
Факты ICTV узнали, какие продукты можно есть на диете №9, что стоит исключить из рациона, а также меню на неделю.
Диета №9: особенности и польза
Впервые лечебную диету №9 разработал профессор Певзнер. В современном мире ее редко используют эндокринологи, однако врачи составляют индивидуальную диету для каждого пациента именно на ее основе. Кстати, диету также называют стол №9.
Кроме того, диета №9 будет актуальной для людей, которые не страдают сахарным диабетом, но хотят снизить свой вес.
По данным врача Певзнера, диета №9 назначается:
- для людей с сахарным диабетом легкой и средней тяжести;
- для пациентов с диабетом, которые имеют нормальную или избыточную массу тела;
- также для тех, кто не получает инсулин или получает его в небольших дозах (20-30 ЕД).
Более того, диета №9 основана на принципах здорового питания, поэтому ее можно использовать тем, кто хочет снизить свой вес и оздоровить организм.
Гастроэнтеролог высшей категории, доктор медицинских наук Владимир Васильев отмечает, что особенности стола №9 в умеренном понижении калорийности путем исключения легкоусвояемых углеводов и животных жиров.
— При этом, количество белков в рационе соответствует стандартам здорового питания. Также исключены сахар и сладости. Диета умеренно ограничивает содержание соли, холестерина, экстрактивных веществ, — добавляет Васильев.
Режим питания прост: 5-6 приемов пищи в день. Важно, чтобы суточная норма углеводов была равноценно распределена в течение всего дня.
При диете №9 пищу преимущественно варят, запекают и тушат. Жарить тоже можно, но редко!
Также важно, чтобы рацион был наполнен витаминами. Не забываем о чистой воде, ее нужно выпивать не менее 1,5 л/день. Суточная норма калорий при диете №9 — 2400-2600 ккал.
Химический состав диеты №9
- Белки — 80-90 г/сутки.
- Жиры (растительного происхождения) — 70-80 г/сутки.
- Углеводы — 300-350 г/сутки.
- Соль — 12 г/сутки.
- Вода — 1,5 л/сутки.
- Калорийность — 2400-2600 ккал/сутки.
Какие продукты можно есть на диете №9
Это должны быть продукты с низким гликемическим индексом:
- нежирные сорта мяса, рыбы и птицы;
- рыбные консервы в собственном соку или в томатном соусе;
- нежирное мясо и рыба;
- куриные яйца (до 1-1, 5 в сутки);
- супы — овощные и мясные;
- хлеб — ржаной, белково-отрубной, белково-пшеничный и пшеничный из муки второго сорта (в среднем 300 г в день);
- молоко и кисломолочные напитки, полужирный, нежирный и несоленый сыр;
- овощи — лучше выбирать такие, которые содержат менее 5% углеводов (капуста, салат, кабачки, баклажаны, огурцы, томаты);
- крупы — следует отдавать предпочтение кашам из гречневой, пшенной, ячневой, овсяной и перловой круп;
- бобы;
- блюда можно заправлять сливочным, топленым маслом или растительным маслом;
- фрукты и ягоды только кисло-сладких сортов;
- кофе с молоком, чай, овощные соки, а также соки из фруктов и ягод.
Во время диеты №9 важно внимательно читать состав продуктов. Выбирайте только те, где содержание углеводов минимально.
Запрещенные продукты
Врач-гастроэнтеролог советует исключить из рациона:
- изделия из сдобного и слоеного теста;
- бульоны с рисом и лапшой;
- жирные бульоны;
- молочную кашу с манной крупой;
- жирные сорта мяса — утка, гусыня;
- копченые, острые и соленые продукты;
- консервы;
- жирные сорта рыбы;
- соленую рыбу и икру;
- соленые сыры, сладкие творожные сырки, сливки;
- крупы, а именно рис, манную крупу и макаронные изделия;
- соленые и маринованные овощи;
- виноград, изюм, бананы, инжир, финики;
- сахар;
- варенье, конфеты, мороженое;
- жирные, острые и соленые соусы;
- виноградный и другие сладкие соки, лимонады с сахаром;
- мясные и кулинарные жиры.
Пример меню на диете №9
Гастроэнтеролог высшей категории, врач медицинских наук Владимир Васильев приводит пример идеального меню на диете №9:
День 1
- Первый завтрак: творог нежирный с молоком, каша гречневая рассыпчатая + чай.
- Второй завтрак: отвар пшеничных отрубей.
- Обед: суп из свежей капусты с растительным маслом, мясо отварное с молочным соусом, тушеная морковь + желе фруктовое.
- Полдник: яблоки свежие.
- Ужин: шницель капустный, отварная рыба, запеченная в молочном соусе + чай.
День 2
- Первый завтрак: яйцо или белковый омлет, кусочек ржаного хлеба с разрешенным видом сыра, чай.
- Второй завтрак: салат из разрешенных фруктов и ягод.
- Обед: овощной суп и кусочек нежирной отварной рыбы или окрошка на закваске (без картофеля, сметану следует заменить нежирным кефиром).
- Полдник: печеные яблоки.
- Ужин: запеканка из зелени с сыром и овсяными хлопьями.
День 3
- Завтрак: творог, орехи.
- Обед: овощной суп на вторичном рыбьем бульоне, вареная рыба, салат из капусты.
- Ужин: тушеная спаржевая фасоль с измельченной говядиной, салат с огурцами и зеленым луком.
- Перекус: кислые зеленые яблоки.
День 4
- Завтрак: вареное яйцо, винегрет.
- Обед: суп гороховый, тыквенное пюре, вареное мясо индейки.
- Ужин: печеный перепелка, салат из помидоров и огурцов.
- Перекус: овощной салат.
День 5
- Завтрак: овсянка с фруктами, авокадо-тост.
- Обед: суп овощной, гречаники со свининой.
- Ужин: рагу овощное, паровые тефтельки из куриного мяса + сырники.
- Перекус: блин с мясом.
Помните, лишь врач может прописать вам такую диету! Не стоит самостоятельно садиться на стол №9, особенно больным диабетом. Стоит быть крайне осторожными, ведь диетическое питание должно быть обязательно согласовано с врачом.