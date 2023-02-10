Диета №9 — лечебный тип питания, который разработал советский врач-гастроэнтеролог, профессор Мануил Певзнер.

Врач разработал диету №9 для людей, страдающих от сахарного диабета легкой и средней тяжести.

Известно, что диабет требует строгого контроля количества углеводов в рационе, при этом, должно быть сохранено сбалансированное соотношение всех питательных веществ. Диета №9 разработана Певзнером именно с учетом таких требований.

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Факты ICTV узнали, какие продукты можно есть на диете №9, что стоит исключить из рациона, а также меню на неделю.

Диета №9: особенности и польза

Впервые лечебную диету №9 разработал профессор Певзнер. В современном мире ее редко используют эндокринологи, однако врачи составляют индивидуальную диету для каждого пациента именно на ее основе. Кстати, диету также называют стол №9.

Кроме того, диета №9 будет актуальной для людей, которые не страдают сахарным диабетом, но хотят снизить свой вес.

По данным врача Певзнера, диета №9 назначается:

для людей с сахарным диабетом легкой и средней тяжести;

для пациентов с диабетом, которые имеют нормальную или избыточную массу тела;

также для тех, кто не получает инсулин или получает его в небольших дозах (20-30 ЕД).

Более того, диета №9 основана на принципах здорового питания, поэтому ее можно использовать тем, кто хочет снизить свой вес и оздоровить организм.

Гастроэнтеролог высшей категории, доктор медицинских наук Владимир Васильев отмечает, что особенности стола №9 в умеренном понижении калорийности путем исключения легкоусвояемых углеводов и животных жиров.

— При этом, количество белков в рационе соответствует стандартам здорового питания. Также исключены сахар и сладости. Диета умеренно ограничивает содержание соли, холестерина, экстрактивных веществ, — добавляет Васильев.

Режим питания прост: 5-6 приемов пищи в день. Важно, чтобы суточная норма углеводов была равноценно распределена в течение всего дня.

При диете №9 пищу преимущественно варят, запекают и тушат. Жарить тоже можно, но редко!

Также важно, чтобы рацион был наполнен витаминами. Не забываем о чистой воде, ее нужно выпивать не менее 1,5 л/день. Суточная норма калорий при диете №9 — 2400-2600 ккал.

Химический состав диеты №9

Белки — 80-90 г/сутки.

Жиры (растительного происхождения) — 70-80 г/сутки.

Углеводы — 300-350 г/сутки.

Соль — 12 г/сутки.

Вода — 1,5 л/сутки.

Калорийность — 2400-2600 ккал/сутки.

Какие продукты можно есть на диете №9

Это должны быть продукты с низким гликемическим индексом:

нежирные сорта мяса, рыбы и птицы;

рыбные консервы в собственном соку или в томатном соусе;

нежирное мясо и рыба;

куриные яйца (до 1-1, 5 в сутки);

супы — овощные и мясные;

хлеб — ржаной, белково-отрубной, белково-пшеничный и пшеничный из муки второго сорта (в среднем 300 г в день);

молоко и кисломолочные напитки, полужирный, нежирный и несоленый сыр;

овощи — лучше выбирать такие, которые содержат менее 5% углеводов (капуста, салат, кабачки, баклажаны, огурцы, томаты);

крупы — следует отдавать предпочтение кашам из гречневой, пшенной, ячневой, овсяной и перловой круп;

бобы;

блюда можно заправлять сливочным, топленым маслом или растительным маслом;

фрукты и ягоды только кисло-сладких сортов;

кофе с молоком, чай, овощные соки, а также соки из фруктов и ягод.

Во время диеты №9 важно внимательно читать состав продуктов. Выбирайте только те, где содержание углеводов минимально.

Запрещенные продукты

Врач-гастроэнтеролог советует исключить из рациона:

изделия из сдобного и слоеного теста;

бульоны с рисом и лапшой;

жирные бульоны;

молочную кашу с манной крупой;

жирные сорта мяса — утка, гусыня;

копченые, острые и соленые продукты;

консервы;

жирные сорта рыбы;

соленую рыбу и икру;

соленые сыры, сладкие творожные сырки, сливки;

крупы, а именно рис, манную крупу и макаронные изделия;

соленые и маринованные овощи;

виноград, изюм, бананы, инжир, финики;

сахар;

варенье, конфеты, мороженое;

жирные, острые и соленые соусы;

виноградный и другие сладкие соки, лимонады с сахаром;

мясные и кулинарные жиры.

Пример меню на диете №9

Гастроэнтеролог высшей категории, врач медицинских наук Владимир Васильев приводит пример идеального меню на диете №9:

День 1

Первый завтрак : творог нежирный с молоком, каша гречневая рассыпчатая + чай.

: творог нежирный с молоком, каша гречневая рассыпчатая + чай. Второй завтрак : отвар пшеничных отрубей.

: отвар пшеничных отрубей. Обед: суп из свежей капусты с растительным маслом, мясо отварное с молочным соусом, тушеная морковь + желе фруктовое.

суп из свежей капусты с растительным маслом, мясо отварное с молочным соусом, тушеная морковь + желе фруктовое. Полдник: яблоки свежие.

яблоки свежие. Ужин: шницель капустный, отварная рыба, запеченная в молочном соусе + чай.

День 2

Первый завтрак : яйцо или белковый омлет, кусочек ржаного хлеба с разрешенным видом сыра, чай.

: яйцо или белковый омлет, кусочек ржаного хлеба с разрешенным видом сыра, чай. Второй завтрак: салат из разрешенных фруктов и ягод.

салат из разрешенных фруктов и ягод. Обед: овощной суп и кусочек нежирной отварной рыбы или окрошка на закваске (без картофеля, сметану следует заменить нежирным кефиром).

овощной суп и кусочек нежирной отварной рыбы или окрошка на закваске (без картофеля, сметану следует заменить нежирным кефиром). Полдник: печеные яблоки.

печеные яблоки. Ужин: запеканка из зелени с сыром и овсяными хлопьями.

День 3

Завтрак: творог, орехи.

творог, орехи. Обед: овощной суп на вторичном рыбьем бульоне, вареная рыба, салат из капусты.

овощной суп на вторичном рыбьем бульоне, вареная рыба, салат из капусты. Ужин: тушеная спаржевая фасоль с измельченной говядиной, салат с огурцами и зеленым луком.

тушеная спаржевая фасоль с измельченной говядиной, салат с огурцами и зеленым луком. Перекус: кислые зеленые яблоки.

День 4

Завтрак: вареное яйцо, винегрет.

вареное яйцо, винегрет. Обед: суп гороховый, тыквенное пюре, вареное мясо индейки.

суп гороховый, тыквенное пюре, вареное мясо индейки. Ужин: печеный перепелка, салат из помидоров и огурцов.

печеный перепелка, салат из помидоров и огурцов. Перекус: овощной салат.

День 5

Завтрак: овсянка с фруктами, авокадо-тост.

овсянка с фруктами, авокадо-тост. Обед: суп овощной, гречаники со свининой.

суп овощной, гречаники со свининой. Ужин: рагу овощное, паровые тефтельки из куриного мяса + сырники.

рагу овощное, паровые тефтельки из куриного мяса + сырники. Перекус: блин с мясом.

Помните, лишь врач может прописать вам такую диету! Не стоит самостоятельно садиться на стол №9, особенно больным диабетом. Стоит быть крайне осторожными, ведь диетическое питание должно быть обязательно согласовано с врачом.