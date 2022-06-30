Лето можно обожать даже только за одно: разнообразие вкусных и свежих овощей. Сейчас разгар сезона кабачков. Его плоды – настоящая находка для тех, кто придерживается здорового питания. Они низкокалорийны, богаты витаминами В1, В2, С, а еще их можно употреблять как после термической обработки, так и сырыми. И, конечно, из кабачков можно готовить множество блюд, таких как соленый пирог с брынзой по рецепту шефа и эксперта реалити На ножах Алекса Якутова.

Ингредиенты:

Слоеное тесто – 500 г

Кабачки – 2 шт.

Моцарелла – 200 г

Бринза – 100 г

Пармезан – 50 г

По щепотке соли, черного перца и чили

Приготовление:

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Разогреваем духовку до 200 градусов. Раскатываем тесто и выкладываем его в форму на пергамент. Мелко нарезаем моцареллу и раскладываем по всему тесту. Нарезаем кабачки кружочками одной толщины, чтобы они были едва прозрачны. Максимально покрываем ими все тесто. Немножко солим и перчим. Затем посыпаем брынзой и натертым на мелкую терку пармезаном. Ставим пирог в разогретую духовку на 30 минут, пока тесто не станет коричневым. Достаем, сбрызгиваем ароматным маслом.

Подаем пирог с нарезанными помидорами под белое вино.

Приятного тебе аппетита!