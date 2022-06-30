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Еда

Летний пирог с кабачками и брынзой

30 июня 2022, 17:04
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
пирог
Источник: Depositphotos

Лето можно обожать даже только за одно: разнообразие вкусных и свежих овощей. Сейчас разгар сезона кабачков. Его плоды – настоящая находка для тех, кто придерживается здорового питания. Они низкокалорийны, богаты витаминами В1, В2, С, а еще их можно употреблять как после термической обработки, так и сырыми. И, конечно, из кабачков можно готовить множество блюд, таких как соленый пирог с брынзой по рецепту шефа и эксперта реалити На ножах Алекса Якутова.

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто – 500 г
  • Кабачки – 2 шт.
  • Моцарелла – 200 г
  • Бринза – 100 г
  • Пармезан – 50 г
  • По щепотке соли, черного перца и чили

Приготовление:

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  1. Разогреваем духовку до 200 градусов.
  2. Раскатываем тесто и выкладываем его в форму на пергамент.
  3. Мелко нарезаем моцареллу и раскладываем по всему тесту.
  4. Нарезаем кабачки кружочками одной толщины, чтобы они были едва прозрачны. Максимально покрываем ими все тесто. Немножко солим и перчим.
  5. Затем посыпаем брынзой и натертым на мелкую терку пармезаном.
  6. Ставим пирог в разогретую духовку на 30 минут, пока тесто не станет коричневым.
  7. Достаем, сбрызгиваем ароматным маслом.

Подаем пирог с нарезанными помидорами под белое вино.

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Приятного тебе аппетита!

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