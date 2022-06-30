Лето можно обожать даже только за одно: разнообразие вкусных и свежих овощей. Сейчас разгар сезона кабачков. Его плоды – настоящая находка для тех, кто придерживается здорового питания. Они низкокалорийны, богаты витаминами В1, В2, С, а еще их можно употреблять как после термической обработки, так и сырыми. И, конечно, из кабачков можно готовить множество блюд, таких как соленый пирог с брынзой по рецепту шефа и эксперта реалити На ножах Алекса Якутова.
Ингредиенты:
- Слоеное тесто – 500 г
- Кабачки – 2 шт.
- Моцарелла – 200 г
- Бринза – 100 г
- Пармезан – 50 г
- По щепотке соли, черного перца и чили
Приготовление:
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- Разогреваем духовку до 200 градусов.
- Раскатываем тесто и выкладываем его в форму на пергамент.
- Мелко нарезаем моцареллу и раскладываем по всему тесту.
- Нарезаем кабачки кружочками одной толщины, чтобы они были едва прозрачны. Максимально покрываем ими все тесто. Немножко солим и перчим.
- Затем посыпаем брынзой и натертым на мелкую терку пармезаном.
- Ставим пирог в разогретую духовку на 30 минут, пока тесто не станет коричневым.
- Достаем, сбрызгиваем ароматным маслом.
Подаем пирог с нарезанными помидорами под белое вино.
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Приятного тебе аппетита!