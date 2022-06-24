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Еда

Летнее блюдо: икра из запеченных овощей

24 июня 2022, 20:11
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
ікра овочева
Источник: Depositphotos

Икра из запеченных овощей – это невероятно вкусная закуска. Готовится легко и быстро. Овощи для икры можно взять любые. Добавить к ним грибы или кабачки. Ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения.

Ингредиенты

  • 1 кабачок
  • 1 морковь
  • 1 сладкий перец
  • ½ репчатого лука
  • 2 зубчика чеснока
  • 3-4 ст. л. подсолнечного масла
  • ½ лимона
  • соль и перец по вкусу

Возьмите кабачок, морковь и сладкий перец, хорошо вымойте овощи, высушите бумажным полотенцем, а после сделайте несколько проколов деревянной шпажкой.

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Посолите и полейте подсолнечным маслом. Овощи заверните в фольгу и поставьте в духовку запекаться на 40 минут при температуре 180 градусов.

Когда овощи запеклись, достаньте из духовки и остудите, а затем почистите от шкурок морковь и сладкий перец.

Морковь, сладкий перец и кабачок нарежьте кусками и переложите в чашу блендера, добавьте чеснок и репчатый лук. Перебейте все ингредиенты в состояние пюре.

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Заправьте растительным маслом, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте овощную икру охлажденной.

Источник: Евгений Клопотенко

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