Икра из запеченных овощей – это невероятно вкусная закуска. Готовится легко и быстро. Овощи для икры можно взять любые. Добавить к ним грибы или кабачки. Ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения.
Ингредиенты
- 1 кабачок
- 1 морковь
- 1 сладкий перец
- ½ репчатого лука
- 2 зубчика чеснока
- 3-4 ст. л. подсолнечного масла
- ½ лимона
- соль и перец по вкусу
Возьмите кабачок, морковь и сладкий перец, хорошо вымойте овощи, высушите бумажным полотенцем, а после сделайте несколько проколов деревянной шпажкой.
Посолите и полейте подсолнечным маслом. Овощи заверните в фольгу и поставьте в духовку запекаться на 40 минут при температуре 180 градусов.
Когда овощи запеклись, достаньте из духовки и остудите, а затем почистите от шкурок морковь и сладкий перец.
Морковь, сладкий перец и кабачок нарежьте кусками и переложите в чашу блендера, добавьте чеснок и репчатый лук. Перебейте все ингредиенты в состояние пюре.
Заправьте растительным маслом, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте овощную икру охлажденной.
Источник: Евгений Клопотенко