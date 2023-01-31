Специалисты популярной платформы доказательной медицины Береги себя рассказали, как эффективно защитить кожу лица и тела в зимние дни.
— Зима – сложный период не только для настроения, но и для кожи. Однако с правильным уходом и психика, и кожа переживут этот период безопасно, — уверены эксперты.
Причины реакции кожи на холод:
- повышенная чувствительность к холоду;
- резкие перепады температуры, когда мы переходим из помещения на улицу и наоборот;
- сухой воздух в помещении из-за обогревателя.
Как объясняют в Центре общественного здоровья, зимой, когда температура воздуха и уровень влажности резко падают, могут появляться признаки и симптомы ксероза – сухой кожи.
А именно:
- ощущение, будто кожа стянута, особенно после душа, купания или плавания;
- кожа грубая на ощупь;
- зуд;
- шелушение кожи;
- появляются трещины, которые могут кровоточить;
- покраснение.
По словам специалистов, если за сухой кожей не ухаживать, это может привести к атопическому дерматиту (экземам) или инфекциям. Когда сухая кожа трескается, бактерии могут проникать в рану и вызывать воспаление.
Очистка лица
Выбирайте средства, которые промаркированы как увлажняющие или мягкие. Избегайте косметики, содержащей спирт. Это пересушивает кожу.
Очистка тела
Тело также нуждается в тщательном уходе. Ищите средства в форме крем-гелей и муссов. Чем более кремообразную консистенцию имеет средство, тем лучше. Желательно выбирать продукты без ароматизаторов (с маркировкой “fragrance free”). Если у вас экзема, то ищите среди ингредиентов вазелин, масло ши, силикон. Также полезны могут быть минеральные масла и ланолин.
Увлажнение для лица
Прежде всего, уход зависит от состояния и типа вашей кожи. Также следует учесть, что не все увлажнители для лица подходят для использования зимой.
По рекомендациям Американской академии дерматологии (AAD), следует обратить внимание на масло жожоба в ингредиентах и молочную кислоту. Если у вас есть сомнения, подходит ли вам тот или иной ингредиент в косметическом средстве, следует проконсультироваться у дерматолога.
Увлажнение для тела
Дерматологи рекомендуют выбирать средства в тюбиках, а не в бутылочках. Такие кремы имеют более плотную структуру и лучше увлажняют.
На зимний период следует удержаться или уменьшить объем использования косметических средств с гликолевой и салициловой кислотами, а также ретинолом.
Крем от солнца
Несмотря на зимнюю погоду, защита от солнца не отменяется. Убедитесь, что вы используете защиту от солнца с SPF не ниже 30.
Обязательно обращайтесь к врачу, если:
- состояние вашей кожи не улучшается, даже если вы ухаживаете за ней;
- сухость кожи вызывает покраснение;
- зуд и сухость кожи мешают вам спать;
- у вас есть открытые язвы или инфекции из-за царапины;
- большие участки кожи отслаиваются или шелушатся.
И помните: большинство случаев сухости кожи могут быть скорректированы правильным домашним уходом.
Источник: Береги себя