Специалисты популярной платформы доказательной медицины Береги себя рассказали, как эффективно защитить кожу лица и тела в зимние дни.

— Зима – сложный период не только для настроения, но и для кожи. Однако с правильным уходом и психика, и кожа переживут этот период безопасно, — уверены эксперты.

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Причины реакции кожи на холод:

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повышенная чувствительность к холоду;

резкие перепады температуры, когда мы переходим из помещения на улицу и наоборот;

сухой воздух в помещении из-за обогревателя.

Как объясняют в Центре общественного здоровья, зимой, когда температура воздуха и уровень влажности резко падают, могут появляться признаки и симптомы ксероза – сухой кожи.

А именно:

ощущение, будто кожа стянута, особенно после душа, купания или плавания;

кожа грубая на ощупь;

зуд;

шелушение кожи;

появляются трещины, которые могут кровоточить;

покраснение.

По словам специалистов, если за сухой кожей не ухаживать, это может привести к атопическому дерматиту (экземам) или инфекциям. Когда сухая кожа трескается, бактерии могут проникать в рану и вызывать воспаление.

Очистка лица

Выбирайте средства, которые промаркированы как увлажняющие или мягкие. Избегайте косметики, содержащей спирт. Это пересушивает кожу.

Очистка тела

Тело также нуждается в тщательном уходе. Ищите средства в форме крем-гелей и муссов. Чем более кремообразную консистенцию имеет средство, тем лучше. Желательно выбирать продукты без ароматизаторов (с маркировкой “fragrance free”). Если у вас экзема, то ищите среди ингредиентов вазелин, масло ши, силикон. Также полезны могут быть минеральные масла и ланолин.

Увлажнение для лица

Прежде всего, уход зависит от состояния и типа вашей кожи. Также следует учесть, что не все увлажнители для лица подходят для использования зимой.

По рекомендациям Американской академии дерматологии (AAD), следует обратить внимание на масло жожоба в ингредиентах и ​​молочную кислоту. Если у вас есть сомнения, подходит ли вам тот или иной ингредиент в косметическом средстве, следует проконсультироваться у дерматолога.

Увлажнение для тела

Дерматологи рекомендуют выбирать средства в тюбиках, а не в бутылочках. Такие кремы имеют более плотную структуру и лучше увлажняют.

На зимний период следует удержаться или уменьшить объем использования косметических средств с гликолевой и салициловой кислотами, а также ретинолом.

Крем от солнца

Несмотря на зимнюю погоду, защита от солнца не отменяется. Убедитесь, что вы используете защиту от солнца с SPF не ниже 30.

Обязательно обращайтесь к врачу, если:

состояние вашей кожи не улучшается, даже если вы ухаживаете за ней;

сухость кожи вызывает покраснение;

зуд и сухость кожи мешают вам спать;

у вас есть открытые язвы или инфекции из-за царапины;

большие участки кожи отслаиваются или шелушатся.

И помните: большинство случаев сухости кожи могут быть скорректированы правильным домашним уходом.

Источник: Береги себя