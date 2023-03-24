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Секс

Чуть не умер: во время секса у 42-летнего индонезийца разорвалась аневризма в мозге

24 марта 2023, 15:00
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
аневризма
Источник: Pixabay

42-летний житель Индонезии внезапно потерял сознание во время секса со своей женой, после чего его вырвало, и он почувствовал слабость в правой стороне тела. Медики диагностировали разрыв аневризмы головного мозга, который спровоцировал черепно-мозговую травму.

Как стало известно, через три часа мужчина обратился за помощью медиков и перенес серию судорог всего тела по пути в больницу. 

Врачи, выявили у поступившего пациента аневризму — выпячивание стенки кровеносного сосуда в головном мозге.

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Во время секса аневризма разорвалась и вызвала острую субдуральную гематому (ОСГ) – тяжелую травму головного мозга, при которой кровь скапливается между черепом и поверхностью мозга.

Врачи не объяснили, что вдруг стало причиной разрыва аневризмы. Но напряженные физические упражнения, вызывающие одышку и учащение пульса, часто являются спусковым крючком.

Исследования показали, что две трети тех, кто страдает ОСГ, выживают. Однако у половины выживших остаются серьезные повреждения головного мозга и инвалидность.

Результаты медосмотра показали, что у мужчины было опасно высокое кровяное давление – 183/105 мм рт.

Он также набрал 6 баллов из 15 по международно признанной шкале комы Глазго — для оценки его глазных, вербальных и двигательных реакций, что указывает на то, что его черепно-мозговая травма была серьезной.

Медики дали мужчине противосудорожный препарат фенитоин, который часто используется для лечения приступов эпилепсии. А неделю спустя сделали операцию по восстановлению разорвавшейся аневризмы и снятию отека и давления на мозг.

После такого лечения мужчина восстановил способность пользоваться правой стороной тела. Однако у него осталось необратимое повреждение глазодвигательного нерва в левом глазу, который контролирует движение глазных мышц, сужение зрачка и помогает сфокусировать взгляд.

Источник
Daily Mail
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лікування Медики Мозок Операция Секс хвороба
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