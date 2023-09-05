Сливы для маринования необходимо брать жесткие и мясистые, от которых будет хорошо отделяться косточка. Хотя и заготавливать такие сливы можно как с косточкой, так и без нее. Их можно добавлять в различные салаты, мясные и рыбные блюда или закуски, использовать для приготовления десертов и пирогов. Как приготовить сливы на зиму в домашних условиях – читайте в материале.

Маринованная слива на зиму: рецепт

Ингредиенты:

1 л слив;

1 л воды;

300 г сахара;

1 ч. л. корицы;

15 шт. гвоздики.

Способ приготовления: