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Еда

Маринованная слива на зиму: рецепт пошагово

5 сентября 2023, 11:40
Анна Голишевская редактор ленты
Маринованная слива на зиму: рецепт пошагово
Источник: Unsplash

Сливы для маринования необходимо брать жесткие и мясистые, от которых будет хорошо отделяться косточка. Хотя и заготавливать такие сливы можно как с косточкой, так и без нее. Их можно добавлять в различные салаты, мясные и рыбные блюда или закуски, использовать для приготовления десертов и пирогов. Как приготовить сливы на зиму в домашних условиях – читайте в материале.

Маринованная слива на зиму: рецепт

Ингредиенты:

  • 1 л слив;
  • 1 л воды;
  • 300 г сахара;
  • 1 ч. л. корицы;
  • 15 шт. гвоздики.

Способ приготовления:

  1. Предварительно подготовьте банки и крышки для консервации. Промойте их в проточной воде с пищевой содой или любым другим моющим средством.
  2. После этого стерилизуйте в духовке. Для этого поставьте их в холодный духовой шкаф горлышком вниз, включите температуру 160-180°C, а затем стерилизуйте примерно 20 минут.
  3. Сливы тщательно сполосните в воде и выложите плотным слоем в подготовленные банки.
  4. Для приготовления маринада в кастрюлю налейте отфильтрованную воду. Добавьте к ней сахар, корицу и гвоздику.
  5. Ставьте на плиту и доведите до кипения, помешивая, чтобы кристаллы сахара полностью растворились.
  6. Кипятите несколько минут, затем залейте горячим маринадом сливы в банках.
  7. Возьмите большую кастрюлю для стерилизации: на ее дно выложите полотенце или марлю, чтобы банки не потрескались.
  8. Ставьте в нее банки со сливами и залейте по плечики водой. Стерилизуйте после закипания воды около 30 минут, затем аккуратно достаньте, чтобы не обжечься.
  9. Закатывайте стерильными крышками и переворачивайте вверх дном.
  10. Укутайте пледом или одеялом примерно на сутки – до полного остывания. Затем уберите маринованные сливы в темное прохладное место к зиме.
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