Сливы для маринования необходимо брать жесткие и мясистые, от которых будет хорошо отделяться косточка. Хотя и заготавливать такие сливы можно как с косточкой, так и без нее. Их можно добавлять в различные салаты, мясные и рыбные блюда или закуски, использовать для приготовления десертов и пирогов. Как приготовить сливы на зиму в домашних условиях – читайте в материале.
Маринованная слива на зиму: рецепт
Ингредиенты:
- 1 л слив;
- 1 л воды;
- 300 г сахара;
- 1 ч. л. корицы;
- 15 шт. гвоздики.
Способ приготовления:
- Предварительно подготовьте банки и крышки для консервации. Промойте их в проточной воде с пищевой содой или любым другим моющим средством.
- После этого стерилизуйте в духовке. Для этого поставьте их в холодный духовой шкаф горлышком вниз, включите температуру 160-180°C, а затем стерилизуйте примерно 20 минут.
- Сливы тщательно сполосните в воде и выложите плотным слоем в подготовленные банки.
- Для приготовления маринада в кастрюлю налейте отфильтрованную воду. Добавьте к ней сахар, корицу и гвоздику.
- Ставьте на плиту и доведите до кипения, помешивая, чтобы кристаллы сахара полностью растворились.
- Кипятите несколько минут, затем залейте горячим маринадом сливы в банках.
- Возьмите большую кастрюлю для стерилизации: на ее дно выложите полотенце или марлю, чтобы банки не потрескались.
- Ставьте в нее банки со сливами и залейте по плечики водой. Стерилизуйте после закипания воды около 30 минут, затем аккуратно достаньте, чтобы не обжечься.
- Закатывайте стерильными крышками и переворачивайте вверх дном.
- Укутайте пледом или одеялом примерно на сутки – до полного остывания. Затем уберите маринованные сливы в темное прохладное место к зиме.