Маринованные баклажаны: пошаговый рецепт вкусной закуски на зиму

Существует множество различных рецептов баклажанов. Их жарят, запекают, подают как закуску или гарнир, добавляют в салаты, первые и вторые блюда.

В Украине наиболее популярными стали маринованные баклажаны по-корейски. Готовить их — настоящее удовольствие! Пошаговый рецепт читайте в нашем материале.

Прежде всего надо выбрать овощи. Для этого подойдут баклажаны любой формы и цвета. Кстати, они могут быть не только фиолетовыми, существуют также белые, желтые, розовые, коричневые и даже зеленые. Главное, чтобы были свежие, тугие и без повреждений.

Кроме баклажанов, этот рецепт требует других овощей, продуктов и соответствующей тары. Итак, подготовьте следующее:

Ингредиенты на 1 л:

800 г баклажанов;

300 г моркови;

300 г болгарского перца;

100 мл уксуса;

20 г приправы по-корейски;

4-5 зубчиков чеснока;

2 ст.л. растительного масла;

1 ст. л. соли;

1 ст.л. сахара;

1 пучок петрушки.

Совет: по желанию можно добавить еще половинку стручка острого перца.

Дальше уже дело техники.

Приготовление:

Тщательно помойте банки с крышками и простерилизуйте. Овощи и зелень вымойте проточной водой. Удалите плодоножки у баклажанов, плоды положите в большую кастрюлю с кипятком и варите под крышкой на среднем огне примерно 10 минут (до полуготовности). Переложите баклажаны на доску с бумажным полотенцем, затем накройте другой доской с чем-то тяжелым (гнетом) и оставьте на один час, чтобы вышла лишняя жидкость. После чего нарежьте брусочками. Очистите морковь, натрите на специальной терке, как для моркови по-корейски. У сладкого перца отрежьте плодоножку, удалите сердцевину, а затем нарежьте соломкой 3-4 см. Измельчите зелень петрушки. Очищенные зубчики чеснока раздавите в ступке или пропустите через пресс. Смешайте в большой посуде баклажаны, морковь, сладкий перец, петрушку, сахар, соль, приправу для моркови по-корейски. Добавьте добавьте в смесь горячее масло и уксус. Перемешайте, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на несколько часов. Далее переложите охлажденную смесь в подготовленные банки, закройте крышками и стерилизуйте в течение 20 минут с момента закипания. После чего закатайте крышками. Переверните горячие банки, накройте полотенцем и оставьте при комнатной температуре. Храните заготовку в темном прохладном месте.

Наслаждайтесь невероятными маринованными баклажанами по-корейски, которые украсят будничные и праздничные блюда.

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Згенерованно ИИ