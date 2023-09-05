Маринованные баклажаны: пошаговый рецепт вкусной закуски на зиму

Существует множество различных рецептов баклажанов. Их жарят, запекают, подают как закуску или гарнир, добавляют в салаты, первые и вторые блюда.
В Украине наиболее популярными стали маринованные баклажаны по-корейски. Готовить их — настоящее удовольствие! Пошаговый рецепт читайте в нашем материале.
Прежде всего надо выбрать овощи. Для этого подойдут баклажаны любой формы и цвета. Кстати, они могут быть не только фиолетовыми, существуют также белые, желтые, розовые, коричневые и даже зеленые. Главное, чтобы были свежие, тугие и без повреждений.
Кроме баклажанов, этот рецепт требует других овощей, продуктов и соответствующей тары. Итак, подготовьте следующее:
Ингредиенты на 1 л:
- 800 г баклажанов;
- 300 г моркови;
- 300 г болгарского перца;
- 100 мл уксуса;
- 20 г приправы по-корейски;
- 4-5 зубчиков чеснока;
- 2 ст.л. растительного масла;
- 1 ст. л. соли;
- 1 ст.л. сахара;
- 1 пучок петрушки.
Совет: по желанию можно добавить еще половинку стручка острого перца.
Дальше уже дело техники.
Приготовление:
- Тщательно помойте банки с крышками и простерилизуйте.
- Овощи и зелень вымойте проточной водой.
- Удалите плодоножки у баклажанов, плоды положите в большую кастрюлю с кипятком и варите под крышкой на среднем огне примерно 10 минут (до полуготовности).
- Переложите баклажаны на доску с бумажным полотенцем, затем накройте другой доской с чем-то тяжелым (гнетом) и оставьте на один час, чтобы вышла лишняя жидкость. После чего нарежьте брусочками.
- Очистите морковь, натрите на специальной терке, как для моркови по-корейски.
- У сладкого перца отрежьте плодоножку, удалите сердцевину, а затем нарежьте соломкой 3-4 см.
- Измельчите зелень петрушки.
- Очищенные зубчики чеснока раздавите в ступке или пропустите через пресс.
- Смешайте в большой посуде баклажаны, морковь, сладкий перец, петрушку, сахар, соль, приправу для моркови по-корейски.
- Добавьте добавьте в смесь горячее масло и уксус. Перемешайте, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на несколько часов.
- Далее переложите охлажденную смесь в подготовленные банки, закройте крышками и стерилизуйте в течение 20 минут с момента закипания. После чего закатайте крышками.
- Переверните горячие банки, накройте полотенцем и оставьте при комнатной температуре. Храните заготовку в темном прохладном месте.
Наслаждайтесь невероятными маринованными баклажанами по-корейски, которые украсят будничные и праздничные блюда.
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Фото: Згенерованно ИИ