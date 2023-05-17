Главные признаков здоровых ногтей — глянцевая, ровная ногтевая пластина нежно-розового цвета, без деформаций, и равномерные, ярко выраженные лунки полумесяцем.

Однако эстетика здоровых ногтей требует ежедневных усилий и надлежащего ухода.

В общем существует два способа ухода, которые помогут поддержать здоровье ногтей: домашний и салонный. В домашних условиях специалисты советуют регулярно использовать лечебное покрытие от проверенных производителей.

Однако в народе очень популярными являются разнообразные ванночки и маски для ногтей. Одна из таких — маска с йодом.

Факты ICTV узнавали, как йод влияет на ногтевую пластину и подготовили для вас несколько народных рецептов йодовых масок и ванночек.

Как йод влияет на ногти

Йод обычно используется в качестве антисептика и дезинфицирующего средства, однако он также часто используется для приготовления различных масок и ванночек для ногтей.

По словам мастера маникюра Елены Ткач, йод помогает укрепить ногти и сделать пластину более эластичной. Также йод можно применять тем, у кого ногти медленно растут и постоянно ломаются.

— Результат вы заметите сразу, особенно, если в организме есть дефицит йода, — говорит мастер.

Йод для укрепления ногтей необходимо наносить не более одного раза в неделю. При этом можно использовать обычный, медицинский раствор.

— Однако мазать йодом ногти необходимо в один тонкий слой. При этом нельзя касаться кожи вокруг ногтя, поскольку вы можете испечь кутикулу, — добавляет Ткач.

По словам мастера маникюра, эффективнее и безопаснее будет использовать ванночки для ногтей с добавлением йода.

— В таком случае йод более безопасен и для пластины, и для кожи вокруг нее, — говорит Ткач.

Как приготовить ванночку для ногтей с йодом

Для укрепления ногтей в домашних условиях, вам понадобится:

йод — 5 капель;

морская соль — 1 ст. л;

теплая вода.

Наберите в миску теплой воды, добавьте йод и соль. Тщательно перемешайте раствор и окуните в воду руки. Такую ванночку можно использовать 1-2 раза в неделю по 15 минут.

Если ногти очень слабые, плохо растут и слоятся, можно приготовить специальную маску-раствор для пластины:

В стакан наберите воды, добавьте 2 капли йода и 1 ст. л. морской соли. Тщательно перемешайте смесь. С помощью ватного диска, наносите раствор на ногтевую пластину ежедневно.

Такая маска укрепляет ногти и препятствует их расслоению.