Масленица — это традиционный и старейший славянский праздник. Этот вкусный и сытный праздник длится целую неделю, которая предшествует Великому посту.

Диетические блины на Масленицу 2023 помогут придерживаться традиций праздника и не испортить фигуру. Рецептов диетических блинов существует очень много, кроме того, все они легкие.

Факты ICTV собрали несколько простых рецептов диетических блинов, которые не отразятся на нашей фигуре.

Сейчас смотрят Блины на кефире Вам понадобится: кефир — 150 мл;

сода — ½ ч. л;

яйца — 2 шт;

кукурузный крахмал — 3-5 ст. л;

щепотка соли. Кстати, крахмал можно заменить кукурузной, овсяной или цельнозерновой мукой. Приготовление: Кукурузный крахмал смешать с содой и солью. Добавить яйца и кефир. Размешать до однородной консистенции (следите, чтобы не было комочков). Выпекайте блины на сковороде, немного смазанной оливковым маслом. Блины из овсяных хлопьев Ингредиенты: овсяные хлопья — 1 ст. л;

молоко — 500 мл;

вода — 500 мл;

сахарозаменитель — 2 ч. л;

яйцо — 1 шт;

соль. Приготовление: Варим овсяную кашу, используя молоко, воду и хлопья. Охладите кашу и перебейте ее с помощью блендера до консистенции пасты. Добавляем в массу соль, сахар и яйцо. Все тщательно перемешиваем. Жарим блины на сковороде, смазанной оливковым маслом. Блины на воде Вам понадобится: обезжиренное молоко — 1 стакан;

вода — 1 стакан;

яйцо — 1 шт;

оливковое масло — 2 ст. л;

мука твердых сортов пшеницы — 150 г;

соль на ваш вкус. Приготовление: Взбиваем яйцо. Медленно вливаем в него воду и молоко, продолжая взбивать. Добавляем муку и соду. Взбиваем до однородной массы, следим, чтобы не было комочков. Вливаем в готовое тесто оливковое масло, перемешиваем и выпекаем на сковороде без масла. Блины из отрубей на кефире Ингредиенты: молотые овсяные отруби — 6 ст. л;

молотые пшеничные отруби — 4 ст. л;

яйцо — 1 шт;

обезжиренный кефир — 1, 5 ст;

соль. Приготовление: Взбиваем яйцо, добавляем в него кефир, отруби и соль. Продолжаем взбивать до однородной консистенции. Выпекаем блины на сковороде, смазанной оливковым маслом. Блины на газированной воде Ингредиенты: яйцо — 2 шт;

мука твердых сортов пшеницы — 2 стакана;

обезжиренное молоко — 2 стакана;

газировка — 2 стакана;

соль;

сахарозаменитель или сахар — 1 ст. л;

погашенная сода — 1 ч. л;

оливковое масло — 1 ст. л. Приготовление: Смешиваем тесто из яиц, обезжиренного молока и муки. Добавляем соль, оливковое масло и погашенную соду. Перемешиваем. В последний момент добавляем в тесто газировку. Выпекаем блины, смазав сковороду оливковым маслом только перед выпеканием первого блина. Кстати, смазывать сковороду оливковым маслом стоит с помощью силиконовой кисточки, тогда оливкового масла уйдет меньше. Читайте также: Кофе с лимоном для похудения: как влияет на организм и рецепт

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