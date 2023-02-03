Масленицу в 2023 году отмечают с 20 по 26 февраля. Все хотят удивить семью оригинальными и вкусными рецептами блинов.

Поэтому Факты ICTV подготовили семь самых вкусных начинок для ваших блинчиков, которые точно понравятся гостям.

Грибная с сырным соусом

Вам понадобится:

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500 г шампиньонов;

250 г твердого сыра;

средняя луковица;

2 ст. л. муки;

2 ст. л. сметаны;

1,5 стакана молока;

соль и перец по вкусу;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Шампиньоны и лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле. Добавить муку и перемешать. Затем влить молоко, ввести сметану, посолить и поперчить. Тщательно перемешать и довести до кипения.

Намазать получившейся начинкой блины, свернуть их рулетами, уложить в форму для запекания. Посыпать тертым сыром и отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 15 минут.

Ореховая

Вам понадобится:

500 мл молока;

120 г сахара;

100 г смеси молотых орехов (фундук, миндаль, грецкие и другие);

120 г сливочного масла;

1 ст. л. муки;

ореховый сироп.

Приготовление:

В сотейнике смешать молоко, орехи и муку и поставить его на средний огонь. Варить, пока масса не загустеет.

Снять с огня, остудить, добавить размягченное сливочное масло и взбить смесь с помощью миксера. Затем добавить немного орехового сиропа и перемешать.

Карамельная с клубникой и миндалем

Вам понадобится:

200 мл жирных сливок (33%);

150 г + 2 ч. л. сахара;

60 мл воды;

20 г свежей клубники;

300 мл греческого йогурта;

2 ст. л. жареного миндаля.

Приготовление:

В сотейнике или кастрюле с толстыми стенками приготовить карамельный соус. Для этого засыпать сахар в кастрюлю и добавить немного воды (нужно просто смочить сахарный песок).

Когда сахар полностью растворится, влить в него подогретые (!) сливки. Интенсивно перемешивая, дать соусу загустеть и снять с огня.

Клубнику нарезать, посыпать двумя чайными ложками сахара и дать немного постоять. Затем выложить клубнику на тонкие блины, полить карамелью и свернуть. Сверху полить греческим йогуртом и посыпать миндалем.

Печеночная

Вам понадобится:

300 г куриной печени;

2 яйца;

1 луковица;

1 морковь;

2 ст. л. растительного масла;

кориандр молотый;

черный молотый перец;

соль по вкусу.

Приготовление:

Яйца сварить вкрутую, остудить и мелко порезать. Печень нарезать соломкой. Лук порезать полукольцами. Натереть морковь на крупной терке.

Спассеровать лук на растительном масле, добавить морковь и обжаривать еще семь минут.

Выложить в зажарку печень, посолить, добавить специи и держать на огне, помешивая, пять минут.

Смешать начинку с яйцами, выложить на блины, завернуть.

Апельсиновая

Вам понадобится:

500 мл свежего апельсинового сока;

25 г сливочного масла;

6 ст. л. сахарной пудры;

4 ст. л. апельсинового варенья;

2 ст. л. ликера Grand Marnier.

Приготовление:

Смешать в сотейнике апельсиновый сок, сахарную пудру, варенье и сливочное масло. Поставить на огонь, довести до кипения и варить в течение 15 минут.

Когда соус загустеет и сядет, добавить ликер. Варить еще несколько минут на слабом огне. Подавать с блинами Сюзетт.

С болгарским перцем

Вам понадобится:

2 сладких болгарских перца;

450 г консервированных томатов;

100 г пармезана;

1 средняя луковица;

1 зубчик чеснока;

1 ст. л. измельченной петрушки;

1 ст. л. оливкового масла;

соль и молотый красный перец по вкусу.

Приготовление:

Перцы нарезать тонкими полосками. Лук и чеснок почистить, мелко нарезать. На оливковом масле обжарить лук, добавить перец, посолить. Тушить овощи под крышкой на среднем огне 15 минут.

Томаты размять вилкой и вместе с соком добавить к луку и перцу. Тушить под крышкой еще 15 минут. В конце добавить чеснок и красный молотый перец.

Каждый блин посыпать тертым пармезаном, а сверху выложить приготовленную начинку. Блины свернуть рулетами и выложить в форму. Запекать в духовке при 200° 15 минут. Перед подачей посыпать измельченной петрушкой.

С семгой и маскарпоне

Вам понадобится:

300 г маскарпоне;

300 г копченой семги;

2 ч. л. горчицы;

лимонный сок, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Семгу нарезать небольшими ломтиками. Каждый блин смазать сыром и горчицей, выложить рыбу, сбрызнуть соком лимона, посолить, поперчить по вкусу, а затем завернуть.

Если промазать любимой начинкой стопку блинов и запечь в духовке, можно получить самый настоящий торт.