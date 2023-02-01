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Еда

Блины на Масленицу 2023: пять вкусных рецептов

1 февраля 2023, 13:56
Валентина Летяк редактор ленты
Млинці
Источник: Depositphotos

Выпекание блинов на Масленицу — настоящее искусство. Начинки для блинов могут быть самые разные: сладкие, фруктовые, творожные, овощные, грибные и мясные. Все зависит от вашей фантазии и вкуса.

Факты ICTV собрали самые интересные рецепты блинов, которые можно приготовить на Масленицу.

Блинчики на сливках по‑американски

Ингредиенты:

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  • 3 яйца;
  • 500 мл сливок 10-процентных;
  • 300 г муки;
  • 6 ст. л. сахара;
  • соль, ванилин и корица – на кончике ножа;
  • 0,5 ч. л. соды;
  • сироп кленовый – по вкусу.
Блины на Масленицу 2023

Фото: Depositphotos

Приготовление:

Отделяем желтки от белков, белки взбиваем с солью. Желтки смешиваем с сахаром, ванилином, корицей, туда же – соду, порциями добавляем сливки и муку, размешивает венчиком. Добавляем в получившуюся массу взбитые белки.

Нагреваем сковородку и половником наливаем тесто. Его не нужно распределять по всей поверхности, блинчики получатся 10–12 см в диаметре. Масло не используется, так как в тесте достаточно жира для жарки.

Подавать с кленовым сиропом.

Блины в бутылке

Ингредиенты:

  • 600 мл молока;
  • 3 ст. л. растительного масла;
  • 2 яйца;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 10 ст. л. муки с горкой.

Блины на Масленицу 2023

Приготовление:

Берем 1,5-литровую бутылку от минералки, вставляем лейку и засыпаем муку, сахар, соль, заливаем яйца, растительное маслo, молоко и закручиваем крышкой. Ее просто нужно хорошенько потрясти. В бутылке очень удобно размешивать тесто!

Сковороду поставить на огонь, раскалить и добавить несколько капель растительного маслa.

Наливаем тесто на сковороду прямо из бутылки и печем блины! Это очень удобно. К тому же, везде чисто, никаких капель, стекающих с половника!

Блины на воде

Ингредиенты:

  • 600 мл воды;
  • 300 г муки;
  • 3 яйца;
  • по 0,5 ч. л. соли, соды и лимонной кислоты;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 1 ст. л. оливкового масла.

Блины на Масленицу 2023

Приготовление:

  1. В миску разбить яйца, взбить миксером, добавить 500 мл воды, перемешать.
  2. Смешать в чашке 100 мл воды с лимонной кислотой. Отдельно в миске смешать муку, соль, соду.
  3. Добавить мучную смесь в жидкие ингредиенты. Замесить тесто без комочков миксером. Тесто должно настояться около 20 минут. Затем добавить воду с растворенной лимонной кислотой, смешать миксером.
  4. Сковороду смазать при необходимости растительным маслом. Выпекать блины с обеих сторон, готовые смазать сливочным маслом. Такие блины подходят как для сладких, так и для несладких начинок.

Заварные блины

Ингредиенты:

  • 500 мл молока;
  • 4 яйца;
  • 2 ст. л. подсолнечного масла;
  • 220-250 г муки;
  • 1 ч. л. соды;
  • 0,5 ч. л. винного уксуса;
  • 250 мл крутого кипятка;
  • 10 г ванильного сахара;
  • щепотка соли;
  • 2 ст. л сахара.

Блины на Масленицу 2023

Приготовление:

  1. В миску кладем сахар, ванильный сахар, соль и яйца, взбиваем венчиком.
  2. Добавляем подсолнечное масло, 250 мл молока и перемешиваем.
  3. Всыпаем муку и размешиваем до консистенции густой сметаны. Добавляем остальное молоко и перемешиваем.
  4. Соду отдельно гасим уксусом и сразу вливаем в тесто, перемешиваем.
  5. Вливаем сразу за содой крутой кипяток и хорошо перемешиваем.
  6. Теперь жарим блинчики на хорошо раскаленной сковороде с двух сторон.

Сырные блины

Ингредиенты:

  • 1,5 ст. молока;
  • 2 яйца;
  • 1 ст. муки;
  • 150 г сыра;
  • по 1 ч. л. соли, сахара и разрыхлителя;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • укроп – по вкусу.

Приготовление:

Смешать теплое молоко с сахаром, солью и яйцами. Добавить просеянную муку с разрыхлителем.

Сыр натереть на мелкой терке, добавить в жидкую массу. Затем добавить мелко порубленную зелень и растительное масло. Хорошо размешать венчиком.

Выпекать на смазанной маслом и раскаленной сковороде с двух сторон. Готовый блинчик смазать сливочным маслом.

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