Активная сексуальная жизнь важна в отношениях между партнерами. Чтобы получить максимальное удовольствие как мужчине, так и женщине важно не только правильно готовиться к сексу, но и соблюдать определенные правила после.

О самых распространенных ошибках, допускаемых партнерами после секса, Факты ICTV спросили у сексолога Софии Кулик.

Какие опасные ошибки вы совершаете после секса

Игнорируете дискомфорт

По словам сексолога, если после интима вы чувствуете боль, жжение или дискомфорт, обязательно нужно обращаться к врачу-гинекологу или урологу. Это зависит от того, какие у вас симптомы.

— Например, если боль или жжение в зоне вагины, тогда стоит обращаться к гинекологу. Он прицельно окажет помощь и квалифицированную консультацию. Ведь у вас во время секса могут образоваться микротрещины и травмы, — говорит Кулик.

Если же после полового акта появились симптомы цистита (частое мочеиспускание, боль, резь), не стоит заниматься самолечением, лучше сразу идите к урологу. Врач назначит анализы, проведет определенные обследования и окажет квалифицированную помощь и адекватное лечение.

Не ходите в туалет

— Самая распространенная ошибка — заниматься сексом с наполненным мочевым пузырем, а после интима не опорожнять его, — говорит София Кулик.

Стоит понимать, что заниматься сексом с наполненным пузырем — опасно, ведь вы можете травмировать его. Соответственно, если женщина после интима не сходит в туалет, то у нее длительное время могут возникать неприятные ощущения.

Игнорируете гигиену

Это важный пункт как до полового акта, так и после.

— Во время секса мужской половой орган входит во влагалище и двигается. Соответственно, бактерии могут попасть из вагины в уретру и спровоцировать воспалительные заболевания, — отмечает сексолог.

Чтобы снизить риски воспалительных заболеваний, Кулик советует принимать душ после полового акта, но не стоит увлекаться.

— Не нужно фанатеть от гигиены (впрыскивать мыло прямо в вагину или чрезмерно все вымывать). Ведь вы можете вымыть нужную женскую флору. А это может быть опасно для здоровья, — советует Кулик.

Если говорить о мужчинах, то им тоже нужно следить за гигиеной после полового акта. Это поможет бактериям не накапливаться за крайней плотью и у мужчин не будет заболеваний наружных половых органов.

Не проверяете презерватив

Вы должны обязательно проверять презерватив после секса – не порвался ли он. Если это произошло, сделайте тест на половые инфекции и воспользуйтесь средствами срочной контрацепции.

Не моете секс-игрушки

Обязательно мойте секс-игрушки сразу после секса. Лучше делать это с помощью антибактериального моющего средства. Это поможет защититься от инфекций, а также продлит срок использования игрушки.

Не разговаривайте с партнером

— Всегда нужно проговаривать с партнером, что было не так, какие действия принесли вам дискомфорт. Никогда не нужно молчать! Если женщине больно во время интима, обязательно нужно сказать об этом! Если мало лубриканта — тоже говорите. Не молчите, — советует сексолог.

Стоит понимать, что устранять последствия всегда дороже, продолжительнее и менее комфортно, чем их избежать.

К каким последствиям могут привести ошибки после секса

— Комбинированные ошибки как в процессе, так и после него очень часто могут приводить к циститу (посткоитальному циститу), — говорит Кулик.

Это цистит, который возникает сразу после полового акта или через 48 часов после секса.

Почему он возникает? Потому что мужской половой орган во время движения заходит в вагину и, выходя наружу, касается уретры. Таким образом бактерии попадают в мочевой пузырь, размножаются и у женщины развивается цистит.