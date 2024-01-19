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Мясо по-французски – как приготовить: рецепт блюда из курицы и свинины

19 января 2024, 13:51
Ольга Боднарчук редактор
биточки
Источник: Depositphotos

Мясо по-французски — это классическое праздничное блюдо, которое полюбилось многим. Оно сытное и вкусное, может также служить обедом или ужином.

Как приготовить мясо по-французски — узнали Факты ICTV. Рецепты для блюда из курицы и свинины.

Мясо по-французски из курицы получается нежным и сочным, оно точно понравится многим.

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То же блюдо из свинины более сытное, оно идеально подходит для любителей мяса.

Мясо по-французски из курицы

Для приготовления вам понадобится:

  • куриное филе — 900 г;
  • лук репчатый — 2 шт;
  • майонез — 2 ст.л;
  • горчица крепкая — 0,5 ст.л;
  • чеснок — 1-2 зуб.;
  • твердый сыр — 70 г;
  • соль — по вкусу;
  • приправа к курице — по вкусу;
  • растительное масло.

Как приготовить мясо по-французски из курицы

  1. Перед началом приготовления нужно помыть мясо. Затем порезать его на тоненькие кусочки и отбить кухонным молотком.
  2. После надо почистить лук и нарезать его маленькими кубиками. Для упрощения процесса можно натереть на мелкой терке.
  3. Сыр можно потереть на крупной терке или воспользоваться кухонным комбайном.
  4. Далее нужно сделать соус-заливку. В емкость добавить майонез, горчицу и раздавленный чеснок. Все это смешивается.
  5. Форму для выпекания следует смазать растительным маслом. Затем тонким слоем выложить половину измельченного лука.
  6. Следующий слой — отбитое куриное мясо. Его нужно посыпать солью и приправой, залить соусом.
  7. Сверху выкладываем остатки лука и потертый сыр.
  8. Готовить блюдо нужно 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Мясо по-французски из свинины

Для создания блюда понадобится:

  • свинина — 700 г;
  • лук — 1 шт;
  • помидор — 1-2 шт;
  • сыр твердый — 200 г;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • майонез — по вкусу;
  • растительное масло.

Как приготовить мясо по-французски из свинины

  1. В начале приготовления нужно порезать свинину на мелкие куски, отбить кухонным молотком. Уже отбитое мясо следует обтереть солью и перцем.
  2. Лук нарезаем тонкими полукольцами.
  3. Помытые и очищенные от плодоножки помидоры нужно резать полукольцами средней толщины.
  4. Чтобы натереть сыр, можно воспользоваться крупной теркой или кухонным комбайном.
  5. Перед запеканием противень для выпечки нужно смазать растительным маслом. Затем на него порционно выложить лук тонким слоем.
  6. На луковую подушку кладем мясо, сверху наносим майонез сеточкой.
  7. Последний слой — натертый сыр, посыпать следует каждый кусок равномерно.
  8. Духовку нужно разогреть до 200 градусов, и выпекать 30 минут.
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