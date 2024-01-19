Мясо по-французски — это классическое праздничное блюдо, которое полюбилось многим. Оно сытное и вкусное, может также служить обедом или ужином.
Как приготовить мясо по-французски — узнали Факты ICTV. Рецепты для блюда из курицы и свинины.
Мясо по-французски из курицы получается нежным и сочным, оно точно понравится многим.
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То же блюдо из свинины более сытное, оно идеально подходит для любителей мяса.
Мясо по-французски из курицы
Для приготовления вам понадобится:
- куриное филе — 900 г;
- лук репчатый — 2 шт;
- майонез — 2 ст.л;
- горчица крепкая — 0,5 ст.л;
- чеснок — 1-2 зуб.;
- твердый сыр — 70 г;
- соль — по вкусу;
- приправа к курице — по вкусу;
- растительное масло.
Как приготовить мясо по-французски из курицы
- Перед началом приготовления нужно помыть мясо. Затем порезать его на тоненькие кусочки и отбить кухонным молотком.
- После надо почистить лук и нарезать его маленькими кубиками. Для упрощения процесса можно натереть на мелкой терке.
- Сыр можно потереть на крупной терке или воспользоваться кухонным комбайном.
- Далее нужно сделать соус-заливку. В емкость добавить майонез, горчицу и раздавленный чеснок. Все это смешивается.
- Форму для выпекания следует смазать растительным маслом. Затем тонким слоем выложить половину измельченного лука.
- Следующий слой — отбитое куриное мясо. Его нужно посыпать солью и приправой, залить соусом.
- Сверху выкладываем остатки лука и потертый сыр.
- Готовить блюдо нужно 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Мясо по-французски из свинины
Для создания блюда понадобится:
- свинина — 700 г;
- лук — 1 шт;
- помидор — 1-2 шт;
- сыр твердый — 200 г;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- майонез — по вкусу;
- растительное масло.
Как приготовить мясо по-французски из свинины
- В начале приготовления нужно порезать свинину на мелкие куски, отбить кухонным молотком. Уже отбитое мясо следует обтереть солью и перцем.
- Лук нарезаем тонкими полукольцами.
- Помытые и очищенные от плодоножки помидоры нужно резать полукольцами средней толщины.
- Чтобы натереть сыр, можно воспользоваться крупной теркой или кухонным комбайном.
- Перед запеканием противень для выпечки нужно смазать растительным маслом. Затем на него порционно выложить лук тонким слоем.
- На луковую подушку кладем мясо, сверху наносим майонез сеточкой.
- Последний слой — натертый сыр, посыпать следует каждый кусок равномерно.
- Духовку нужно разогреть до 200 градусов, и выпекать 30 минут.