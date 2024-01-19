Мясо по-французски — это классическое праздничное блюдо, которое полюбилось многим. Оно сытное и вкусное, может также служить обедом или ужином.

Как приготовить мясо по-французски — узнали Факты ICTV. Рецепты для блюда из курицы и свинины.

Мясо по-французски из курицы получается нежным и сочным, оно точно понравится многим.

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То же блюдо из свинины более сытное, оно идеально подходит для любителей мяса.

Мясо по-французски из курицы

Для приготовления вам понадобится:

куриное филе — 900 г;

лук репчатый — 2 шт;

майонез — 2 ст.л;

горчица крепкая — 0,5 ст.л;

чеснок — 1-2 зуб.;

твердый сыр — 70 г;

соль — по вкусу;

приправа к курице — по вкусу;

растительное масло.

Как приготовить мясо по-французски из курицы

Перед началом приготовления нужно помыть мясо. Затем порезать его на тоненькие кусочки и отбить кухонным молотком. После надо почистить лук и нарезать его маленькими кубиками. Для упрощения процесса можно натереть на мелкой терке. Сыр можно потереть на крупной терке или воспользоваться кухонным комбайном. Далее нужно сделать соус-заливку. В емкость добавить майонез, горчицу и раздавленный чеснок. Все это смешивается. Форму для выпекания следует смазать растительным маслом. Затем тонким слоем выложить половину измельченного лука. Следующий слой — отбитое куриное мясо. Его нужно посыпать солью и приправой, залить соусом. Сверху выкладываем остатки лука и потертый сыр. Готовить блюдо нужно 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Мясо по-французски из свинины

Для создания блюда понадобится:

свинина — 700 г;

лук — 1 шт;

помидор — 1-2 шт;

сыр твердый — 200 г;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

майонез — по вкусу;

растительное масло.

Как приготовить мясо по-французски из свинины