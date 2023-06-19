Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

На квасе, кефире или сыворотке: как приготовить окрошку

19 июня 2023, 16:27
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Окрошка
Источник: Depositphotos

Окрошка — легкое, летнее блюдо, которое идеально насыщает и освежает в жаркую погоду. Этот холодный суп можно смело назвать одним из самых популярных блюд летом.

Кроме того, существует немало способов приготовить окрошку — на кефире, квасе, минералке или сыворотке. Факты ICTV подготовили для вас несколько рецептов окрошки, которые точно покорят сердце каждого.

Окрошка на кефире — классический рецепт

Вам понадобится:

  • картофель — 2 шт;
  • огурцы — 2 шт;
  • яйца — 2 шт;
  • вареная ветчина — 300 г;
  • редиска — 5-6 шт;
  • лук зеленый — 1 пучок;
  • веточка укропа;
  • веточка кинзы;
  • кефир для заправки;
  • любимые специи.

Сперва нужно сварить картошку в мундире. Дайте ей остыть, затем нарежьте кубиками среднего размера. Переложите картофель в большую кастрюлю и начните нарезать остальные ингредиенты.

Огурцы, редис, зелень и ветчину нарезайте мелкими кубиками, вареные яйца очистите от скорлупы и тоже нарежьте (желток можно натереть на мелкой терке). Также нарежьте зеленый лук.

Все ингредиенты переложите в большую миску к картофелю и отправьте в холодильник.

Через 20-30 мин достаньте овощи и мясо из холодильника, залейте все кефиром и тщательно перемешайте. Добавьте к окрошке любимые специи и разлейте блюдо по тарелкам.

Хранить окрошку нужно в холодильнике. Кстати, если у вас небольшая семья, советуем не заливать летний суп сразу. Лучше оставьте нарезанные овощи и ветчину в кастрюле, а кефиром заливайте сразу в тарелках. Так суп будет храниться дольше, а когда окрошка надоест, из остатков можно приготовить салат.

окрошка,

Фото: Depositphotos

Окрошка на квасе

Ингредиенты: 

  • квас — 1,5 л;
  • картофель — 500 г;
  • вареная колбаса — 300 г;
  • яйцо куриное — 3 шт;
  • редис — 200 г;
  • сметана — 500 г;
  • свежие огурцы — 300 г;
  • соль и специи;
  • сладкий перец — 1 шт;
  • зелень на ваш вкус.

Приготовление: 

  1. Сварите картофель в мундирах и дайте ему остыть. Затем очистите и нарежьте кубиками.
  2. Колбасу, яйца, редис и огурцы тоже нарежьте кубиками, а зелень тщательно измельчите.
  3. В большой кастрюле смешайте все подготовленные ингредиенты, добавьте соль, перец и любимые специи.
  4. Выложите овощи в тарелки, залейте достаточным количеством кваса и тщательно перемешайте. Посыпьте суп зеленью.
  5. Отправьте тарелки с окрошкой в холодильник на 10-15 мин, а затем добавьте ложку сметаны и наслаждайтесь!

Окрошка на сыворотке

Вам понадобится:

  • вареная колбаса — 250 г;
  • яйца — 5 шт;
  • картофель — 5 шт;
  • редис — 200 г;
  • сыворотка — 2 л;
  • огурцы — 2 шт;
  • кефир — 0,5 л;
  • минеральная вода с газом — 300 мл;
  • зелень по своему вкусу;
  • сметана на вкус.

Как готовить:

Сварите яйца и картофель в мундире. Пока они будут остывать можно нарезать кубиками колбасу, огурцы, редис. Также нашинкуйте зелень.

Пересыпьте нарезанные овощи и колбасу в кастрюлю. Теперь нарежьте кубиками яйца и картофель. Отправьте их к другим ингредиентам.

Залейте овощи и колбасу сметаной, добавьте сыворотку, кефир и минеральную воду. Тщательно перемешайте окрошку и добавьте специи.

Снова перемешайте и отправьте в холодильник на час. По истечении времени достаньте охлажденный суп и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

Читайте также:
На квасе, кефире или сыворотке: как приготовить окрошкуКлубника с сахаром на зиму без варки — рецепт

Теги
Кулінарні рецепти Рецепт
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь