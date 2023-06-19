Окрошка — легкое, летнее блюдо, которое идеально насыщает и освежает в жаркую погоду. Этот холодный суп можно смело назвать одним из самых популярных блюд летом.
Кроме того, существует немало способов приготовить окрошку — на кефире, квасе, минералке или сыворотке. Факты ICTV подготовили для вас несколько рецептов окрошки, которые точно покорят сердце каждого.
Окрошка на кефире — классический рецепт
Вам понадобится:
- картофель — 2 шт;
- огурцы — 2 шт;
- яйца — 2 шт;
- вареная ветчина — 300 г;
- редиска — 5-6 шт;
- лук зеленый — 1 пучок;
- веточка укропа;
- веточка кинзы;
- кефир для заправки;
- любимые специи.
Сперва нужно сварить картошку в мундире. Дайте ей остыть, затем нарежьте кубиками среднего размера. Переложите картофель в большую кастрюлю и начните нарезать остальные ингредиенты.
Огурцы, редис, зелень и ветчину нарезайте мелкими кубиками, вареные яйца очистите от скорлупы и тоже нарежьте (желток можно натереть на мелкой терке). Также нарежьте зеленый лук.
Все ингредиенты переложите в большую миску к картофелю и отправьте в холодильник.
Через 20-30 мин достаньте овощи и мясо из холодильника, залейте все кефиром и тщательно перемешайте. Добавьте к окрошке любимые специи и разлейте блюдо по тарелкам.
Хранить окрошку нужно в холодильнике. Кстати, если у вас небольшая семья, советуем не заливать летний суп сразу. Лучше оставьте нарезанные овощи и ветчину в кастрюле, а кефиром заливайте сразу в тарелках. Так суп будет храниться дольше, а когда окрошка надоест, из остатков можно приготовить салат.
Окрошка на квасе
Ингредиенты:
- квас — 1,5 л;
- картофель — 500 г;
- вареная колбаса — 300 г;
- яйцо куриное — 3 шт;
- редис — 200 г;
- сметана — 500 г;
- свежие огурцы — 300 г;
- соль и специи;
- сладкий перец — 1 шт;
- зелень на ваш вкус.
Приготовление:
- Сварите картофель в мундирах и дайте ему остыть. Затем очистите и нарежьте кубиками.
- Колбасу, яйца, редис и огурцы тоже нарежьте кубиками, а зелень тщательно измельчите.
- В большой кастрюле смешайте все подготовленные ингредиенты, добавьте соль, перец и любимые специи.
- Выложите овощи в тарелки, залейте достаточным количеством кваса и тщательно перемешайте. Посыпьте суп зеленью.
- Отправьте тарелки с окрошкой в холодильник на 10-15 мин, а затем добавьте ложку сметаны и наслаждайтесь!
Окрошка на сыворотке
Вам понадобится:
- вареная колбаса — 250 г;
- яйца — 5 шт;
- картофель — 5 шт;
- редис — 200 г;
- сыворотка — 2 л;
- огурцы — 2 шт;
- кефир — 0,5 л;
- минеральная вода с газом — 300 мл;
- зелень по своему вкусу;
- сметана на вкус.
Как готовить:
Сварите яйца и картофель в мундире. Пока они будут остывать можно нарезать кубиками колбасу, огурцы, редис. Также нашинкуйте зелень.
Пересыпьте нарезанные овощи и колбасу в кастрюлю. Теперь нарежьте кубиками яйца и картофель. Отправьте их к другим ингредиентам.
Залейте овощи и колбасу сметаной, добавьте сыворотку, кефир и минеральную воду. Тщательно перемешайте окрошку и добавьте специи.
Снова перемешайте и отправьте в холодильник на час. По истечении времени достаньте охлажденный суп и наслаждайтесь. Приятного аппетита!