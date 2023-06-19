Окрошка — легкое, летнее блюдо, которое идеально насыщает и освежает в жаркую погоду. Этот холодный суп можно смело назвать одним из самых популярных блюд летом.

Кроме того, существует немало способов приготовить окрошку — на кефире, квасе, минералке или сыворотке. Факты ICTV подготовили для вас несколько рецептов окрошки, которые точно покорят сердце каждого.

Окрошка на кефире — классический рецепт

Вам понадобится:

картофель — 2 шт;

огурцы — 2 шт;

яйца — 2 шт;

вареная ветчина — 300 г;

редиска — 5-6 шт;

лук зеленый — 1 пучок;

веточка укропа;

веточка кинзы;

кефир для заправки;

любимые специи.

Сперва нужно сварить картошку в мундире. Дайте ей остыть, затем нарежьте кубиками среднего размера. Переложите картофель в большую кастрюлю и начните нарезать остальные ингредиенты.

Огурцы, редис, зелень и ветчину нарезайте мелкими кубиками, вареные яйца очистите от скорлупы и тоже нарежьте (желток можно натереть на мелкой терке). Также нарежьте зеленый лук.

Все ингредиенты переложите в большую миску к картофелю и отправьте в холодильник.

Через 20-30 мин достаньте овощи и мясо из холодильника, залейте все кефиром и тщательно перемешайте. Добавьте к окрошке любимые специи и разлейте блюдо по тарелкам.

Хранить окрошку нужно в холодильнике. Кстати, если у вас небольшая семья, советуем не заливать летний суп сразу. Лучше оставьте нарезанные овощи и ветчину в кастрюле, а кефиром заливайте сразу в тарелках. Так суп будет храниться дольше, а когда окрошка надоест, из остатков можно приготовить салат.

Окрошка на квасе

Ингредиенты:

квас — 1,5 л;

картофель — 500 г;

вареная колбаса — 300 г;

яйцо куриное — 3 шт;

редис — 200 г;

сметана — 500 г;

свежие огурцы — 300 г;

соль и специи;

сладкий перец — 1 шт;

зелень на ваш вкус.

Приготовление:

Сварите картофель в мундирах и дайте ему остыть. Затем очистите и нарежьте кубиками. Колбасу, яйца, редис и огурцы тоже нарежьте кубиками, а зелень тщательно измельчите. В большой кастрюле смешайте все подготовленные ингредиенты, добавьте соль, перец и любимые специи. Выложите овощи в тарелки, залейте достаточным количеством кваса и тщательно перемешайте. Посыпьте суп зеленью. Отправьте тарелки с окрошкой в холодильник на 10-15 мин, а затем добавьте ложку сметаны и наслаждайтесь!

Окрошка на сыворотке

Вам понадобится:

вареная колбаса — 250 г;

яйца — 5 шт;

картофель — 5 шт;

редис — 200 г;

сыворотка — 2 л;

огурцы — 2 шт;

кефир — 0,5 л;

минеральная вода с газом — 300 мл;

зелень по своему вкусу;

сметана на вкус.

Как готовить:

Сварите яйца и картофель в мундире. Пока они будут остывать можно нарезать кубиками колбасу, огурцы, редис. Также нашинкуйте зелень.

Пересыпьте нарезанные овощи и колбасу в кастрюлю. Теперь нарежьте кубиками яйца и картофель. Отправьте их к другим ингредиентам.

Залейте овощи и колбасу сметаной, добавьте сыворотку, кефир и минеральную воду. Тщательно перемешайте окрошку и добавьте специи.

Снова перемешайте и отправьте в холодильник на час. По истечении времени достаньте охлажденный суп и наслаждайтесь. Приятного аппетита!