Варят капустник на мясном бульоне, с пшеном, со шкварками, приправляют сметаной и свежей зеленью. Капустняк варили еще запорожские казаки. И не зря – тарелка этого ароматного густого блюда дарит ощущение сытости на долгие часы.
Вкусом капустняк не хуже борща, но имеет особенности. Готовят его только из квашеной капусты, которую отжимают от рассола и мелко шинкуют. А вот картошку можно варить целиком, а потом размять в кастрюле.
Для бульона берут жирную свинину или говядину. А если хотят приготовить постный капустник, варят похлебку из грибов и добавляют масло.
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Шеф Евгений Клопотенко предлагает приготовить капустняк с пшеницей.
Капустняк с пшеницей
Ингредиенты
- 300 г свинины (лопатка или задняя часть)
- 500 г квашеной капусты
- 3-4 средние картофелины
- 1 средняя морковь
- 1 средний лук
- 100 г пшеницы
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- 2 лавровых листа
- 2-3 ароматных перца
- 3,5 л воды
- соль перец до вкуса
Приготовление
- Свинину порежьте на кусочки, переложите в кастрюлю, залейте водой и варите 20-30 минут после закипания.
- Промойте в чистую воду пшеницу и добавьте к мясу.
- Порежьте лук средним кубиком и натрите морковь на крупной терке. Разогрейте сковороду из 2 ст. л. подсолнечного масла и обжарьте овощи.
- Квашеную капусту отожмите и порежьте мелко. Добавьте в сковороду и тушите все вместе 10 минут.
- Очистите картофель и нарежьте одинаковым средним кубиком. Переложите ее в мясо и варите 15 минут. А затем добавьте зажарку, 2 лавровых листа, 2-3 душистых перца, посолите и поперчите по вкусу и варите еще 5-10 минут. Если любите более редкое первое блюдо, влейте еще воды.
- Снимите капустник с огня, накройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут, чтобы все вкусы разошлись. Подавайте горячим и по желанию посыпьте зеленью.
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Источник: Евгений Клопотенко