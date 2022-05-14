В ростках спаржи содержится очень много полезных веществ, а еще она невероятно вкусна, считает шеф Евгений Клопотенко. Главное помнить, что спаржа готовится очень быстро. Поэтому, когда вы ее готовите, следите, чтобы она не переварилась.

Сначала отрежьте нижнюю часть побегов – она самая жесткая и жевать ее не очень приятно. 2-3 сантиметра снизу смело отрезайте. Затем почистите их. Но это нужно делать не всегда, а только в случае, если верхний слой стебля очень жесткий. И очищайте только в нижней части, наверху спаржа очень нежная и мягкая.

Затем спаржу нужно бланшировать в подсоленной кипящей воде в течение одной минуты и не более. Сразу после этого извлеките спаржу и переложите в миску с холодной водой, чтобы остановить приготовление.

Затем выложите спаржу на бумажное полотенце, чтобы влага впиталась.

Для того чтобы получить максимум вкуса от спаржи, обжарьте ее на сливочном масле в течение 1-2 минут. Выходит просто божественно!

Источник: Евгений Клопотенко