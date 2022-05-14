Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Самый простой рецепт приготовления спаржи

14 мая 2022, 18:51
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
спаржа

В ростках спаржи содержится очень много полезных веществ, а еще она невероятно вкусна, считает шеф Евгений Клопотенко. Главное помнить, что спаржа готовится очень быстро. Поэтому, когда вы ее готовите, следите, чтобы она не переварилась.

Сначала отрежьте нижнюю часть побегов – она самая жесткая и жевать ее не очень приятно. 2-3 сантиметра снизу смело отрезайте. Затем почистите их. Но это нужно делать не всегда, а только в случае, если верхний слой стебля очень жесткий. И очищайте только в нижней части, наверху спаржа очень нежная и мягкая.

Затем спаржу нужно бланшировать в подсоленной кипящей воде в течение одной минуты и не более. Сразу после этого извлеките спаржу и переложите в миску с холодной водой, чтобы остановить приготовление.

Затем выложите спаржу на бумажное полотенце, чтобы влага впиталась.

Читайте также:
салат з бурякаВесенний салат из свеклы: продукты простые, а вкус невероятный

Для того чтобы получить максимум вкуса от спаржи, обжарьте ее на сливочном масле в течение 1-2 минут. Выходит просто божественно!

Источник: Евгений Клопотенко

Теги
Кулінарні рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь