Молодая женщина по имени Эрин Вудхерст поделилась в социальных сетях своим опытом, как она увлеклась наполнителем для губ и в итоге испортила свое лицо.
Эрин рассказала, что ей ввели слишком много наполнителя в губы, из-за чего у нее появилась опухшая комковатая улыбка, ее губы сместились, побелели и покрылись синяками.
По словам девушки, наполнитель начал мигрировать в область, отличную от той, в которую была сделана инъекция, оставляя на губах бугорки.
— Смотрите, как я испортила себе лицо филлерами. Похоже, я съела пчелу, ха-ха, — пишет Эрин.
Видео Эрин явно шокировало многих, так как оно быстро набрало 104,4 тыс. просмотров. У него 5 522 лайка, 71 комментарий и 58 репостов.
Пользователи TikTok были ошеломлены словами Эрин и поделились своим мнением в комментариях.
Один человек написал, что так много девушек портят этим свою красоту. Другой добавил, что, может быть, нужно сменить косметолога, на что Эрин ответила, что просто слишком увлеклась процедурой красоты.
Фото: TikTok