Молодая женщина по имени Эрин Вудхерст поделилась в социальных сетях своим опытом, как она увлеклась наполнителем для губ и в итоге испортила свое лицо.

Эрин рассказала, что ей ввели слишком много наполнителя в губы, из-за чего у нее появилась опухшая комковатая улыбка, ее губы сместились, побелели и покрылись синяками.

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По словам девушки, наполнитель начал мигрировать в область, отличную от той, в которую была сделана инъекция, оставляя на губах бугорки.

— Смотрите, как я испортила себе лицо филлерами. Похоже, я съела пчелу, ха-ха, — пишет Эрин.

Видео Эрин явно шокировало многих, так как оно быстро набрало 104,4 тыс. просмотров. У него 5 522 лайка, 71 комментарий и 58 репостов.

Пользователи TikTok были ошеломлены словами Эрин и поделились своим мнением в комментариях.

Один человек написал, что так много девушек портят этим свою красоту. Другой добавил, что, может быть, нужно сменить косметолога, на что Эрин ответила, что просто слишком увлеклась процедурой красоты.

Фото: TikTok