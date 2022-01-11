Зимой важно помнить о защите своей кожи от вредного ультрафиолетового излучения. В холодное время года солнце не столь активно, однако риск остается.

В частности, UVB-лучи, которые провоцируют солнечные ожоги летом, могут повреждать кожу и зимой.

– Снег отражает до 80% ультрафиолетового излучения, поэтому солнечные лучи попадают на кожу дважды, а это увеличивает риск развития рака и старения кожи, – пишут в Центре общественного здоровья.

Что касается UVA-лучей, то они одинаково активны в течение всего года.

Когда солнце светит ярко, они также оказывают негативное влияние на кожу, даже во время пребывания в помещении.

Как защитить кожу:

избегать солнечного света, особенно в период с 10.00 до 16.00, тогда солнце наиболее активно;

пользоваться солнцезащитным кремом с SPF не менее 30;

носить солнцезащитные очки.

Что касается солнцезащитного крема, то лучше его подобрать со специалистом. Именно он поможет выбрать безопасное средство, которое будет эффективным и не спровоцирует аллергию.

Источник: Центр общественного здоровья