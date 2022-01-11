Зимой важно помнить о защите своей кожи от вредного ультрафиолетового излучения. В холодное время года солнце не столь активно, однако риск остается.
В частности, UVB-лучи, которые провоцируют солнечные ожоги летом, могут повреждать кожу и зимой.
– Снег отражает до 80% ультрафиолетового излучения, поэтому солнечные лучи попадают на кожу дважды, а это увеличивает риск развития рака и старения кожи, – пишут в Центре общественного здоровья.
Что касается UVA-лучей, то они одинаково активны в течение всего года.
Когда солнце светит ярко, они также оказывают негативное влияние на кожу, даже во время пребывания в помещении.
Как защитить кожу:
- избегать солнечного света, особенно в период с 10.00 до 16.00, тогда солнце наиболее активно;
- пользоваться солнцезащитным кремом с SPF не менее 30;
- носить солнцезащитные очки.
Что касается солнцезащитного крема, то лучше его подобрать со специалистом. Именно он поможет выбрать безопасное средство, которое будет эффективным и не спровоцирует аллергию.
Источник: Центр общественного здоровья