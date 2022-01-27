В ближайшее время батат может занять почетное место на столах украинцев наравне с картофелем.

А как готовить этот пока еще экзотический корнеплод, мы узнали у шефа, кулинарного гуру Нового канала, эксперта реалити На ножах Алекса Якутова.

— Батат, или сладкий картофель — пока нечастый гость на столах украинцев, но он очень популярен в других странах. За интересный сладкий вкус его также любят шеф-повары. А диетологи считают, что батат – полезный заменитель картошки, — говорит Алекс Якутов.

Он поделился рядом рецептов приготовления сладкого картофеля.

Батат в духовке

— Батат вкуснее всего выходит, когда его запекают. Готовится он на подушке из соли. Все очень просто. Разогреваете духовку до 180-190 градусов, засыпаете противень крупной солью и поверх выкладываете батат. Ставите запекать, — дополняет шеф.

По его словам, готовность можно определить, проткнув корнеплод зубочисткой – корочка должна быть хрустящей, а батат внутри – мягким.

Пюре из батата

Также вкусно из батата выходит пюре со сливками.

— Для начала запекаем его в духовке. После этого хорошенько очищаем. Батат мнем, добавляем сливки. Перемешиваем. Мне очень нравится сочетание батата и горчицы с зернами, поэтому ее тоже можно добавить в пюре, — советует Алекс Якутов.

Шкурку от батата можно оставить. Если ее еще допечь, она высохнет и станет хрустящей, как чипсы. Потом ее можно опустить в карамельный сироп. И этими хлопьями посыпать десерты.

Десерт из батата

— Покупаем мороженое “соленая карамель”, сладкий жареный воздушный рис и батат. Печеный батат разрезаем или разламываем пополам, сверху выкладываем мороженое, посыпаем рисом и крупной солью, — рассказывает шеф.

По его словам, получится очень интересный вкус, похожий на тыкву, но немного другой.