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Еда

Не липнет и не трескается: рецепт глазури на паску с желатином

30 марта 2023, 15:16
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Паски, Великдень, рецепт
Источник: Depositphotos

Все хозяйки любят украшать паски на Пасху. Чаще всего их поливают белой глазурью.

Чтобы помадка не осыпалась, не трескалась и не липла к рукам или бумажной форме, стоит добавить к сахарной глазури желатин.

Простой рецепт глазури на паску с желатином — далее в материале.

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Ингредиенты:

  • сахар – 1 стакан;
  • желатин – 1 ч. л;
  • сок лимона – несколько капель;
  • ванилин;
  • вода.

Приготовление:

  1. Заливаем желатин водой (2 ст. л.) и оставляем на 5-10 минут, чтобы он набух.
  2. В сахар и ванилин добавляем 4 ст.л. воды и ставим на маленький огонь. Помешиваем раствор до тех пор, пока кристаллы окончательно не растворятся в воде.
  3. Доводим смесь до кипения, затем добавляем туда желатин.
  4. Аккуратно перемешиваем и взбиваем смесь миксером, пока масса не станет белой и пышной. Добавляем несколько капель лимона и еще раз взбиваем.
  5. Даем помадке немного остыть и быстро наносим ее на наши паски, даем загустеть.

Этой глазури с желатином вполне хватит на 3-4 большие паски. Украсить глазурь можно цветной посыпкой или декоративными цыплятами и цветочками.

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Пасха Кулінарні рецепти Рецепт Праздник
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