Все хозяйки любят украшать паски на Пасху. Чаще всего их поливают белой глазурью.
Чтобы помадка не осыпалась, не трескалась и не липла к рукам или бумажной форме, стоит добавить к сахарной глазури желатин.
Простой рецепт глазури на паску с желатином — далее в материале.
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Как приготовить глазурь с желатином на Пасху 2023
Ингредиенты:
- сахар – 1 стакан;
- желатин – 1 ч. л;
- сок лимона – несколько капель;
- ванилин;
- вода.
Приготовление:
- Заливаем желатин водой (2 ст. л.) и оставляем на 5-10 минут, чтобы он набух.
- В сахар и ванилин добавляем 4 ст.л. воды и ставим на маленький огонь. Помешиваем раствор до тех пор, пока кристаллы окончательно не растворятся в воде.
- Доводим смесь до кипения, затем добавляем туда желатин.
- Аккуратно перемешиваем и взбиваем смесь миксером, пока масса не станет белой и пышной. Добавляем несколько капель лимона и еще раз взбиваем.
- Даем помадке немного остыть и быстро наносим ее на наши паски, даем загустеть.
Этой глазури с желатином вполне хватит на 3-4 большие паски. Украсить глазурь можно цветной посыпкой или декоративными цыплятами и цветочками.
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