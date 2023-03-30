Все хозяйки любят украшать паски на Пасху. Чаще всего их поливают белой глазурью.

Чтобы помадка не осыпалась, не трескалась и не липла к рукам или бумажной форме, стоит добавить к сахарной глазури желатин.

Простой рецепт глазури на паску с желатином — далее в материале.

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Как приготовить глазурь с желатином на Пасху 2023

Ингредиенты:

сахар – 1 стакан;

желатин – 1 ч. л;

сок лимона – несколько капель;

ванилин;

вода.

Приготовление:

Заливаем желатин водой (2 ст. л.) и оставляем на 5-10 минут, чтобы он набух. В сахар и ванилин добавляем 4 ст.л. воды и ставим на маленький огонь. Помешиваем раствор до тех пор, пока кристаллы окончательно не растворятся в воде. Доводим смесь до кипения, затем добавляем туда желатин. Аккуратно перемешиваем и взбиваем смесь миксером, пока масса не станет белой и пышной. Добавляем несколько капель лимона и еще раз взбиваем. Даем помадке немного остыть и быстро наносим ее на наши паски, даем загустеть.

Этой глазури с желатином вполне хватит на 3-4 большие паски. Украсить глазурь можно цветной посыпкой или декоративными цыплятами и цветочками.

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