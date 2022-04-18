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Еда

Не паской единой. Как приготовить панеттоне

18 апреля 2022, 21:09
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
панетоне
Источник: Pixabay

Панеттоне – традиционная итальянская пасхальная выпечка. Она и внешним видом, и вкусом отличается от украинской паски.

Рецептом панеттоне поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.

Ингредиенты

Для теста:

  • 600 г муки
  • 1 пакет дрожжей
  • 150 г сахара (для более сладкой паски добавить еще 50-70 г сахара)
  • 0,5 ч. л. соли
  • 120 мл натурального йогурта
  • 220 мл теплой воды
  • 50 г сливочного масла
  • 1 ст. л. мака (зерна)
  • 2 желтка (+1 для смазки пояса)
  • 100 г изюма
  • 10 г ванильного сахара
  • 1 ст. л. цедры апельсина (цедра половины апельсина или лимона)
  • 1 ст. л. молока

Для глазури:

  • 100 г сахарной пудры
  • 1-2 ст. л. лимонного сока
  • 1 ст. л. цедры апельсина (цедра половины апельсина или лимона)
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Приготовление

  1. Просеять муку через сито. Изюм промыть и высушить на бумажном полотенце.
  2. Отдельно смешать пакетик дрожжей с 220 мл теплой воды, 10 г ванильного сахара и 75 г обыкновенного сахара. Накрыть полотенцем и оставить на 20 минут.
  3. В миске смешать 2 яичных желтка с остальным сахаром (75 г), 120 мл йогурта, 50 г размягченного сливочного масла и 0,5 ч. л. соли. Добавить 1 ст. л. натертой апельсиновой цедры и 1 ст. л. мака.
  4. Все хорошо перемешать. Добавить дрожжи.
  5. К смеси небольшими порциями начинать добавлять муку. Замесить тесто. Оставить его в теплом сухом месте на час-полтора.
  6. Изюм смешать с небольшим количеством сахарной пудры. Еще раз вымесить тесто, добавив в него изюм.
  7. Разложите тесто по формам, накройте их полотенцем и оставьте еще на час-полтора. За это время тесто должно подняться до края формы.
  8. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 30-45 минут.
  9. В тарелке смешать 100 г сахарной пудры и 1-2 ст. л. лимонного сока.
  10. Украсить готовые панеттоне.

Источник: Клопотенко

Теги
Евгений Клопотенко , Пасха , Кулінарні рецепти , Рецепт
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