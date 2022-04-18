18 апреля 2022, 21:09 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Панеттоне – традиционная итальянская пасхальная выпечка. Она и внешним видом, и вкусом отличается от украинской паски. Рецептом панеттоне поделился шеф-повар Евгений Клопотенко. Ингредиенты Для теста: 600 г муки

1 пакет дрожжей

150 г сахара (для более сладкой паски добавить еще 50-70 г сахара)

0,5 ч. л. соли

120 мл натурального йогурта

220 мл теплой воды

50 г сливочного масла

1 ст. л. мака (зерна)

2 желтка (+1 для смазки пояса)

100 г изюма

10 г ванильного сахара

1 ст. л. цедры апельсина (цедра половины апельсина или лимона)

1 ст. л. молока Для глазури: 100 г сахарной пудры

1-2 ст. л. лимонного сока

1 ст. л. цедры апельсина (цедра половины апельсина или лимона) Читайте также: Творожный кулич без выпекания — как приготовить Приготовление Просеять муку через сито. Изюм промыть и высушить на бумажном полотенце. Отдельно смешать пакетик дрожжей с 220 мл теплой воды, 10 г ванильного сахара и 75 г обыкновенного сахара. Накрыть полотенцем и оставить на 20 минут. В миске смешать 2 яичных желтка с остальным сахаром (75 г), 120 мл йогурта, 50 г размягченного сливочного масла и 0,5 ч. л. соли. Добавить 1 ст. л. натертой апельсиновой цедры и 1 ст. л. мака. Все хорошо перемешать. Добавить дрожжи. К смеси небольшими порциями начинать добавлять муку. Замесить тесто. Оставить его в теплом сухом месте на час-полтора. Изюм смешать с небольшим количеством сахарной пудры. Еще раз вымесить тесто, добавив в него изюм. Разложите тесто по формам, накройте их полотенцем и оставьте еще на час-полтора. За это время тесто должно подняться до края формы. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 30-45 минут. В тарелке смешать 100 г сахарной пудры и 1-2 ст. л. лимонного сока. Украсить готовые панеттоне. Источник: Клопотенко

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