Панеттоне – традиционная итальянская пасхальная выпечка. Она и внешним видом, и вкусом отличается от украинской паски.
Рецептом панеттоне поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.
Ингредиенты
Для теста:
- 600 г муки
- 1 пакет дрожжей
- 150 г сахара (для более сладкой паски добавить еще 50-70 г сахара)
- 0,5 ч. л. соли
- 120 мл натурального йогурта
- 220 мл теплой воды
- 50 г сливочного масла
- 1 ст. л. мака (зерна)
- 2 желтка (+1 для смазки пояса)
- 100 г изюма
- 10 г ванильного сахара
- 1 ст. л. цедры апельсина (цедра половины апельсина или лимона)
- 1 ст. л. молока
Для глазури:
- 100 г сахарной пудры
- 1-2 ст. л. лимонного сока
- 1 ст. л. цедры апельсина (цедра половины апельсина или лимона)
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Приготовление
- Просеять муку через сито. Изюм промыть и высушить на бумажном полотенце.
- Отдельно смешать пакетик дрожжей с 220 мл теплой воды, 10 г ванильного сахара и 75 г обыкновенного сахара. Накрыть полотенцем и оставить на 20 минут.
- В миске смешать 2 яичных желтка с остальным сахаром (75 г), 120 мл йогурта, 50 г размягченного сливочного масла и 0,5 ч. л. соли. Добавить 1 ст. л. натертой апельсиновой цедры и 1 ст. л. мака.
- Все хорошо перемешать. Добавить дрожжи.
- К смеси небольшими порциями начинать добавлять муку. Замесить тесто. Оставить его в теплом сухом месте на час-полтора.
- Изюм смешать с небольшим количеством сахарной пудры. Еще раз вымесить тесто, добавив в него изюм.
- Разложите тесто по формам, накройте их полотенцем и оставьте еще на час-полтора. За это время тесто должно подняться до края формы.
- Выпекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 30-45 минут.
- В тарелке смешать 100 г сахарной пудры и 1-2 ст. л. лимонного сока.
- Украсить готовые панеттоне.
Источник: Клопотенко