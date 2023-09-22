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Еда

Невероятно вкусные квашеные баклажаны, фаршированные морковью и чесноком – пошаговый рецепт заготовки

22 сентября 2023, 12:16
Марина Мелехова редактор
баклажани

Квашеные баклажаны с морковью и чесноком — это отличная заготовка на зиму, которую можно добавлять в салаты, супы и закуски. Всем поклонникам грузинской кухни предлагаем рецепт пикантных баклажанов. Гости будут в восторге!

Ингредиенты

  • 1,5 кг баклажанов
  • 5 стеблей сельдерея
  • 2 моркови
  • 2-3 болгарских перца
  • 4-5 головок чеснока
  • по пучку свежей зелени укропа, петрушки и базилика

Для маринада:

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  • Вода
  • 30 г соли на 1 литр
  • 2 лавровых листа
  • 5 горошин перца

Приготовление

  1. Готовим воду для бланширования. В кастрюле доводим до кипения воду и добавляем соль из расчета 30 г соли на 1 л воды.
  2. Баклажаны моем, плодоножки удаляем. На каждом баклажане делаем продольный надрез,  оставляя по краям примерно 1,5 см.
  3. Подготовленные баклажаны закладываем в кипяток и бланшируем 5 минут.
  4. Баклажаны шумовкой выкладываем на дуршлаг, установленный на глубокую миску, на баклажаны ставим гнет и оставляем при комнатной температуре.
  5. Вымытую морковь очищаем и трем на крупной терке. Очищенные зубчики чеснока мелко рубим ножом, смешиваем морковь с чесноком.
  6. Вымытую зелень мелко рубим и добавляем к моркови с чесноком.
  7. Вымытый и очищенный от плодоножек перец нарезаем тонкой соломкой и смешиваем с морковью, чесноком и зеленью.
  8. Закладываем в надзрезы охлажденных баклажанов овощную смесь и выкладываем в посуду разрезами вверх.
  9. Готовим маринад. В кипящей воде растворяем соль, добавляем лавровый лист и перец, провариваем маринад в течение трех минут после закипания и заливаем фаршированные баклажаны.
  10. На баклажаны устанавливаем гнет и оставляем при комнатной температуре на  5-7 дней. Затем сливаем рассол в кастрюлю и провариваем 5 минут.
  11. Готовые баклажаны перекладываем в чистые банки, заливаем горячим рассолом и стерилизуем (для банки объемом 1 л стерилизуем 15 минут с момента закипания).
  12. Герметично закрываем банки крышками, переворачиваем вверх дном и накрываем полотенцем.
  13. Оставляем банки до полного остывания, после чего храним в темном прохладном месте.

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Фото: Сгенерировано ИИ

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