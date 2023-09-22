Квашеные баклажаны с морковью и чесноком — это отличная заготовка на зиму, которую можно добавлять в салаты, супы и закуски. Всем поклонникам грузинской кухни предлагаем рецепт пикантных баклажанов. Гости будут в восторге!
Ингредиенты
- 1,5 кг баклажанов
- 5 стеблей сельдерея
- 2 моркови
- 2-3 болгарских перца
- 4-5 головок чеснока
- по пучку свежей зелени укропа, петрушки и базилика
Для маринада:
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- Вода
- 30 г соли на 1 литр
- 2 лавровых листа
- 5 горошин перца
Приготовление
- Готовим воду для бланширования. В кастрюле доводим до кипения воду и добавляем соль из расчета 30 г соли на 1 л воды.
- Баклажаны моем, плодоножки удаляем. На каждом баклажане делаем продольный надрез, оставляя по краям примерно 1,5 см.
- Подготовленные баклажаны закладываем в кипяток и бланшируем 5 минут.
- Баклажаны шумовкой выкладываем на дуршлаг, установленный на глубокую миску, на баклажаны ставим гнет и оставляем при комнатной температуре.
- Вымытую морковь очищаем и трем на крупной терке. Очищенные зубчики чеснока мелко рубим ножом, смешиваем морковь с чесноком.
- Вымытую зелень мелко рубим и добавляем к моркови с чесноком.
- Вымытый и очищенный от плодоножек перец нарезаем тонкой соломкой и смешиваем с морковью, чесноком и зеленью.
- Закладываем в надзрезы охлажденных баклажанов овощную смесь и выкладываем в посуду разрезами вверх.
- Готовим маринад. В кипящей воде растворяем соль, добавляем лавровый лист и перец, провариваем маринад в течение трех минут после закипания и заливаем фаршированные баклажаны.
- На баклажаны устанавливаем гнет и оставляем при комнатной температуре на 5-7 дней. Затем сливаем рассол в кастрюлю и провариваем 5 минут.
- Готовые баклажаны перекладываем в чистые банки, заливаем горячим рассолом и стерилизуем (для банки объемом 1 л стерилизуем 15 минут с момента закипания).
- Герметично закрываем банки крышками, переворачиваем вверх дном и накрываем полотенцем.
- Оставляем банки до полного остывания, после чего храним в темном прохладном месте.
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Фото: Сгенерировано ИИ