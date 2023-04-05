Творожная паска в духовке получается очень нежной, ароматной и вкусной. В качестве пасхального блюда она прекрасно подойдет для тех, кто следит за фигурой или ограничивает себя в мучном.

Правильно приготовленная в духовке творожная паска хорошо режется и не разваливается. Как приготовить творожную паску в духовке — простой рецепт праздничного блюда на Пасху 2023 читайте в материале.

Ингредиенты:

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творог жирный — 500 г

яйца — 3 шт.

сахар — 100 г

соль — щепотка

сметана 20% — 100 г

сливочное масло 82% — 50 г

ванильный сахар — 1 уп.

крахмал картофельный — 3 ст. л.

Пошаговый рецепт творожной паски в духовке

Добавляем к творогу сметану, ванильный сахар, крахмал и размягченное масло. С помощью блендера доводим массу до однородного состояния.

Отдельно разбиваем яйца, добавляем сахар и щепотку соли. Взбиваем яйца до пышной массы и полного растворения сахара.

Аккуратно в два приема выливаем яичную массу к творожной, каждый раз перемешиваем ложкой. Должна получиться жидковатая смесь, легко стекающая с ложки.

Дно и бока формы застилаем пергаментом. Если используете разъемную форму для паски, дно и бока снаружи заверните фольгой в 2-3 раза. Таким образом творожная масса не будет вытекать.

Выливаем творожную смесь в форму для прииготовления паски. Берем еще один противень с бортиками и прямо в него ставим форму с творожной смесью. Наливаем в противень горячую воду, чтобы она доходила до половины формы с творожной смесью.

В предварительно разогретую до 160 градусов духовку ставим наш противень с формой. На приготовление нашей творожной паски в духовке уйдет 1,5 часа.

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После сигнала о завершении приготовления выключаем духовку и приоткрываем дверцу. Ждем, пока творожная паска в духовке остынет.

Достаем паску и ставим в холодильник минимум на 3-4 часа. Только после этого ее можно аккуратно достать из формы и переложить на тарелку.

Украсить паску можно изюмом, цукатами или кондитерской посыпкой.

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