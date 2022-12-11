Учитывая тот факт, что РФ любит гадить на праздники, и не только, мы должны быть готовы к отключению света в новогоднюю ночь. Но, дудки вам, орки!
Мы встретим Новый год и накроем праздничный новогодний стол.
Потому что у нас есть много блюд, для которых не нужно электричество.
Мы подобрали для вас несколько рецептов из кулинарного амбара шефа Евгения Клопотенко.
Маринованная скумбрия
Ингредиенты:
- 2 замороженные скумбрии
- 400 мл воды
- 3 ч.л. крупной морской соли
- 4 лавровых листочка
- ½ ч.л. черного перца горошком (примерно 7-10 шт.)
- горошков ароматного перца
- 2 бутоны гвоздики
- ½ ч.л. кориандра в зернах
Скумбрию разморозьте, помойте, отрежьте голову, хвост и тщательно выпотрошите внутренности. Очистите рыбу изнутри, чтобы не было черных пленок, чтобы не было горького привкуса. Срежьте плавники, обсушите бумажным полотенцем и порежьте кусочками толщиной 2 см. Берите для этого острый нож, чтобы получились красивые ровные кусочки.
Приготовьте маринад. Для этого в кастрюлю влейте воду и добавьте соль, лавровый лист, черный перец горошком, душистый перец, гвоздику и кориандр в зернах.
Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения и варите 3-4 минуты, пока соль полностью не растворится. Периодически помешивайте. Готовый маринад охладите до комнатной температуры.
Кусочки скумбрии разложите по банкам, закручивающимся крышками, и залейте маринадом, чтобы он полностью покрывал куски. Закройте банки крышками и поставьте в холодное место минимум в день. Срок хранения блюда в холодильнике – до семи дней.
Андруты
Андруты, или вафельный торт со сгущенкой, – это настоящий вкус детства. Готовить его просто и быстро.
Ингредиенты:
- 6 вафель (круглых или квадратных)
- 150 г грецких орехов
- 1 банка вареной сгущенки
- 250 г вишневого джема
- 200 г размягченного сливочного масла
- 100 г сахара
Подготовьте все ингредиенты для приготовления вафельного торта со сгущенкой и вишнями. Достаньте сливочное масло из холодильника раньше времени, чтобы оно было размягчено. Возьмите банку вареной сгущенки.
В миску выложите сгущенку и размягченное сливочное масло. Перемешайте до однородности.
Смазывайте каждую вафлю сгущенкой с маслом и вишневым джемом.
Верхний слой вафель и бока смажьте сгущенно-масляной смесью. Используйте специальную лопатку или просто ложку.
Измельчите ножом 150 г грецких орехов и посыпьте ими торт сверху и по бокам. Храните торт в холодильнике.
Можно делать этот торт без вишневого джема. Будет вкусно. И даже без сливочного масла, только со сгущенкой. Главный ингредиент в приготовлении десерта – хорошее настроение.
Салат из красной капусты с грейпфрутом.
Капустный салат, казалось бы, обыденное блюдо, но если добавить к нему грейпфрут, то получите настоящий праздничный шедевр.
Ингредиенты:
- 300 г красной капусты
- 1 грейпфрут
- 40 г слайсов пармезана
- 2 веточки мяты
- 1 ст. оливкового или подсолнечного масла
- 1 ст. винного уксуса
- ½ ч.л. сахара
- соль и перец по вкусу
С грейпфрута снимите кожуру, дольки очистите от перепонок.
Красную капусту нарежьте тонкими полосками, переложите в глубокую миску и добавьте ½ ч. ложки сахара, соль и перец по вкусу. Примните ее руками, чтобы она пустила сок. Затем влейте оливковое или подсолнечное масло, винный уксус. Добавьте кусочки грейпфрута и хорошо перемешайте двумя ложками, чтобы не нарушить целостность цитруса.
Выложите салат в тарелку, в которой планируете его подавать, сверху выложите слайсы из пармезана и листочки мяты. Наслаждайтесь удивительным свежим вкусом назло врагам!
Горячее блюдо можно приготовить на мангале.
Этот кебаб будет сочным и вкусным с минимальным количеством ингредиентов.
Кебаб Адана
- 300 г говяжьего фарша
- соль и перец (по вкусу)
- 2 г хлопья перца чили
- 2 г мускат
- 2 г кориандр
- 2 веточка кинза
Смешать все ингредиенты и выбить фарш в течение 5–10 минут. Не добавляйте в фарш лук. Руку смочить в воде и сформовать из фарша шарик. Надеваем ее на два шампура одновременно и делаем кебаб. Главное – сделать этот кебаб очень плоским.
Отправляем на мангал до приготовления (5-7 минут). Важно не пересушить.
Подавать с питой или лавашем. Также к кебабу можно сделать соус, смешав сметану с кинзой.
В качестве гарнира к кебабу можно подать овощи-гриль.
Источник: Евгений Клопотенко