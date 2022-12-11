Учитывая тот факт, что РФ любит гадить на праздники, и не только, мы должны быть готовы к отключению света в новогоднюю ночь. Но, дудки вам, орки!

Мы встретим Новый год и накроем праздничный новогодний стол.

Потому что у нас есть много блюд, для которых не нужно электричество.

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Мы подобрали для вас несколько рецептов из кулинарного амбара шефа Евгения Клопотенко.

Маринованная скумбрия

Ингредиенты:

2 замороженные скумбрии

400 мл воды

3 ч.л. крупной морской соли

4 лавровых листочка

½ ч.л. черного перца горошком (примерно 7-10 шт.)

горошков ароматного перца

2 бутоны гвоздики

½ ч.л. кориандра в зернах

Скумбрию разморозьте, помойте, отрежьте голову, хвост и тщательно выпотрошите внутренности. Очистите рыбу изнутри, чтобы не было черных пленок, чтобы не было горького привкуса. Срежьте плавники, обсушите бумажным полотенцем и порежьте кусочками толщиной 2 см. Берите для этого острый нож, чтобы получились красивые ровные кусочки.

Приготовьте маринад. Для этого в кастрюлю влейте воду и добавьте соль, лавровый лист, черный перец горошком, душистый перец, гвоздику и кориандр в зернах.

Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения и варите 3-4 минуты, пока соль полностью не растворится. Периодически помешивайте. Готовый маринад охладите до комнатной температуры.

Кусочки скумбрии разложите по банкам, закручивающимся крышками, и залейте маринадом, чтобы он полностью покрывал куски. Закройте банки крышками и поставьте в холодное место минимум в день. Срок хранения блюда в холодильнике – до семи дней.

Андруты

Андруты, или вафельный торт со сгущенкой, – это настоящий вкус детства. Готовить его просто и быстро.

Ингредиенты:

6 вафель (круглых или квадратных)

150 г грецких орехов

1 банка вареной сгущенки

250 г вишневого джема

200 г размягченного сливочного масла

100 г сахара

Подготовьте все ингредиенты для приготовления вафельного торта со сгущенкой и вишнями. Достаньте сливочное масло из холодильника раньше времени, чтобы оно было размягчено. Возьмите банку вареной сгущенки.

В миску выложите сгущенку и размягченное сливочное масло. Перемешайте до однородности.

Смазывайте каждую вафлю сгущенкой с маслом и вишневым джемом.

Верхний слой вафель и бока смажьте сгущенно-масляной смесью. Используйте специальную лопатку или просто ложку.

Измельчите ножом 150 г грецких орехов и посыпьте ими торт сверху и по бокам. Храните торт в холодильнике.

Можно делать этот торт без вишневого джема. Будет вкусно. И даже без сливочного масла, только со сгущенкой. Главный ингредиент в приготовлении десерта – хорошее настроение.

Салат из красной капусты с грейпфрутом.

Капустный салат, казалось бы, обыденное блюдо, но если добавить к нему грейпфрут, то получите настоящий праздничный шедевр.

Ингредиенты:

300 г красной капусты

1 грейпфрут

40 г слайсов пармезана

2 веточки мяты

1 ст. оливкового или подсолнечного масла

1 ст. винного уксуса

½ ч.л. сахара

соль и перец по вкусу

С грейпфрута снимите кожуру, дольки очистите от перепонок.

Красную капусту нарежьте тонкими полосками, переложите в глубокую миску и добавьте ½ ч. ложки сахара, соль и перец по вкусу. Примните ее руками, чтобы она пустила сок. Затем влейте оливковое или подсолнечное масло, винный уксус. Добавьте кусочки грейпфрута и хорошо перемешайте двумя ложками, чтобы не нарушить целостность цитруса.

Выложите салат в тарелку, в которой планируете его подавать, сверху выложите слайсы из пармезана и листочки мяты. Наслаждайтесь удивительным свежим вкусом назло врагам!

Горячее блюдо можно приготовить на мангале.

Этот кебаб будет сочным и вкусным с минимальным количеством ингредиентов.

Кебаб Адана

300 г говяжьего фарша

соль и перец (по вкусу)

2 г хлопья перца чили

2 г мускат

2 г кориандр

2 веточка кинза

Смешать все ингредиенты и выбить фарш в течение 5–10 минут. Не добавляйте в фарш лук. Руку смочить в воде и сформовать из фарша шарик. Надеваем ее на два шампура одновременно и делаем кебаб. Главное – сделать этот кебаб очень плоским.

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Отправляем на мангал до приготовления (5-7 минут). Важно не пересушить.

Подавать с питой или лавашем. Также к кебабу можно сделать соус, смешав сметану с кинзой.

В качестве гарнира к кебабу можно подать овощи-гриль.

Источник: Евгений Клопотенко