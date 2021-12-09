Сейчас, несмотря на развитие генетики, многие люди продолжают верить в телегонию — биологическую концепцию, суть которой в том, что секс с предшествующими партнерами якобы влияет на будущих детей, их внешность и характер.

Однако эта теория была популярна в XIX веке и позже опровергнута учеными, пишет психолог и сексолог Юлия Казанцева.

— “Женюсь только на девственнице!”, — заявил сегодня мой знакомый. Аргументировал свою позицию тем, что не хочет, чтобы его дети были похожи на первого полового партнера супруги. С появление генетики идеи телегонии были опровергнуты, — говорит Юлия Казанцева.

Сторонники этой концепции считают, во время незащищенного секса в теле женщины остаются следы мужского ДНК. Из-за этого ее потомство может иметь черты половых партнеров.

— Матка запоминает ДНК всех мужчин, с которыми был секс. И потом гены всех мужиков передаются ребенку. Оно мне надо? Я хочу ребенка только со своей ДНК, — цитирует сексолог своего знакомого.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Психо-сексолог Юлия Казанцева (@sex_ed_blog)

По ее словам, отстаивание таких позиций является признаком сексуального невежества.

К слову, ученые действительно опровергли эту теорию.

Подобные высказывания — не более чем предрассудок и заблуждение, которое не подтвердилось экспериментальной наукой.