Многие считают женскую сексуальность врожденной чертой характера, однако стать привлекательной для мужчин можно в любом возрасте. Как найти свою природную сексуальность, знает психолог и сексолог Алена Щербань.

Поддержка родителей или психолога

Женская сексуальность начинает формироваться в раннем возрасте – с четырех до пяти лет. В этот период девочка активно изучает свое тело, рассматривает себя в зеркале, касается лица, ушей, носа… Иногда родители, не понимая, что происходит, могут остановить этот процесс.

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“Не касайся себя!”, “Почему ты засунула руку в трусики? А ну достань! Что люди скажут?” – этими словами они блокируют первый контакт будущей женщины со своей сексуальностью.

Вторая попытка принятия собственного тела проходит в пубертатном периоде (12-17 лет), когда девочка сравнивает себя с другими девушками. Она переживает, если у подружек уже выросла грудь, а у нее еще нет. Считает себя неудачницей, если у кого-то более длинные ноги и более круглые бедра.

Если родители не поддержат дочь словами о том, что ее тело прекрасно и они любят ее просто так, девочка станет сомневаться в себе.

В одном из интервью американская актриса Дженнифер Энистон рассказала, что в подростковом возрасте мама называла ее гадким утенком и говорила, что с такой внешностью ее перспективы в кино довольно призрачны.

Как следствие, когда весь мир признал актрису секс-символом, она посещала психолога, помогавшего ей полюбить свое тело.

Поэтому родители не должны экономить комплименты для дочери и всячески поддерживать ее.

Сексуальность – это образ жизни

Женщина, не сумевшая установить контакт с собственной сексуальностью в детстве, начинает требовать признания своей привлекательности от партнера. По сути партнер превращается в родительскую фигуру, которая наверстывает утраченное и дохваливает ее. При этом женщина может оставаться самокритичной, не чувствуя себя красивой и желанной.

Если же мужчина забыл сказать очередной комплимент (или вообще их не делает, потому что нет такой привычки), женщина проваливается в собственные детские травмы, ее самооценка падает и она начинает искать нового партнера, который вернет ей уверенность.

На самом же деле, главное, что нужно понять женщинам: сексуальность – это образ жизни. Это то, что вы чувствуете каждый миг, а не в определенные моменты, когда слышите комплименты мужчин.

С чего начать

Если женщину радует собственное тело, и она хорошо его знает – в ее сексуальности можно не сомневаться. Как правило, ее движения плавны и привлекательны для других: мужчины буквально считывают эту сексуальность.

Когда же женщина телом недовольна, ее неуверенность передается в каждом движении: поскольку мышцы зажаты – движения выходят грубыми. Мужчины это тоже отлично считывают.

Стремясь стать сексуальной, женщина может сколько угодно себя менять – сделать красивые губы, активно заниматься спортом, хорошо одеваться – но если у нее нет контакта с телом и она не считает себя привлекательной, передать другим чувство драйва и сексуальности не получится.

Иными словами, сексуальность живет внутри нас и никоим образом не связана с красивыми губами и упругими ягодицами. Итак, первое, с чего стоит начать путь к своей сексуальности – с любви к собственному телу.

Для начала попробуйте почувствовать, какие эмоции вы получаете, когда тело касается одежды. Что чувствуете при контакте с постельным бельем? Нравится ли вам, когда по телу бежит теплая или холодная вода. Поймите, что вам приятно, а что нет.

Не пытайтесь раскрыть сексуальность одеждой, макияжем или украшениями – это не всегда помогает. Внешний вид должен быть отражением вашего внутреннего состояния. Женщина в старых джинсах, излучающая внутреннюю энергию, всегда будет более привлекательной для мужчин, чем неуверенная в себе дама в красивом вечернем платье.

Делайте себе комплименты, хвалите себя за маленькие победы. Справились со сложным проектом – “Я супергероиня!”. Приготовили вкусный пирог – “Я крутая хозяйка!”. Хвалите себя каждый день, чтобы мозг начал воспринимать вас как супергероиню. Еще один совет: прекратите общаться с токсичными людьми, сознательно занижающими вашу самооценку.

Рассматривайте собственное тело в зеркале. Вам нужно привыкнуть к нему и полюбить. Если нужно поработать над прессом или ягодицами – займитесь спортом. Это придаст вам уверенность.

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Любить себя помогает медитация. Уделите 10-15 минут каждый день дыхательным упражнениям (можно сидеть в тишине или включить приятную музыку). Во время медитации старайтесь почувствовать красоту и свет внутри. Учитесь их излучать. Как только вы увидите красоту внутри себя, вы найдете ключ к своей сексуальности.

Источник: Алена Щербань