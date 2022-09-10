Сделайте оладьи, простые оладьи, поделитесь ими с кем угодно вокруг. Знакомым и не очень. Обязательно.
Вы создадите безумную силу поддержки, и благодаря вам кто-то станет счастливее. И вы от этого тоже станете счастливее.
А быть друг для друга и быть счастливыми — это уже немного победа, считает шеф Евгений Клопотенко.
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Ингредиенты:
Тесто:
- 2 яйца,
- 250мл кефира,
- 2 яблока,
- 160г муки,
- 100г сахара,
- щепотка соли
- 1 ч.л. разрыхлителя.
Соедините все компоненты, перемешайте, чтобы не было комочков.
Жарьте на растительном масле.
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Посыпьте изюмом. Или в тесто добавьте их – как вам больше хочется.
Источник: Евгений Клопотенко