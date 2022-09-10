Сделайте оладьи, простые оладьи, поделитесь ими с кем угодно вокруг. Знакомым и не очень. Обязательно.

Вы создадите безумную силу поддержки, и благодаря вам кто-то станет счастливее. И вы от этого тоже станете счастливее.

А быть друг для друга и быть счастливыми — это уже немного победа, считает шеф Евгений Клопотенко.

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Ингредиенты:

Тесто:

2 яйца,

250мл кефира,

2 яблока,

160г муки,

100г сахара,

щепотка соли

1 ч.л. разрыхлителя.

Соедините все компоненты, перемешайте, чтобы не было комочков.

Жарьте на растительном масле.

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Посыпьте изюмом. Или в тесто добавьте их – как вам больше хочется.

Источник: Евгений Клопотенко