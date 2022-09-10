Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Оладушки з изюмом

10 сентября 2022, 19:03
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
оладки
Источник: Depositphotos

Сделайте оладьи, простые оладьи, поделитесь ими с кем угодно вокруг. Знакомым и не очень. Обязательно.

Вы создадите безумную силу поддержки, и благодаря вам кто-то станет счастливее. И вы от этого тоже станете счастливее.

А быть друг для друга и быть счастливыми — это уже немного победа, считает шеф Евгений Клопотенко.

Сейчас смотрят

Ингредиенты:

Тесто:

  • 2 яйца,
  • 250мл кефира,
  • 2 яблока,
  • 160г муки,
  • 100г сахара,
  • щепотка соли
  • 1 ч.л. разрыхлителя.

Соедините все компоненты, перемешайте, чтобы не было комочков.

Жарьте на растительном масле.

Читайте также:
ладьиКабачковые оладьи с бананом

Посыпьте изюмом. Или в тесто добавьте их – как вам больше хочется.

Источник: Евгений Клопотенко

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь