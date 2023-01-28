28 января 2023, 20:02 Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

Изобретательный шеф Евгений Клопотенко всегда добавляет к известным рецептам что-нибудь новенькое, необычное. Вот даже рецепт семейного борща он поменял. Взял рецепт, по которому готовит отец, и соединил с маминым. Посмотрим, что из этого вышло. Сейчас смотрят Ингредиенты: 300 г свиных ребрышек

3 квашеных томата

2 картофелины

1 свекла

1 морковь

1 лук

3 горошины душистого перца

2 лавровых листа

¼ капусты

1 ст. л. томатной пасты

1 ч. л. приправы к мясу

½ стакана фасоли

2 ст. л. подсолнечного масла

1 пучок крапивы

3 зубчика чеснока

соль, сахар и перец по вкусу

3 л воды

сметана по вкусу для подачи Приготовление: Возьмите свиные ребрышки, помойте, зачистьте от лишних пленок и нарежьте на сегменты. Положите их в кастрюлю с водой, добавьте душистый перец и лавровый лист. Приготовьте бульон на тихом огне в течение 30 минут. Овощи промойте и очистите. Лук нарежьте средним кубиком, морковь натрите на крупной терке, чеснок раздавите лезвием ножа. На разогретую сковороду налейте подсолнечное масло и добавьте морковь, лук и чеснок. Жарьте на среднем огне в течение 5 минут. Свеклу натрите на крупной терке и добавьте в зажарку. Посыпьте приправой к мясу. Готовьте еще 3 минутки. В зажарку добавьте томатную пасту и 2 половника бульона. Тушите овощи еще 5 минут. Добавьте в бульон картофель, нарезанный кубиками. Переложите зажарку в кастрюлю в бульон. Капусту нарежьте и добавьте в борщ. Варите еще 5 минут. Добавьте ½ стакана предварительно отварной фасоли. Посолите и поперчите по вкусу. В конце приготовления выжмите у борща квашеные томаты и добавьте нарезанный пучок крапивы. Проварите еще 5 минут и подавайте к столу со сметаной. Читайте также: Культурное наследие ЮНЕСКО: классический рецепт и польза украинского борща Источник: Евгений Клопотенко

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