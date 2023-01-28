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Еда

Оригинальный рецепт семейного борща

28 января 2023, 20:02
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Оригинальный рецепт семейного борща
Источник: Depositphotos

Изобретательный шеф Евгений Клопотенко всегда добавляет к известным рецептам что-нибудь новенькое, необычное.

Вот даже рецепт семейного борща он поменял.

Взял рецепт, по которому готовит отец, и соединил с маминым. Посмотрим, что из этого вышло.

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Ингредиенты:

  • 300 г свиных ребрышек
  • 3 квашеных томата
  • 2 картофелины
  • 1 свекла
  • 1 морковь
  • 1 лук
  • 3 горошины душистого перца
  • 2 лавровых листа
  • ¼ капусты
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • 1 ч. л. приправы к мясу
  • ½ стакана фасоли
  • 2 ст. л. подсолнечного масла
  • 1 пучок крапивы
  • 3 зубчика чеснока
  • соль, сахар и перец по вкусу
  • 3 л воды
  • сметана по вкусу для подачи

Приготовление:

  1. Возьмите свиные ребрышки, помойте, зачистьте от лишних пленок и нарежьте на сегменты. Положите их в кастрюлю с водой, добавьте душистый перец и лавровый лист. Приготовьте бульон на тихом огне в течение 30 минут.
  2. Овощи промойте и очистите. Лук нарежьте средним кубиком, морковь натрите на крупной терке, чеснок раздавите лезвием ножа. На разогретую сковороду налейте подсолнечное масло и добавьте морковь, лук и чеснок. Жарьте на среднем огне в течение 5 минут.
  3. Свеклу натрите на крупной терке и добавьте в зажарку. Посыпьте приправой к мясу. Готовьте еще 3 минутки.
  4. В зажарку добавьте томатную пасту и 2 половника бульона. Тушите овощи еще 5 минут.
  5. Добавьте в бульон картофель, нарезанный кубиками.
  6. Переложите зажарку в кастрюлю в бульон.
  7. Капусту нарежьте и добавьте в борщ. Варите еще 5 минут. Добавьте ½ стакана предварительно отварной фасоли.
  8. Посолите и поперчите по вкусу. В конце приготовления выжмите у борща квашеные томаты и добавьте нарезанный пучок крапивы. Проварите еще 5 минут и подавайте к столу со сметаной.
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Источник: Евгений Клопотенко

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