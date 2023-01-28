Изобретательный шеф Евгений Клопотенко всегда добавляет к известным рецептам что-нибудь новенькое, необычное.
Вот даже рецепт семейного борща он поменял.
Взял рецепт, по которому готовит отец, и соединил с маминым. Посмотрим, что из этого вышло.
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Ингредиенты:
- 300 г свиных ребрышек
- 3 квашеных томата
- 2 картофелины
- 1 свекла
- 1 морковь
- 1 лук
- 3 горошины душистого перца
- 2 лавровых листа
- ¼ капусты
- 1 ст. л. томатной пасты
- 1 ч. л. приправы к мясу
- ½ стакана фасоли
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- 1 пучок крапивы
- 3 зубчика чеснока
- соль, сахар и перец по вкусу
- 3 л воды
- сметана по вкусу для подачи
Приготовление:
- Возьмите свиные ребрышки, помойте, зачистьте от лишних пленок и нарежьте на сегменты. Положите их в кастрюлю с водой, добавьте душистый перец и лавровый лист. Приготовьте бульон на тихом огне в течение 30 минут.
- Овощи промойте и очистите. Лук нарежьте средним кубиком, морковь натрите на крупной терке, чеснок раздавите лезвием ножа. На разогретую сковороду налейте подсолнечное масло и добавьте морковь, лук и чеснок. Жарьте на среднем огне в течение 5 минут.
- Свеклу натрите на крупной терке и добавьте в зажарку. Посыпьте приправой к мясу. Готовьте еще 3 минутки.
- В зажарку добавьте томатную пасту и 2 половника бульона. Тушите овощи еще 5 минут.
- Добавьте в бульон картофель, нарезанный кубиками.
- Переложите зажарку в кастрюлю в бульон.
- Капусту нарежьте и добавьте в борщ. Варите еще 5 минут. Добавьте ½ стакана предварительно отварной фасоли.
- Посолите и поперчите по вкусу. В конце приготовления выжмите у борща квашеные томаты и добавьте нарезанный пучок крапивы. Проварите еще 5 минут и подавайте к столу со сметаной.
Источник: Евгений Клопотенко