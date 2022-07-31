Если у вас нет времени на готовку, а хочется сделать что-нибудь вкусное, то этот рецепт для вас. Лишь 10 минут и идеально сбалансированный по вкусу рыбный паштет будет у вас на столе, обещает шеф Евгений Клопотенко. Единственное, что важно в этом рецепте – качественные консервы. Уверен, что паштет из сардин станет одним из ваших любимых блюд.

Ингредиенты

150 г Консервированные сардины

150 г Сливочное масло

1 ст. л. Сок лимона

Лимонная цедра (половины лимона)

25 г Петрушка

соль по вкусу

Сливочное масло нагрейте до комнатной температуры.

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Откройте банку с сардинами, вытяните рыбу из масла и выложите на бумажное полотенце, чтобы масло впиталось.

Листья петрушки мелко изрубите.

В небольшой миске смешайте сливочное масло, сардины, зелень, цедру лимона и сок лимона.

Вымешайте вилкой до получения однородной массы. Можно перебить блендером, чтобы паштет получился более однородным и рыхлым.

Добавьте соль по вкусу. Подавайте с гренками из ржаного хлеба.

Источник: Евгений Клопотенко