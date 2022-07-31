Если у вас нет времени на готовку, а хочется сделать что-нибудь вкусное, то этот рецепт для вас. Лишь 10 минут и идеально сбалансированный по вкусу рыбный паштет будет у вас на столе, обещает шеф Евгений Клопотенко. Единственное, что важно в этом рецепте – качественные консервы. Уверен, что паштет из сардин станет одним из ваших любимых блюд.
Ингредиенты
- 150 г Консервированные сардины
- 150 г Сливочное масло
- 1 ст. л. Сок лимона
- Лимонная цедра (половины лимона)
- 25 г Петрушка
- соль по вкусу
Сливочное масло нагрейте до комнатной температуры.
Откройте банку с сардинами, вытяните рыбу из масла и выложите на бумажное полотенце, чтобы масло впиталось.
Листья петрушки мелко изрубите.
В небольшой миске смешайте сливочное масло, сардины, зелень, цедру лимона и сок лимона.
Вымешайте вилкой до получения однородной массы. Можно перебить блендером, чтобы паштет получился более однородным и рыхлым.
Добавьте соль по вкусу. Подавайте с гренками из ржаного хлеба.
Источник: Евгений Клопотенко