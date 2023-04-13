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Еда

Паска на воде на Пасху 2023 – простой рецепт

13 апреля 2023, 16:15
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Паски, Великдень, рецепт
Источник: Depositphotos

Перед Пасхой каждая хозяйка ищет рецепт идеальной паски. Сегодня можно найти множество разнообразных рецептов пасхального хлеба — на кефире, дрожжах, сгущенном молоке и тому подобное.

Но особой популярностью пользуется рецепт паски на воде. Факты ICTV подготовили для вас легкий рецепт паски на воде, которую сможет приготовить каждая хозяйка.

Паска на воде — рецепт

Ингредиенты: 

  • мука — 500-600 г;
  • масло — 110 мл;
  • вода — 250 мл;
  • сахар — 180 г;
  • яйца — 3 шт;
  • дрожжи прессованные — 20 г.

Как готовить?

Сначала подогрейте воду — она должна быть не горячая, а теплая. Вылейте теплую воду в миску, добавьте дрожжи, 2 ч. л сахара и 2 ч. л муки.

Тщательно перемешайте, накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место на 20-30 минут. Пока готовится опара, вбейте в миску яйца, добавьте сахар и тщательно перемешайте миксером. У вас должна получиться густая желтая масса.

Смешайте взбитые яйца с опарой и тщательно перемешайте.

Начинайте постепенно добавлять половину муки (ее стоит всыпать частями, постоянно помешивая тесто). У вас должна получиться масса, которая по консистенции напоминает сметану.

Влейте в тесто масло, тщательно перемешайте и всыпьте остальную часть муки. Снова перемешайте тесто.

Когда масса не будет липнуть к рукам, сформируйте небольшие шарики и переложите их в предварительно смазанные маслом формы для выпекания.

Накройте формы с тестом полотенцем и оставьте в теплом месте на 20-30 мин. Будущие паски должны “подрасти”.

Теперь переложите паски в духовку и выпекайте 1 час при 180°C.

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Пасха Кулінарні рецепти Рецепт
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