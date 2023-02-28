Отличной альтернативой для выпекания паски в духовке может стать мультиварка. Главное, чтобы в ней был режим выпекания.

Как приготовить тесто и испечь паску в мультиварке, далее в нашем материале.

Что нужно для приготовления паски в мультиварке

Для теста:

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Мука- 650 г.

Яйца- 2 шт.

Яичные желтки — 2 шт.

Молоко — 250 мл.

Сливочное масло — 100 г.

Сахар — 150 г.

Ванильный сахар — 10 г.

Изюм — 200 г.

Сухие дрожжи — 10 г.

Соль — щепотка.

Для глазури:

Яичные белки — 2 шт.

Сахарная пудра — 100 г.

Лимонный сок — 0,5 ч. л.

Процесс приготовления паски в мультиварке

Разведите в теплом молоке дрожжи и оставьте на 20 мин, пока не появится пенная шапочка. Просейте через сито муку и добавьте к ней дрожжи. Все перемешайте и накройте салфеткой. Смесь нужно оставить в теплом места на пол часа. Разотрите яйца и желтки с сахаром. Добавьте эту смесь к опаре и туда же добавьте сливочное масло. Отделите один стакан муки, оставшуюся смешайте с солью и постепенно высыпьте в опару. Замешайте тесто и накройте его салфеткой. Дайте ему настояться еще час. Обваляйте в муке сухой изюм, замешайте его к тесту. Оставьте его еще на один час. Смажьте чашу мультиварки сливочным маслом и поставьте режим подогрева минут на 15. Выложите в чашу тесто, выключите и закройте мультиварку и ждите еще около часа, пока тесто поднимется снова. Как тесто снова поднялось, ставьте на мультиварке режим выпечки на 45 мин. Проверяйте готовность пасхи деревянной палочкой: если она выходит из теста сухая, значит пасха готова. Во время выпекания пасхи приготовьте глазурь. Взбейте до плотности белок с сахарной пудрой и лимонным соком. Как достанете пасху из мультиварки, смажьте ее глазурью и посыпьте присыпкой.

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