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Паска с пряностями из минимума продуктов от Алекса Якутова

19 апреля 2022, 17:52
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
паска

24 апреля в Украине будут праздновать Пасху. Невозможно представить ее без нежной паски. Даже во время войны украинцы будут выпекать эту нежную сдобу. Рецептов множество. Однако в нынешних условиях не в каждом магазине можно найти продукты для приготовления пышной сдобы.

Предлагаем вам испечь ароматную паску с пряностями из минимума ингредиентов, которые легко отыскать в магазине и даже на собственной кухне, по рецепту эксперта реалити Нового канала На ножах, шефа Алекса Якутова.

Ингредиенты для опары:

  • Молоко – 100 мл
  • Мука – 120 г
  • Дрожжи прессованные – 20 г

Ингредиенты для теста:

  • Сахар – 70 г
  • Соль – 5 г
  • Яйца – 150 г (примерно 3 шт., не мелкие)
  • Мука – 350 г
  • Пряная смесь – 2 г (можно любые специи по вкусу: корица, гвоздика, анис, кардамон, можно взять смесь для глинтвейна).
  • Цукаты апельсинов – 50 г
  • Изюм – 90 г (цукаты и изюм можно заменить теми сухофруктами, которые у вас есть)
  • Масло или маргарин – 50 г

Приготовление паски:

  1. Сначала готовим опару. Для этого смешиваем молоко, муку и дрожжи. Оставляем на 2 часа.
  2. Замешиваем тугое тесто. Используем опару и другие ингредиенты кроме масла и цукатов с изюмом.
  3. Когда тесто станет однородным, добавляем масло. Замешиваем до эластичности.
  4. Последними добавляем цукаты и сухофрукты.
  5. Оставляем тесто на час. Затем делаем обминку и оставляем еще на час – подходить.
  6. Разделяем тесто на две части, кладем в бумажные формы. Даем подойти. Пасочки вырастут вдвое.
  7. Выпекаем при 180 градусах до готовности. Готовность проверяем шпажкой – когда тесто не будет к ней прилипать, можно вытаскивать паски.
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По возможности покройте паску глазурью и наслаждайтесь праздничной сдобой. Приятного аппетита!

Теги
Пасха, Кулінарні рецепти
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