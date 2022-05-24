Шеф Евгений Клопотенко предлагает не покупать маринованные шампиньоны в магазине, а сделать по своему вкусу дома.
Ингредиенты
- 400 г шампиньонов
- 500 мл воды
- 6 ст. л. уксуса яблочного (или 4 ст. л. уксуса 9%)
- 1 ч. л. сахара
- 2 лаврового листа
- 5 черного перца
- 3 ароматного перца
- 3 веточки укропа
- 0,5 ч. л. горчицы (сухие зерна)
- 2-3 зубчика чеснока
- ½ шт. лука репчатого
- 2 ч. л. соли
Возьмите грибы среднего размера, протрите их от загрязнений бумажным полотенцем. Поврежденные участки срежьте и уложите шампиньоны в банку или другую стеклянную емкость. Нарежьте полукольцами половинку луковицы, а чеснок раздавите лезвием ножа.
Приготовьте маринад. Отмерьте 0,5 л воды в кастрюле и туда же отправьте соль, сахар и специи: лавровый лист, горчицу, черный и ароматный перец. Добавьте в маринад лук и подготовленный чеснок.
Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Проварите маринад 5 минут, чтобы сахар и соль растворились, а специи отдали свои ароматы. Снимите кастрюлю с огня и влейте уксус (столовый, винный или яблочный). Если используете обычный столовый уксус, достаточно будет 4 ст. ложек.
Измельчите ножом 3 веточки укропа и добавьте в емкость, где лежат шампиньоны.
Залейте грибы горячим маринадом, чтобы полностью покрыл все грибы.
Накройте крышкой и отставьте до полного остывания, а лучше на ночь. Маринованные шампиньоны готовы, их можно подавать на стол, добавив немного масла.
Источник: Евгений Клопотенко