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Еда

Шампиньоны маринованные в домашних условиях: вкуснее не бывает

24 мая 2022, 19:49
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
шампиньоны
Источник: Depositphotos

Шеф Евгений Клопотенко предлагает не покупать маринованные шампиньоны в магазине, а сделать по своему вкусу дома.

Ингредиенты

  • 400 г шампиньонов
  • 500 мл воды
  • 6 ст. л. уксуса яблочного (или 4 ст. л. уксуса 9%)
  • 1 ч. л. сахара
  • 2 лаврового листа
  • 5 черного перца
  • 3 ароматного перца
  • 3 веточки укропа
  • 0,5 ч. л. горчицы (сухие зерна)
  • 2-3 зубчика чеснока
  • ½ шт. лука репчатого
  • 2 ч. л. соли

Возьмите грибы среднего размера, протрите их от загрязнений бумажным полотенцем. Поврежденные участки срежьте и уложите шампиньоны в банку или другую стеклянную емкость. Нарежьте полукольцами половинку луковицы, а чеснок раздавите лезвием ножа.

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Приготовьте маринад. Отмерьте 0,5 л воды в кастрюле и туда же отправьте соль, сахар и специи: лавровый лист, горчицу, черный и ароматный перец. Добавьте в маринад лук и подготовленный чеснок.

Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Проварите маринад 5 минут, чтобы сахар и соль растворились, а специи отдали свои ароматы. Снимите кастрюлю с огня и влейте уксус (столовый, винный или яблочный). Если используете обычный столовый уксус, достаточно будет 4 ст. ложек.

Измельчите ножом 3 веточки укропа и добавьте в емкость, где лежат шампиньоны.

Залейте грибы горячим маринадом, чтобы полностью покрыл все грибы.

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Накройте крышкой и отставьте до полного остывания, а лучше на ночь. Маринованные шампиньоны готовы, их можно подавать на стол, добавив немного масла.

Источник: Евгений Клопотенко

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