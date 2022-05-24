Шеф Евгений Клопотенко предлагает не покупать маринованные шампиньоны в магазине, а сделать по своему вкусу дома.

Ингредиенты

400 г шампиньонов

500 мл воды

6 ст. л. уксуса яблочного (или 4 ст. л. уксуса 9%)

1 ч. л. сахара

2 лаврового листа

5 черного перца

3 ароматного перца

3 веточки укропа

0,5 ч. л. горчицы (сухие зерна)

2-3 зубчика чеснока

½ шт. лука репчатого

2 ч. л. соли

Возьмите грибы среднего размера, протрите их от загрязнений бумажным полотенцем. Поврежденные участки срежьте и уложите шампиньоны в банку или другую стеклянную емкость. Нарежьте полукольцами половинку луковицы, а чеснок раздавите лезвием ножа.

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Приготовьте маринад. Отмерьте 0,5 л воды в кастрюле и туда же отправьте соль, сахар и специи: лавровый лист, горчицу, черный и ароматный перец. Добавьте в маринад лук и подготовленный чеснок.

Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Проварите маринад 5 минут, чтобы сахар и соль растворились, а специи отдали свои ароматы. Снимите кастрюлю с огня и влейте уксус (столовый, винный или яблочный). Если используете обычный столовый уксус, достаточно будет 4 ст. ложек.

Измельчите ножом 3 веточки укропа и добавьте в емкость, где лежат шампиньоны.

Залейте грибы горячим маринадом, чтобы полностью покрыл все грибы.

Накройте крышкой и отставьте до полного остывания, а лучше на ночь. Маринованные шампиньоны готовы, их можно подавать на стол, добавив немного масла.

Источник: Евгений Клопотенко