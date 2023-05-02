Практически каждый из нас не раз слышал о таком заболевании как педикулез или, как говорят в народе, вши. Казалось бы, эта проблема никогда не коснется нас, ведь каждый старается следить за собой, тщательно мыть голову и т.д. Но это заболевание очень близко.

К примеру, его можно подцепить в общественном транспорте, на работе и даже – в супермаркете. В мире существует множество способов, как бороться с заболеванием: от перекиси водорода – до уксуса. Однако эффективна ли перекись водорода от вшей и гнид – читайте в материале.

Вши и гниды: как появляются

Дерматолог Татьяна Пасека отмечает, что педикулез – это паразитирование на человеке насекомых вшей.

Вши паразитируют на человеке, питаются его кровью, откладывают яйца-гниды, которые приклеивают к волосам липким веществом и поэтому не соскальзывают с волоса. Живут вши около 28 суток. Меньше чем за сутки погибают вне кожи головы человека. Самка откладывает каждый день 7-10 яиц. За 12 дней из яйца развивается взрослая особь. Если их не трогать, то такой цикл повторяется каждые 3 недели.

Виды вшей:

головная (Pediculus humanus capitis) – на коже головы, волосах (преимущественно виски, затылок, а также в усах, бороде);

Лобковая (Pthirus pubis) – можно обнаружить среди полово активных лиц;

Платяная (Pediculus humanus) – у людей, живущих в антисанитарных условиях, где одежду редко меняют или стирают и находятся вдоль швов одежды.

Проявления вшей:

зуд кожи в месте укуса вши;

мелкие серовато-голубые пятна на коже;

наличие гнид в волосах.

Пути передачи:

Платяные и головные вши передаются от человека к человеку при непосредственном контакте или через одежду, головной убор, предметы быта, расчески и т.д. Лобковая вошь – из лобковых волос во время полового акта (возможна передача через личные вещи). Важно, что от животных ими невозможно заразиться, поскольку эти виды специфические, то есть человеческие вши могут жить только на человеке. Вши передвигаются ползанием, они не могут прыгать или летать.

Где можно заразиться вшами

По словам врача, педикулезом можно заболеть практически в любом месте: в магазине, поезде или другом общественном транспорте и даже в туалетах, банях, саунах, бассейнах или спортивных раздевалках.

Частое мытье волос и самые стерильные условия в доме – не имеют никакого значения для них. Откровенно говоря, им безразлично.

Вши могут быть переносчиками болезни Rickettsia prowazekii (эпидемический тиф), Bartonella quintana (окопная лихорадка) и Borrelia recurrentis (передаваемая вшами рецидивирующая лихорадка).

По словам дерматолога, лечить педикулез нужно только теми средствами, которые продаются в аптеках, и только после назначения врача.

Народные методы в таком случае почти не действенны, ведь вы не сможете избавиться от педикулеза раз и навсегда, просто нанося перекись или уксус на кожу головы.

Лечение педикулеза у взрослых и детей

Трихолог Виктория Баскакова тоже поддерживает лечение вшей и гнид только аптечными средствами.

Вот правила лечения, которые выделяет врач:

Лечить нужно всех членов семьи и контактных лиц (дети в саду, школе) одновременно. Повторное лечение инсектицидами нужно проводить через 7-10 дней, чтобы убить вылупившихся из гнид насекомых. Вычесывайте гниды расческой. Эффективное лекарство: перметрин 1-5%, бензилбензоат 20%, топический ивермектин, системный ивермектин, карбарил 0,5%, линдан 1%, малатион 0,5%. Также советую сочетать шампунь еще с одним инсектицидом, поскольку вши тоже могут быть резистентными к определенным лекарствам. Не забудьте о мерах дезинсекции дома!

Перекись водорода от вшей и гнид: чем выводить педикулез

Семейный врач Анна Слинчук отмечает, что в аптеках можно приобрести средства, основанные на механическом воздействии на вшей и гнид (они обезвоживают насекомых, разрушают хитин и клейкое вещество, действуют за 1 применение), или препараты, имеющие в своем составе химические инсектициды (которые влияют на нервную систему насекомых, парализуя их.

Часто возникает потребность в повторном применении через 24 часа и обязательном вычесывании насекомых специальным гребнем).

Очень важно, чтобы средство было не только эффективным, но и безопасным, не раздражало кожу (особенно при применении у детей). Проконсультируйтесь с семейным врачом или педиатром, какое средство подойдет вам лучше, и четко следуйте инструкциям по применению. Произведите обработку вещей, которые контактировали с зараженным педикулезом: расческами, головными уборами, полотенцами, нательным и постельным бельем. Для этого замочите вещи в горячей воде (не менее t 60°C) на 10 минут или обработайте их горячим утюгом. Tе вещи, для которых нельзя применить высокую температуру, обработайте специальными средствами или положите в морозильную камеру в закрытом пакете на 24 часа. Для профилактики или защиты, чтобы предотвратить повторное заражение, можно воспользоваться защитными спреями от педикулеза

Кроме этого, если говорить о народных средствах от вшей, таких как керосин, уксусные растворы, перекись водорода – все то, что, как считалось, должно мгновенно победить вшей своим кошмарным запахом, не работает.

А вот лишить волосы, повредить кожу головы и отравить – может запросто. Это касается и применения средств, предназначенных для животных – напомню, что вши у каждого вида свои. Поэтому используйте только те средства, которые действительно обладают доказанной эффективностью.