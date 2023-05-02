Практически каждый из нас не раз слышал о таком заболевании как педикулез или, как говорят в народе, вши. Казалось бы, эта проблема никогда не коснется нас, ведь каждый старается следить за собой, тщательно мыть голову и т.д. Но это заболевание очень близко.
К примеру, его можно подцепить в общественном транспорте, на работе и даже – в супермаркете. В мире существует множество способов, как бороться с заболеванием: от перекиси водорода – до уксуса. Однако эффективна ли перекись водорода от вшей и гнид – читайте в материале.
Вши и гниды: как появляются
Дерматолог Татьяна Пасека отмечает, что педикулез – это паразитирование на человеке насекомых вшей.
- Вши паразитируют на человеке, питаются его кровью, откладывают яйца-гниды, которые приклеивают к волосам липким веществом и поэтому не соскальзывают с волоса.
- Живут вши около 28 суток.
- Меньше чем за сутки погибают вне кожи головы человека.
- Самка откладывает каждый день 7-10 яиц.
- За 12 дней из яйца развивается взрослая особь. Если их не трогать, то такой цикл повторяется каждые 3 недели.
Виды вшей:
- головная (Pediculus humanus capitis) – на коже головы, волосах (преимущественно виски, затылок, а также в усах, бороде);
- Лобковая (Pthirus pubis) – можно обнаружить среди полово активных лиц;
- Платяная (Pediculus humanus) – у людей, живущих в антисанитарных условиях, где одежду редко меняют или стирают и находятся вдоль швов одежды.
Проявления вшей:
- зуд кожи в месте укуса вши;
- мелкие серовато-голубые пятна на коже;
- наличие гнид в волосах.
Пути передачи:
- Платяные и головные вши передаются от человека к человеку при непосредственном контакте или через одежду, головной убор, предметы быта, расчески и т.д.
- Лобковая вошь – из лобковых волос во время полового акта (возможна передача через личные вещи).
- Важно, что от животных ими невозможно заразиться, поскольку эти виды специфические, то есть человеческие вши могут жить только на человеке.
- Вши передвигаются ползанием, они не могут прыгать или летать.
Где можно заразиться вшами
По словам врача, педикулезом можно заболеть практически в любом месте: в магазине, поезде или другом общественном транспорте и даже в туалетах, банях, саунах, бассейнах или спортивных раздевалках.
Частое мытье волос и самые стерильные условия в доме – не имеют никакого значения для них. Откровенно говоря, им безразлично.
Вши могут быть переносчиками болезни Rickettsia prowazekii (эпидемический тиф), Bartonella quintana (окопная лихорадка) и Borrelia recurrentis (передаваемая вшами рецидивирующая лихорадка).
По словам дерматолога, лечить педикулез нужно только теми средствами, которые продаются в аптеках, и только после назначения врача.
Народные методы в таком случае почти не действенны, ведь вы не сможете избавиться от педикулеза раз и навсегда, просто нанося перекись или уксус на кожу головы.
Лечение педикулеза у взрослых и детей
Трихолог Виктория Баскакова тоже поддерживает лечение вшей и гнид только аптечными средствами.
Вот правила лечения, которые выделяет врач:
- Лечить нужно всех членов семьи и контактных лиц (дети в саду, школе) одновременно.
- Повторное лечение инсектицидами нужно проводить через 7-10 дней, чтобы убить вылупившихся из гнид насекомых.
- Вычесывайте гниды расческой.
- Эффективное лекарство: перметрин 1-5%, бензилбензоат 20%, топический ивермектин, системный ивермектин, карбарил 0,5%, линдан 1%, малатион 0,5%.
- Также советую сочетать шампунь еще с одним инсектицидом, поскольку вши тоже могут быть резистентными к определенным лекарствам.
- Не забудьте о мерах дезинсекции дома!
Перекись водорода от вшей и гнид: чем выводить педикулез
Семейный врач Анна Слинчук отмечает, что в аптеках можно приобрести средства, основанные на механическом воздействии на вшей и гнид (они обезвоживают насекомых, разрушают хитин и клейкое вещество, действуют за 1 применение), или препараты, имеющие в своем составе химические инсектициды (которые влияют на нервную систему насекомых, парализуя их.
Часто возникает потребность в повторном применении через 24 часа и обязательном вычесывании насекомых специальным гребнем).
- Очень важно, чтобы средство было не только эффективным, но и безопасным, не раздражало кожу (особенно при применении у детей).
- Проконсультируйтесь с семейным врачом или педиатром, какое средство подойдет вам лучше, и четко следуйте инструкциям по применению.
- Произведите обработку вещей, которые контактировали с зараженным педикулезом: расческами, головными уборами, полотенцами, нательным и постельным бельем. Для этого замочите вещи в горячей воде (не менее t 60°C) на 10 минут или обработайте их горячим утюгом. Tе вещи, для которых нельзя применить высокую температуру, обработайте специальными средствами или положите в морозильную камеру в закрытом пакете на 24 часа.
- Для профилактики или защиты, чтобы предотвратить повторное заражение, можно воспользоваться защитными спреями от педикулеза
Кроме этого, если говорить о народных средствах от вшей, таких как керосин, уксусные растворы, перекись водорода – все то, что, как считалось, должно мгновенно победить вшей своим кошмарным запахом, не работает.
А вот лишить волосы, повредить кожу головы и отравить – может запросто. Это касается и применения средств, предназначенных для животных – напомню, что вши у каждого вида свои. Поэтому используйте только те средства, которые действительно обладают доказанной эффективностью.