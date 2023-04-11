Перед Пасхой хозяйки часто ищут рецепт паски на кефире. Оно и понятно: паска на кефире – это проверенный годами рецепт, по которому тесто получается легким и мягким.

Факты ICTV подготовили для вас простой рецепт паски на кефире с дрожжами. На ее приготовление у вас уйдет примерно четыре часа.

Паска на кефире с дрожжами: пошаговый рецепт

Ингридиенты:

пшеничная мука — 600 г;

сухие быстродействующие дрожжи — 11 г;

кефир — 250 мл;

сливочное масло — 100 г;

растительно масло — 1 ст.л.;

яйца — 2 шт.;

сметана — 50 г;

сахар — 120 г;

соль — 5 г;

ванилин — 10 г;

изюм или цукаты — 50 г;

Способ приготовления:

Просейте муку. Смешайте муку, дрожжи, сахар, щепотку соли и ванилин. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте к ним кефир и сметану. Соедините муку и яйца, хорошо перемешайте Добавьте в тесто сливочное масло комнатной температуры, предварительно нарезанное кубиками. Добавьте сюда же растительное масло. Вымешайте тесто, пока оно не станет эластичным. Кладите тесто в кастрюлю и накройте полотенцем. Оставьте его на два часа. После того как тесто подойдет, добавьте в него изюм или цукаты и еще раз вымешайте. Разложите тесто по формам и ставьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут.

Читайте также: