Перед Пасхой хозяйки часто ищут рецепт паски на кефире. Оно и понятно: паска на кефире – это проверенный годами рецепт, по которому тесто получается легким и мягким.
Факты ICTV подготовили для вас простой рецепт паски на кефире с дрожжами. На ее приготовление у вас уйдет примерно четыре часа.
Паска на кефире с дрожжами: пошаговый рецепт
Ингридиенты:
- пшеничная мука — 600 г;
- сухие быстродействующие дрожжи — 11 г;
- кефир — 250 мл;
- сливочное масло — 100 г;
- растительно масло — 1 ст.л.;
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 50 г;
- сахар — 120 г;
- соль — 5 г;
- ванилин — 10 г;
- изюм или цукаты — 50 г;
Способ приготовления:
- Просейте муку.
- Смешайте муку, дрожжи, сахар, щепотку соли и ванилин.
- В отдельной миске взбейте яйца, добавьте к ним кефир и сметану.
- Соедините муку и яйца, хорошо перемешайте
- Добавьте в тесто сливочное масло комнатной температуры, предварительно нарезанное кубиками. Добавьте сюда же растительное масло.
- Вымешайте тесто, пока оно не станет эластичным.
- Кладите тесто в кастрюлю и накройте полотенцем. Оставьте его на два часа.
- После того как тесто подойдет, добавьте в него изюм или цукаты и еще раз вымешайте.
- Разложите тесто по формам и ставьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут.
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