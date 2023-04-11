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Еда

Проверенный рецепт: как приготовить паску на кефире с дрожжами

11 апреля 2023, 16:29
Анна Голишевская Редактор сайта
Паска 2023
Источник: Unsplash

Перед Пасхой хозяйки часто ищут рецепт паски на кефире. Оно и понятно: паска на кефире – это проверенный годами рецепт, по которому тесто получается легким и мягким.

Факты ICTV подготовили для вас простой рецепт паски на кефире с дрожжами. На ее приготовление у вас уйдет примерно четыре часа.

Паска на кефире с дрожжами: пошаговый рецепт

Ингридиенты:

  • пшеничная мука — 600 г;
  • сухие быстродействующие дрожжи — 11 г;
  • кефир — 250 мл;
  • сливочное масло — 100 г;
  • растительно масло — 1 ст.л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 50 г;
  • сахар — 120 г;
  • соль — 5 г;
  • ванилин — 10 г;
  • изюм или цукаты — 50 г;

Способ приготовления:

  1. Просейте муку.
  2. Смешайте муку, дрожжи, сахар, щепотку соли и ванилин.
  3. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте к ним кефир и сметану.
  4. Соедините муку и яйца, хорошо перемешайте
  5. Добавьте в тесто сливочное масло комнатной температуры, предварительно нарезанное кубиками. Добавьте сюда же растительное масло.
  6. Вымешайте тесто, пока оно не станет эластичным.
  7. Кладите тесто в кастрюлю и накройте полотенцем. Оставьте его на два часа.
  8. После того как тесто подойдет, добавьте в него изюм или цукаты и еще раз вымешайте.
  9. Разложите тесто по формам и ставьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут.
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