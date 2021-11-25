Запах – важный инструмент в наших социальных взаимодействиях и коммуникациях. Они могут повлиять на нашу деловую активность. А еще с помощью запахов можно создать максимально комфортную для работы и переговоров атмосферу. Поэтому аромат – это не только о любви и выборе партнера.

Психолог, сексолог реалити Эксы на Новом канале Наталья Ежова рассказала, что для нее естественный запах и духи.

— Естественный запах — это что-то интимное. Его может чувствовать близкий человек, который с вами спит и обнимает. Другие люди его не слышат. А вот духи усиливают вашу личность, если их правильно использовать, — говорит психолог.

Нужно соблюдать несколько правил, чтобы духи не противоречили самовыражению и не вызывали отвращение у окружающих. Аромат должен усиливать главную эмоцию человека.

— Если излучаем любовь, сексуальность, то используйте нотки ванили, радость – цитрусовые. Правильно подобранный парфюм настраивает вас на определенные эмоции, — советует эксперт.

Психолог добавила, что не стоит использовать шлейф духов. Чрезмерное их использование отталкивает людей и нарушает их внутренние границы. Это может вызвать агрессию и неприязнь.