Подтягивание – это функциональное упражнение, которое отлично развивает силу верхней части тела и может пригодиться в жизни (даже спасти жизнь). Любой, даже тот, кто не имеет крепких мышц рук и спины – может овладеть подтягиванием.

Просто нужно знать, с чего и как начать, приложить время и усилия и изучить правильную технику.

При подтягивании работают самые большие мышцы корпуса – это самые широкие мышцы спины, трапеции, бицепсы рук и мышцы плеча.

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Итак, чтобы овладеть подтягиванием, вам нужно научились “включать” эти мышцы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kozachok Oleksandr (@kozachok_aleksandr_)

Как только вы научитесь выполнять подтягивание именно мышцами спины, это упражнение будет вам даваться намного легче!

Ведь крупные мышечные мышцы вашей спины будут словно выталкивать вас наверх.

Именно это часто является причиной, почему не удается подтянуться. Ведь подавляющее большинство людей пытаются выполнить подъем за счет только рук.

Руки относительно нашего тела имеют довольно маленькие и не столь сильные мышцы, чтобы поднять вес всего тела. А вот большим мышцам спины это проблемы не составляет.

Чтобы научиться чувствовать мышцы вашей спины и быстрее овладеть подтягиванием, попробуйте воспользоваться рекомендациями, показанными в видео.

Фото: Максим Королевич