Научный писатель Дэвид Робсон, исследующий связь между разумом и телом, обнаружил множество психологических уловок, которые могут превратить боль от занятий спортом в удовольствие.

— Я теперь с радостью сжигаю от 6 000 до 7 000 калорий в неделю с помощью высокоинтенсивных интервальных тренировок, бега на 5 км и занятий йогой. То, что когда-то было мучением, теперь стало главным событием моего дня, — отмечает он.

И предлагает пять стратегий, которые считает наиболее преобразующими.

Растворитесь в музыке

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Выбор правильной музыки для тренировки может быть таким же важным, как и составление правильного плейлиста для вечеринки.

Фокус в том, что, когда вы растворяетесь в музыке, вы просто забываете, как усердно тренируетесь.

Есть также некоторые физические преимущества. Громкая высокооктановая музыка увеличивает наше физиологическое возбуждение, что приводит к более быстрому сердечному ритму, который доставляет больше кислорода к нашим мышцам.

Если вы хотите максимально использовать эффект кардиостимулятора, темп музыки должен соответствовать типу упражнения, которое вы пытаетесь выполнить.

Игнорируйте соцсети

Пролистывая соцсети, вы наткнетесь на бесчисленное количество аккаунтов со снимками идеальной грудной клетки и подтянутого торса – визуализации того, чего можно добиться, если следовать правильному режиму.

Но исследование австралийских ученых предполагает, что эти фото могут привести к менее продуктивной тренировке.

В ходе эксперимента выяснилось, что такого рода изображения не только не воодушевляли тренирующихся добровольцев, но и негативно влияли на их настроение, повышали их рейтинг воспринимаемой нагрузки, делая занятия более утомительным.

Похоже, это было связано с более низкой удовлетворенностью своим телом: вид гуру фитнеса заставил их чувствовать себя менее привлекательными, что негативно влияло на спортивный настрой.

Переосмыслить боль

Сердце сильно стучит в груди, жжение в легких, боли в конечностях. Кажется, что ваше тело кричит вам, чтобы вы прекратили немедленно.

Психологическая наука предполагает, что эти мысли только усугубят ваши страдания, что, конечно же, может отбить охоту продолжать тренировки.

Чтобы избежать этой участи, вы можете практиковать когнитивную оценку. Например, попытаться рассматривать дискомфорт как признак прогресса — того, что вы успешно выжимаете из своего тела максимум.

Исследования показывают, что эти небольшие изменения в мышлении могут смягчить чувство физического дискомфорта и воспринимаемую нагрузку от физических упражнений. Через связь между разумом и телом они могли даже активировать полезный эффект ожидания сродни эффекту плацебо, что может изменить физиологическую реакцию на нагрузки.

Включите свое воображение

Многие спортсмены клянутся силой визуализации. Например, американский пловец Майкл Фелпс, воображал каждое событие в мельчайших деталях.

— Я вижу начало, удары, стены, повороты, финиш, стратегию. Такая визуализация похожа на программирование гонки в моей голове, и иногда кажется, что все происходит именно так, как я себе это представлял, — написал он в своей автобиографии No Limit.

Считается, что мысленная репетиция усиливает нервные сигналы, посылаемые от мозга к мышцам, увеличивая силу, которую вы можете приложить, когда, наконец, придете в спортзал.

Соедините полезное с приятным

Для многих из нас самая большая битва – собрать всю силу воли, чтобы надеть кроссовки и отправится в спортзал, когда можно свернуться калачиком на диване с популярным романом.

Если эта проблема – ваша, вы можете попробовать соединить в неразрывную цепочку вещи, которые вы не хотите делать и которые вам нравятся.

Техника была разработана профессором Кэти Милкман из Университета Пенсильвании. Ученая раздала людям iPod с четырьмя захватывающими аудиокнигами, чтобы они могли наслаждаться ими во время тренировки. Такая простая стратегия увеличила посещаемость тренажерного зала на 29% в течение следующих семи недель.