Некоторые украинцы строго соблюдают Рождественский пост, который продлится до 6 января 2022 года. Поэтому они не смогут порадовать себя на праздники рядом блюд, но выход есть – можно заранее продумать постное меню на Новый год.
Факты ICTV собрали рецепты блюд, которые могут приготовить люди, которые будут поститься в этот период.
Постная закуска – Галета с капустой
Ингредиенты
- 300 г муки
- 1 ч. л. соли (без горки)
- 2 ч. л. разрыхлителя (без горки)
- 160 г кипятка
- 100 г растительного масла
- половина средней капусты
- 1 морковь
- 1 луковица
- пучок укропа
- соль
- перец
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Приготовление
- В тарелке соединить муку, соль и разрыхлитель. Вымешать. Затем влить кипяток и масло, замесить тесто. Завернуть его в пленку и оставить на 20 минут.
- Капусту измельчить, лук нарезать кубиком, морковь натереть на грубой терке. Овощи протушить до готовности на сковороде, в конце посолить, поперчить и добавить зелень укропа, охладить.
- Тесто раскатать и выложить сверху начинку. Разровнять, сформировать галету. По желанию посыпать кунжутом.
- Выпекать при температуре 180 градусов 45-50 минут.
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Постное основное блюдо – Салат с селедкой
Ингредиенты
- 200 г сельди
- 400 г шампиньонов
- 1 луковица
- 200 г консервированного горошка
- 1 огурец
- майонез (можно заменить хумусом)
- 1 ч. л. горчицы
Приготовление
- Грибы нарезать достаточно большими кусочками, поджарить, чтобы вся жидкость испарилась. Влить немного масла, добавить нарезанный кубиком лук, поджарить до готовности. В конце посолить и поперчить, охладить.
- Сельдь, огурец порезать кубиками.
- В тарелке соединить все продукты, добавить соусы, перемешать.
- Выложить салат с помощью кольца на тарелку, украсить по желанию.
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Постный десерт — Печенье с халвой
Ингредиенты
- 150 г халвы
- 100 г муки
- 50 г сахара
- щепотка соли
- 1,5 ч. л. разрыхлителя
- 3-4 ст. л. воды
Приготовление
- Халву перемолоть в блендере или с помощью миксера. Добавить муку, разрыхлитель, соль, сахар, вымешать.
- Добавить воду и замесить тесто, оно должно немного липнуть к рукам. В таком случае добавлять муку, но немного.
- Сформировать шарики, немного меньше, чем грецкий орех, выложить на пергамент.
- Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут. Проверять, чтобы печенье хорошо пропеклось.
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Дополнить стол можно салатами из овощей и фруктами.