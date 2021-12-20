Некоторые украинцы строго соблюдают Рождественский пост, который продлится до 6 января 2022 года. Поэтому они не смогут порадовать себя на праздники рядом блюд, но выход есть – можно заранее продумать постное меню на Новый год.

Факты ICTV собрали рецепты блюд, которые могут приготовить люди, которые будут поститься в этот период.

Постная закуска – Галета с капустой

Ингредиенты

300 г муки

1 ч. л. соли (без горки)

2 ч. л. разрыхлителя (без горки)

160 г кипятка

100 г растительного масла

половина средней капусты

1 морковь

1 луковица

пучок укропа

соль

перец

Приготовление

В тарелке соединить муку, соль и разрыхлитель. Вымешать. Затем влить кипяток и масло, замесить тесто. Завернуть его в пленку и оставить на 20 минут. Капусту измельчить, лук нарезать кубиком, морковь натереть на грубой терке. Овощи протушить до готовности на сковороде, в конце посолить, поперчить и добавить зелень укропа, охладить. Тесто раскатать и выложить сверху начинку. Разровнять, сформировать галету. По желанию посыпать кунжутом. Выпекать при температуре 180 градусов 45-50 минут.

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Постное основное блюдо – Салат с селедкой

Ингредиенты

200 г сельди

400 г шампиньонов

1 луковица

200 г консервированного горошка

1 огурец

майонез (можно заменить хумусом)

1 ч. л. горчицы

Приготовление

Грибы нарезать достаточно большими кусочками, поджарить, чтобы вся жидкость испарилась. Влить немного масла, добавить нарезанный кубиком лук, поджарить до готовности. В конце посолить и поперчить, охладить. Сельдь, огурец порезать кубиками. В тарелке соединить все продукты, добавить соусы, перемешать. Выложить салат с помощью кольца на тарелку, украсить по желанию.

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Постный десерт — Печенье с халвой

Ингредиенты

150 г халвы

100 г муки

50 г сахара

щепотка соли

1,5 ч. л. разрыхлителя

3-4 ст. л. воды

Приготовление

Халву перемолоть в блендере или с помощью миксера. Добавить муку, разрыхлитель, соль, сахар, вымешать. Добавить воду и замесить тесто, оно должно немного липнуть к рукам. В таком случае добавлять муку, но немного. Сформировать шарики, немного меньше, чем грецкий орех, выложить на пергамент. Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут. Проверять, чтобы печенье хорошо пропеклось.

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Дополнить стол можно салатами из овощей и фруктами.