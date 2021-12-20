Новини На пульсе Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Фото Їжа

Постное меню на Новый год: рецепт закуски, основного блюда и десерта

20 декабря 2021, 14:54
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Постное меню на Новый год: рецепт закуски, основного блюда и десерта
Источник: Pixabay

Некоторые украинцы строго соблюдают Рождественский пост, который продлится до 6 января 2022 года. Поэтому они не смогут порадовать себя на праздники рядом блюд, но выход есть – можно заранее продумать постное меню на Новый год.

Факты ICTV собрали рецепты блюд, которые могут приготовить люди, которые будут поститься в этот период.

Постная закуска – Галета с капустой

Ингредиенты

  • 300 г муки
  • 1 ч. л. соли (без горки)
  • 2 ч. л. разрыхлителя (без горки)
  • 160 г кипятка
  • 100 г растительного масла
  • половина средней капусты
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • пучок укропа
  • соль
  • перец
Читайте также:
новый год едаДиетическое меню на Новый год 2022. Как приготовить полезные салаты, холодец и десерты

Приготовление

  1. В тарелке соединить муку, соль и разрыхлитель. Вымешать. Затем влить кипяток и масло, замесить тесто. Завернуть его в пленку и оставить на 20 минут.
  2. Капусту измельчить, лук нарезать кубиком, морковь натереть на грубой терке. Овощи протушить до готовности на сковороде, в конце посолить, поперчить и добавить зелень укропа, охладить.
  3. Тесто раскатать и выложить сверху начинку. Разровнять, сформировать галету. По желанию посыпать кунжутом.
  4. Выпекать при температуре 180 градусов 45-50 минут.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от ФУДБЛОГЕР▪️РЕЦЕПТИ▪️ДЕСЕРТИ (@recepty_przepisy)

Постное основное блюдо – Салат с селедкой

Ингредиенты

  • 200 г сельди
  • 400 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 200 г консервированного горошка
  • 1 огурец
  • майонез (можно заменить хумусом)
  • 1 ч. л. горчицы

Приготовление

  1. Грибы нарезать достаточно большими кусочками, поджарить, чтобы вся жидкость испарилась. Влить немного масла, добавить нарезанный кубиком лук, поджарить до готовности. В конце посолить и поперчить, охладить.
  2. Сельдь, огурец порезать кубиками.
  3. В тарелке соединить все продукты, добавить соусы, перемешать.
  4. Выложить салат с помощью кольца на тарелку, украсить по желанию.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от ФУДБЛОГЕР▪️РЕЦЕПТИ▪️ДЕСЕРТИ (@recepty_przepisy)

Постный десерт — Печенье с халвой

Ингредиенты

  • 150 г халвы
  • 100 г муки
  • 50 г сахара
  • щепотка соли
  • 1,5 ч. л. разрыхлителя
  • 3-4 ст. л. воды
Читайте также:
Постное меню на Новый год: рецепт закуски, основного блюда и десертаВместо шубы и оливье: топ-3 оригинальных салата на Новый год

Приготовление

  1. Халву перемолоть в блендере или с помощью миксера. Добавить муку, разрыхлитель, соль, сахар, вымешать.
  2. Добавить воду и замесить тесто, оно должно немного липнуть к рукам. В таком случае добавлять муку, но немного.
  3. Сформировать шарики, немного меньше, чем грецкий орех, выложить на пергамент.
  4. Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут. Проверять, чтобы печенье хорошо пропеклось.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от ФУДБЛОГЕР▪️РЕЦЕПТИ▪️ДЕСЕРТИ (@recepty_przepisy)

Дополнить стол можно салатами из овощей и фруктами.

Теги
здорова їжа , Здоровое питание , меню , Меню на Новий рік , Різдвяний піст
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка