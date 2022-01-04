Постные блюда на Рождество — простые рецепты

4 января 2022, 14:19 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Некоторые хозяйки готовят постные блюда на Рождество. Факты ICTV собрали рецепты блюд, которые можно приготовить к праздничному столу. Постная закуска — Рыба по-монастырски Ингредиенты 4 шт. филе любой рыбы (хек)

2 луковицы

1 морковь

соль

перец

4 ст. л. соуса поварского

подсолнечное масло для жарки Читайте также: Постное меню на Новый год: рецепт закуски, основного блюда и десерта Приготовление Лук и морковь почистить, порезать и протушить в растительном масле, чтобы стали немного мягче. Затем посолить и добавить поварской соус. Рыбу предварительно замариновать с любимыми приправами. Положить на смазанный маслом противень и выложить на него протушенные овощи. Запечь в духовке 15-20 минут при температуре 180 градусов. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marichka Dilna ???? (@marichkadilna) Постное основное блюдо – Рататуй Ингредиенты 1-2 кабачка

1-2 баклажана

5-6 помидоров Для соуса 1 болгарский перец (красный)

1 луковица

3 помидора

3-4 зубчика чеснока

1 ч. л. сахара

0,5 ч. л. соли

хмели-сунели Приготовление Перец измельчить и обжарить несколько минут на растительном масле, добавить лук. На помидорах сделать крестообразные надрезы и залить их кипятком на несколько секунд. Снять кожуру с помидоров, измельчить и добавить к перцу с луком, добавить чеснок и специи. Тушить 7-8 минут. Взбить блендером, готовый соус перелить в форму для запекания и распределить равномерно. Баклажаны порезать и залить водой с 1 ст. л. соли, чтобы убрать горчинку. Нарезать кабачки и помидоры. Сформировать “бутерброды” из овощей и поместить вертикально в соус. Смазать блюдо маслом с чесноком, солью и хмели-сунели. Завернуть в фольгу и выпекать около 30 минут при температуре 180 градусов, снять фольгу и готовить еще 30-35 минут. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мама може все!???? (@food_mamochka) Постный десерт – Галета с яблоком Ингредиенты 200 г муки

щепотка соли

0,5 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. молотого имбиря

0,5 ч. л. молотой корицы

0,5 ч. л. молотого кардамона

2 ст. л. сахара

яблоки Читайте также: Празднично и полезно. Рецепты легких закусок на Новый год Приготовление Все смешать в одной кастрюле и затем добавить 80 мл растительного масла и 100 мл кипятка. Осторожно вилкой или лопаткой замешать, чтобы не обжечься. Тесто получается мягкое, послушное и тепленькое. Обернуть его пищевой пленкой и поместить на 30 минут в холодильник. Помыть, почистить и нарезать яблоки тонкими ломтиками. Приготовьте примерно 2 ст. л. сахара и смешать его со специями (корица, имбирь) по вкусу для посыпки. Тесто раскатать в круг диаметром 30-35 см. Попытаться серединку сделать толще, а края тоньше. В центре теста разложить яблоки. Сверху однородно посыпать сахаром со специями. Оставшийся край теста завернуть на яблоки, формируя бортики. Выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Easy cooking (@crane_cookies) Можно не добавлять сахар, чтобы блюдо было менее калорийным.

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