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Постные блюда на Рождество — простые рецепты

4 января 2022, 14:19
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Постные блюда на Рождество — простые рецепты
Источник: Pixabay

Некоторые хозяйки готовят постные блюда на Рождество.

Факты ICTV собрали рецепты блюд, которые можно приготовить к праздничному столу.

Постная закуска — Рыба по-монастырски

Ингредиенты

  • 4 шт. филе любой рыбы (хек)
  • 2 луковицы
  • 1 морковь
  • соль
  • перец
  • 4 ст. л. соуса поварского
  • подсолнечное масло для жарки
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Приготовление

  1. Лук и морковь почистить, порезать и протушить в растительном масле, чтобы стали немного мягче. Затем посолить и добавить поварской соус.
  2. Рыбу предварительно замариновать с любимыми приправами. Положить на смазанный маслом противень и выложить на него протушенные овощи.
  3. Запечь в духовке 15-20 минут при температуре 180 градусов.

 

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Постное основное блюдо – Рататуй

Ингредиенты

  • 1-2 кабачка
  • 1-2 баклажана
  • 5-6 помидоров

Для соуса

  • 1 болгарский перец (красный)
  • 1 луковица
  • 3 помидора
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. сахара
  • 0,5 ч. л. соли
  • хмели-сунели

Приготовление

  1. Перец измельчить и обжарить несколько минут на растительном масле, добавить лук.
  2. На помидорах сделать крестообразные надрезы и залить их кипятком на несколько секунд.
  3. Снять кожуру с помидоров, измельчить и добавить к перцу с луком, добавить чеснок и специи. Тушить 7-8 минут.
  4. Взбить блендером, готовый соус перелить в форму для запекания и распределить равномерно.
  5. Баклажаны порезать и залить водой с 1 ст. л. соли, чтобы убрать горчинку.
  6. Нарезать кабачки и помидоры.
  7. Сформировать “бутерброды” из овощей и поместить вертикально в соус.
  8. Смазать блюдо маслом с чесноком, солью и хмели-сунели.
  9. Завернуть в фольгу и выпекать около 30 минут при температуре 180 градусов, снять фольгу и готовить еще 30-35 минут.

 

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Публикация от Мама може все!???? (@food_mamochka)

Постный десерт – Галета с яблоком

Ингредиенты

  • 200 г муки
  • щепотка соли
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя
  • 1 ч. л. молотого имбиря
  • 0,5 ч. л. молотой корицы
  • 0,5 ч. л. молотого кардамона
  • 2 ст. л. сахара
  • яблоки
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Приготовление

  1. Все смешать в одной кастрюле и затем добавить 80 мл растительного масла и 100 мл кипятка.
  2. Осторожно вилкой или лопаткой замешать, чтобы не обжечься. Тесто получается мягкое, послушное и тепленькое. Обернуть его пищевой пленкой и поместить на 30 минут в холодильник.
  3. Помыть, почистить и нарезать яблоки тонкими ломтиками.
  4. Приготовьте примерно 2 ст. л. сахара и смешать его со специями (корица, имбирь) по вкусу для посыпки.
  5. Тесто раскатать в круг диаметром 30-35 см. Попытаться серединку сделать толще, а края тоньше.
  6. В центре теста разложить яблоки. Сверху однородно посыпать сахаром со специями.
  7. Оставшийся край теста завернуть на яблоки, формируя бортики.
  8. Выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.

 

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Публикация от Easy cooking (@crane_cookies)

Можно не добавлять сахар, чтобы блюдо было менее калорийным.

Теги
Кулінарні рецепти , меню , Різдвяний піст , Рецепт
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