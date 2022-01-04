Постные блюда на Рождество — простые рецепты

Некоторые хозяйки готовят постные блюда на Рождество.
Факты ICTV собрали рецепты блюд, которые можно приготовить к праздничному столу.
Постная закуска — Рыба по-монастырски
Ингредиенты
- 4 шт. филе любой рыбы (хек)
- 2 луковицы
- 1 морковь
- соль
- перец
- 4 ст. л. соуса поварского
- подсолнечное масло для жарки
Приготовление
- Лук и морковь почистить, порезать и протушить в растительном масле, чтобы стали немного мягче. Затем посолить и добавить поварской соус.
- Рыбу предварительно замариновать с любимыми приправами. Положить на смазанный маслом противень и выложить на него протушенные овощи.
- Запечь в духовке 15-20 минут при температуре 180 градусов.
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Постное основное блюдо – Рататуй
Ингредиенты
- 1-2 кабачка
- 1-2 баклажана
- 5-6 помидоров
Для соуса
- 1 болгарский перец (красный)
- 1 луковица
- 3 помидора
- 3-4 зубчика чеснока
- 1 ч. л. сахара
- 0,5 ч. л. соли
- хмели-сунели
Приготовление
- Перец измельчить и обжарить несколько минут на растительном масле, добавить лук.
- На помидорах сделать крестообразные надрезы и залить их кипятком на несколько секунд.
- Снять кожуру с помидоров, измельчить и добавить к перцу с луком, добавить чеснок и специи. Тушить 7-8 минут.
- Взбить блендером, готовый соус перелить в форму для запекания и распределить равномерно.
- Баклажаны порезать и залить водой с 1 ст. л. соли, чтобы убрать горчинку.
- Нарезать кабачки и помидоры.
- Сформировать “бутерброды” из овощей и поместить вертикально в соус.
- Смазать блюдо маслом с чесноком, солью и хмели-сунели.
- Завернуть в фольгу и выпекать около 30 минут при температуре 180 градусов, снять фольгу и готовить еще 30-35 минут.
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Постный десерт – Галета с яблоком
Ингредиенты
- 200 г муки
- щепотка соли
- 0,5 ч. л. разрыхлителя
- 1 ч. л. молотого имбиря
- 0,5 ч. л. молотой корицы
- 0,5 ч. л. молотого кардамона
- 2 ст. л. сахара
- яблоки
Приготовление
- Все смешать в одной кастрюле и затем добавить 80 мл растительного масла и 100 мл кипятка.
- Осторожно вилкой или лопаткой замешать, чтобы не обжечься. Тесто получается мягкое, послушное и тепленькое. Обернуть его пищевой пленкой и поместить на 30 минут в холодильник.
- Помыть, почистить и нарезать яблоки тонкими ломтиками.
- Приготовьте примерно 2 ст. л. сахара и смешать его со специями (корица, имбирь) по вкусу для посыпки.
- Тесто раскатать в круг диаметром 30-35 см. Попытаться серединку сделать толще, а края тоньше.
- В центре теста разложить яблоки. Сверху однородно посыпать сахаром со специями.
- Оставшийся край теста завернуть на яблоки, формируя бортики.
- Выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.
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Можно не добавлять сахар, чтобы блюдо было менее калорийным.